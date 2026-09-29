बच्चा आई कॉन्टैक्ट करने से कतराता है? कहीं ये किसी गंभीर बीमारी का खतरा तो नहीं

1 of 5 ऑटिज्म के लक्षण क्या हैं? - फोटो : AI







Link Copied



Symptoms of Autism Spectrum Disorder: बच्चों का व्यवहार हर उम्र में अलग-अलग हो सकता है। कुछ बच्चे स्वभाव से शर्मीले होते हैं, नए लोगों के सामने सहज महसूस नहीं करते या बातचीत के दौरान सीधे आंखों में देखने से बचते हैं। लेकिन अगर बच्चा लगातार आंखों में देखने से बचता है और इसके साथ बातचीत करने, नाम पुकारने पर प्रतिक्रिया देने, इशारे करने, चेहरे के भाव समझने, दूसरों के साथ खेलने या अपनी जरूरत बताने में भी परेशानी दिखाई देती है, तो माता-पिता को इस व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए।



कुछ मामलों में ऐसे संकेत बच्चे के विकास से जुड़ी किसी समस्या की ओर इशारा कर सकते हैं, जिनमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी शामिल है। हालांकि, केवल आंखों में कम देखने के आधार पर किसी बीमारी का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। बच्चे के व्यवहार का सही आकलन विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। इस लेख में जानिए बच्चे के आंखों में देखने से बचने के संभावित कारण, किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए और माता-पिता को कब विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए।



बच्चों का व्यवहार हर उम्र में अलग-अलग हो सकता है। कुछ बच्चे स्वभाव से शर्मीले होते हैं, नए लोगों के सामने सहज महसूस नहीं करते या बातचीत के दौरान सीधे आंखों में देखने से बचते हैं। लेकिन अगर बच्चा लगातार आंखों में देखने से बचता है और इसके साथ बातचीत करने, नाम पुकारने पर प्रतिक्रिया देने, इशारे करने, चेहरे के भाव समझने, दूसरों के साथ खेलने या अपनी जरूरत बताने में भी परेशानी दिखाई देती है, तो माता-पिता को इस व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए।

2 of 5 ऑटिज्म के लक्षण क्या हैं? - फोटो : AI

बच्चा आंखों में क्यों नहीं देखता?



आंखों में देखने से बचने के कई सामान्य कारण भी हो सकते हैं। बच्चा शर्मीला हो सकता है, किसी नए व्यक्ति के सामने असहज महसूस कर सकता है या बातचीत के दौरान आंखों में देखने की आदत अभी विकसित नहीं हुई हो सकती है। कुछ बच्चों में ध्यान केंद्रित करने या सामाजिक परिस्थितियों को समझने का तरीका भी अलग हो सकता है।





3 of 5 ऑटिज्म के लक्षण क्या हैं? - फोटो : AI

कब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है?



अगर आंखों में देखने से बचने के साथ बच्चे के व्यवहार में कई अन्य संकेत भी दिखाई दें, तो माता-पिता को बाल रोग विशेषज्ञ या बाल विकास विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए।



इन संकेतों पर ध्यान दें:

नाम पुकारने पर बच्चा बार-बार प्रतिक्रिया न दे

दूसरे लोगों के साथ बातचीत या खेलने में उसकी रुचि कम दिखाई दे

अपनी जरूरत बताने के लिए शब्दों या इशारों का इस्तेमाल कम करे

चेहरे के भाव या सामाजिक संकेतों को समझने में परेशानी हो

बोलने और भाषा के विकास में उम्र के अनुसार देरी दिखाई दे

एक ही तरह के व्यवहार या गतिविधि को बार-बार दोहराए

दिनचर्या में बदलाव होने पर बहुत ज्यादा परेशान हो

खिलौनों से खेलने का तरीका अन्य बच्चों से काफी अलग दिखाई दे

इनमें से कोई एक संकेत अपने आप में ऑटिज्म का निदान नहीं करता। विशेषज्ञ बच्चे के पूरे विकास और व्यवहार का आकलन करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं।



अगर आंखों में देखने से बचने के साथ बच्चे के व्यवहार में कई अन्य संकेत भी दिखाई दें, तो माता-पिता को बाल रोग विशेषज्ञ या बाल विकास विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए।इनमें से कोई एक संकेत अपने आप में ऑटिज्म का निदान नहीं करता। विशेषज्ञ बच्चे के पूरे विकास और व्यवहार का आकलन करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 ऑटिज्म के लक्षण क्या हैं? - फोटो : AI

क्या आंखों में कम देखना और ऑटिज्म का संबंध है?



ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में सामाजिक संपर्क और बातचीत से जुड़े व्यवहार कुछ बच्चों में अलग तरीके से दिखाई दे सकते हैं। कुछ बच्चों में आंखों में देखना कम या अलग तरह का हो सकता है। लेकिन हर बच्चा अलग होता है और ऑटिज्म वाले हर बच्चे में एक जैसे लक्षण दिखाई नहीं देते।





विज्ञापन

5 of 5 ऑटिज्म के लक्षण क्या हैं? - फोटो : AI