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जानना जरूरी: क्या स्क्रीनशॉट लेने की आदत कमजोर कर रही आपकी याददाश्त? जानें पूरी बात

Tue, 29 Sep 2026 11:19 AM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Tue, 29 Sep 2026 11:19 AM IST
सार

Why Taking Screenshots Might Be Ruining Your Memory: इस लेख में जानें, हर छोटी-बड़ी बात का स्क्रीनशॉट लेने की आदत आपकी याददाश्त, ध्यान और मानसिक सक्रियता को कैसे प्रभावित कर सकती है और इसे कम करने के आसान तरीके।

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क्या स्क्रीनशॉट लेने की आदत कमजोर कर रही आपकी याददाश्त? - फोटो : AI
Why Taking Screenshots Might Be Ruining Your Memory: आज के डिजिटल दौर में मोबाइल हमारे लिए सिर्फ बातचीत का साधन नहीं, बल्कि यादें, जानकारी और जरूरी दस्तावेज संभालकर रखने का माध्यम भी बन गया है। किसी जरूरी मैसेज से लेकर सोशल मीडिया पोस्ट, ऑनलाइन रेसिपी, टिकट, नोट्स या किसी खास जानकारी तक—हम अक्सर उसे याद रखने के बजाय तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। 


ये आदत सुविधाजनक जरूर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हर बात को फोन में सेव कर लेना हमारी अपनी याददाश्त और ध्यान को प्रभावित कर रहा है? जब दिमाग को यह भरोसा रहने लगे कि जानकारी बाद में फोन में आसानी से मिल जाएगी, तो हम उसे ध्यान से समझने या याद रखने की कोशिश कम कर सकते हैं। इस लेख में जानिए स्क्रीनशॉट की आदत का ध्यान, याददाश्त और डिजिटल निर्भरता से क्या संबंध हो सकता है।
 
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क्या स्क्रीनशॉट लेने की आदत कमजोर कर रही आपकी याददाश्त? - फोटो : AI
 हर बात का स्क्रीनशॉट लेने से क्या होता है?

 स्क्रीनशॉट लेना एक उपयोगी डिजिटल टूल है। इससे जरूरी जानकारी को बाद में देखने के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। समस्या तब पैदा हो सकती है जब हम जानकारी को समझने और याद रखने के बजाय सिर्फ सेव करने पर निर्भर होने लगें।

 अगर किसी जानकारी को याद रखने की जरूरत महसूस नहीं होती, तो व्यक्ति उस जानकारी पर कम मानसिक मेहनत कर सकता है। इसे डिजिटल संदर्भ में कभी-कभी “cognitive offloading” यानी मानसिक भार को बाहरी साधन पर डालना कहा जाता है।

 
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क्या स्क्रीनशॉट लेने की आदत कमजोर कर रही आपकी याददाश्त? - फोटो : AI
 क्या स्क्रीनशॉट सच में याददाश्त खराब करता है?

 ऐसा सीधे तौर पर कहना सही नहीं होगा कि स्क्रीनशॉट लेने से याददाश्त खराब हो जाती है। स्क्रीनशॉट और मेमोरी के बीच संबंध को समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि व्यक्ति जानकारी के साथ क्या करता है।

 
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क्या स्क्रीनशॉट लेने की आदत कमजोर कर रही आपकी याददाश्त? - फोटो : AI
 ध्यान पर कैसे पड़ सकता है असर?

 हर छोटी जानकारी को तुरंत सेव करने की आदत ध्यान के पैटर्न से भी जुड़ सकती है। सोशल मीडिया पर लगातार स्क्रीनशॉट लेना, नोटिफिकेशन देखना और एक साथ कई डिजिटल चीजों को सेव करना व्यक्ति को बार-बार एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि की ओर ले जा सकता है। इससे किसी एक जानकारी पर लंबे समय तक ध्यान लगाने की आदत प्रभावित हो सकती है। खासकर तब, जब स्क्रीनशॉट लेने की आदत लगातार फोन चेक करने की आदत के साथ जुड़ जाए। इसका प्रभाव आंखों और दिमाग पर भी पड़ता है।
 
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क्या स्क्रीनशॉट लेने की आदत कमजोर कर रही आपकी याददाश्त? - फोटो : AI
 स्क्रीनशॉट लेने की आदत कम कैसे करें?
  • हर जानकारी पर तुरंत स्क्रीनशॉट लेने के बजाय पहले तय करें कि यह वास्तव में जरूरी है या नहीं।
  •  महत्वपूर्ण जानकारी को सिर्फ सेव करने के बजाय एक बार ध्यान से पढ़ें।
  • बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को अपने शब्दों में नोट करें।
  •  दिन में कुछ समय बिना फोन के पढ़ने या काम करने की आदत डालें।
  • सोशल मीडिया की ऐसी पोस्ट जिन्हें बाद में देखने की जरूरत नहीं, उन्हें सेव करने से बचें।
  • जरूरी जानकारी याद रखने के लिए उसे किसी व्यक्ति को समझाने या खुद दोहराने की कोशिश करें।
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