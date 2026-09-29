जानना जरूरी: दूध के साथ ये चीजें लेने से बचें, वरना बढ़ सकती है कैलोरी और शुगर

Foods to Avoid With Milk:
दूध को सेहत के लिए जरूरी पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत माना जाता है, लेकिन इसके साथ क्या खाया जा रहा है, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। रोजमर्रा की डाइट में कई लोग दूध के साथ कुछ ऐसी चीजों का सेवन कर लेते हैं, जिनकी गलत मात्रा और बार-बार सेवन आपकी सेहत पर लंबे समय में नकारात्मक असर डाल सकता है। ऐसे में जानना जरूरी है कि दूध के साथ किन चीजों का सेवन सावधानी से करना चाहिए और किन दावों से बचना चाहिए।
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दूध के साथ ये चीजें लेने से बचें
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नींबू और अन्य बहुत खट्टे फल
नींबू, संतरा, मौसमी जैसे खट्टे फलों को दूध के साथ लेने को लेकर अक्सर कई तरह की बातें कही जाती हैं। खट्टे फलों में मौजूद अम्ल दूध के प्रोटीन को जमा कर सकता है, जिससे कुछ लोगों को पेट में भारीपन, गैस या असहजता महसूस हो सकती है। हालांकि, इसे जहरीला या गंभीर रूप से नुकसानदायक कहना सही नहीं है। शरीर के पेट में भी अम्लीय वातावरण होता है, जहां दूध स्वाभाविक रूप से पचता है। अगर आपको दूध और खट्टे फल एक साथ लेने के बाद बार-बार परेशानी होती है, तो दोनों के सेवन के बीच कुछ समय का अंतर रखना बेहतर हो सकता है।
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दूध के साथ ये चीजें लेने से बचें
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बहुत ज्यादा नमकीन या प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ
चिप्स, पैकेज्ड स्नैक्स, फ्राइड फूड और दूसरे अत्यधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को दूध के साथ लेने से कोई जहरीली प्रतिक्रिया नहीं होती। लेकिन ऐसी चीजों में अक्सर नमक, वसा और कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है। अगर इन्हें दूध के साथ नियमित रूप से लिया जाए तो आपकी कुल कैलोरी और नमक का सेवन बढ़ सकता है। खासकर वजन, ब्लड प्रेशर या हृदय स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने वाले लोगों के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा सीमित रखना बेहतर है। दूध के साथ स्नैक्स लेने के बजाय फल, नट्स या हल्के और पौष्टिक विकल्प चुने जा सकते हैं।
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दूध के साथ ये चीजें लेने से बचें
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बहुत ज्यादा मीठी चीजें
दूध में पहले से प्राकृतिक शुगर यानी लैक्टोज मौजूद होता है। अगर इसमें अतिरिक्त चीनी, सिरप, आइसक्रीम या बहुत ज्यादा मीठी सामग्री मिला दी जाए तो पेय की कुल कैलोरी और चीनी काफी बढ़ सकती है। मीठे मिल्कशेक और शुगर से भरपूर दूध का नियमित सेवन वजन बढ़ने और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में परेशानी पैदा कर सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पहले से मधुमेह या वजन से जुड़ी समस्या है। इसलिए दूध को स्वादिष्ट बनाने के लिए अत्यधिक चीनी डालने के बजाय सीमित मात्रा में प्राकृतिक सामग्री जैसे फल या बिना चीनी वाले विकल्पों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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