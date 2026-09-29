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जानना जरूरी: दूध के साथ ये चीजें लेने से बचें, वरना बढ़ सकती है कैलोरी और शुगर

Tue, 29 Sep 2026 01:01 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Tue, 29 Sep 2026 01:01 PM IST
सार

Foods to Avoid With Milk: स्वाद के चक्कर में कई बार में हम कुछ न कुछ ऐसी चीजों को एक साथ खा लेते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक मानी जाती हैं। यहां हम आपको ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में बताएंगे, जिन्हें दूध के साथ नहीं खाना चाहिए। 

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दूध के साथ ये चीजें लेने से बचें - फोटो : AI
Foods to Avoid With Milk: दूध को सेहत के लिए जरूरी पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत माना जाता है, लेकिन इसके साथ क्या खाया जा रहा है, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। रोजमर्रा की डाइट में कई लोग दूध के साथ कुछ ऐसी चीजों का सेवन कर लेते हैं, जिनकी गलत मात्रा और बार-बार सेवन आपकी सेहत पर लंबे समय में नकारात्मक असर डाल सकता है। ऐसे में जानना जरूरी है कि दूध के साथ किन चीजों का सेवन सावधानी से करना चाहिए और किन दावों से बचना चाहिए। 


 
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दूध के साथ ये चीजें लेने से बचें - फोटो : AI
नींबू और अन्य बहुत खट्टे फल

 नींबू, संतरा, मौसमी जैसे खट्टे फलों को दूध के साथ लेने को लेकर अक्सर कई तरह की बातें कही जाती हैं। खट्टे फलों में मौजूद अम्ल दूध के प्रोटीन को जमा कर सकता है, जिससे कुछ लोगों को पेट में भारीपन, गैस या असहजता महसूस हो सकती है। हालांकि, इसे जहरीला या गंभीर रूप से नुकसानदायक कहना सही नहीं है। शरीर के पेट में भी अम्लीय वातावरण होता है, जहां दूध स्वाभाविक रूप से पचता है। अगर आपको दूध और खट्टे फल एक साथ लेने के बाद बार-बार परेशानी होती है, तो दोनों के सेवन के बीच कुछ समय का अंतर रखना बेहतर हो सकता है।

 
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दूध के साथ ये चीजें लेने से बचें - फोटो : AI
 बहुत ज्यादा नमकीन या प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ

 चिप्स, पैकेज्ड स्नैक्स, फ्राइड फूड और दूसरे अत्यधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को दूध के साथ लेने से कोई जहरीली प्रतिक्रिया नहीं होती। लेकिन ऐसी चीजों में अक्सर नमक, वसा और कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है। अगर इन्हें दूध के साथ नियमित रूप से लिया जाए तो आपकी कुल कैलोरी और नमक का सेवन बढ़ सकता है। खासकर वजन, ब्लड प्रेशर या हृदय स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने वाले लोगों के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा सीमित रखना बेहतर है। दूध के साथ स्नैक्स लेने के बजाय फल, नट्स या हल्के और पौष्टिक विकल्प चुने जा सकते हैं।

 
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दूध के साथ ये चीजें लेने से बचें - फोटो : AI
बहुत ज्यादा मीठी चीजें

 दूध में पहले से प्राकृतिक शुगर यानी लैक्टोज मौजूद होता है। अगर इसमें अतिरिक्त चीनी, सिरप, आइसक्रीम या बहुत ज्यादा मीठी सामग्री मिला दी जाए तो पेय की कुल कैलोरी और चीनी काफी बढ़ सकती है। मीठे मिल्कशेक और शुगर से भरपूर दूध का नियमित सेवन वजन बढ़ने और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में परेशानी पैदा कर सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पहले से मधुमेह या वजन से जुड़ी समस्या है। इसलिए दूध को स्वादिष्ट बनाने के लिए अत्यधिक चीनी डालने के बजाय सीमित मात्रा में प्राकृतिक सामग्री जैसे फल या बिना चीनी वाले विकल्पों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
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