राष्ट्रीय पोषण माह: सुबह का नाश्ता स्किप करना सही या गलत? जानें शरीर पर क्या पड़ सकता है असर

How Skipping Breakfast Affect You:
सितंबर को देशभर में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान संतुलित आहार, सही पोषण और स्वस्थ जीवनशैली को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है। पोषण की बात हो तो दिन की शुरुआत में लिया जाने वाला नाश्ता भी महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग समय की कमी, वजन कम करने की कोशिश या सुबह भूख न लगने के कारण नाश्ता छोड़ देते हैं।
अब सवाल ये है कि क्या रोजाना नाश्ता स्किप करना शरीर के लिए नुकसानदायक है या कुछ लोगों के लिए यह सामान्य खान-पान का हिस्सा हो सकता है? नाश्ता छोड़ने का असर व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य, दिनभर के खान-पान, शारीरिक गतिविधि और कुल कैलोरी सेवन पर निर्भर कर सकता है। इस लेख में जानिए नाश्ता छोड़ने के संभावित प्रभाव, किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और सुबह के नाश्ते में क्या शामिल करना बेहतर माना जाता है।
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सुबह का नाश्ता स्किप करना सही या गलत?
- फोटो : AI
सुबह का नाश्ता छोड़ने से क्या हो सकता है?
नाश्ता छोड़ने का असर हर व्यक्ति में एक जैसा नहीं होता। अगर सुबह खाना नहीं खाने के बाद दिन में पर्याप्त और संतुलित पोषण नहीं लिया जाता, तो शरीर को जरूरी ऊर्जा और पोषक तत्वों की कमी महसूस हो सकती है।
कुछ लोगों में लंबे समय तक नाश्ता न करने से:
- सुबह कमजोरी या थकान महसूस हो सकती है।
- ध्यान और एकाग्रता प्रभावित हो सकती है।
- बाद में बहुत ज्यादा भूख लगने के कारण जरूरत से ज्यादा खाना खाया जा सकता है।
- दिनभर के भोजन में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स की पर्याप्त मात्रा लेना मुश्किल हो सकता है।
हालांकि, सिर्फ नाश्ता करने या न करने से किसी व्यक्ति की सेहत का पूरा आकलन नहीं किया जा सकता। पूरे दिन का कुल आहार और उसकी गुणवत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है।
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सुबह का नाश्ता स्किप करना सही या गलत?
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क्या नाश्ता छोड़ने से वजन कम होता है?
वजन कम करने के लिए सिर्फ नाश्ता छोड़ना कोई गारंटी नहीं है। वजन पर कुल कैलोरी सेवन, भोजन की गुणवत्ता, शारीरिक गतिविधि, नींद और अन्य जीवनशैली कारकों का असर पड़ता है।
कुछ लोग समय-सीमित भोजन या इंटरमिटेंट फास्टिंग के तहत नाश्ता नहीं करते और फिर भी उनकी कुल डाइट संतुलित रहती है। वहीं कुछ लोगों में नाश्ता छोड़ने के बाद दिन में ज्यादा खाने की आदत विकसित हो सकती है।
इसलिए वजन कम करने के लिए नाश्ता छोड़ने के बजाय संतुलित और टिकाऊ डाइट प्लान अपनाना बेहतर है।
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सुबह का नाश्ता स्किप करना सही या गलत?
- फोटो : AI
नाश्ते में क्या खाना चाहिए?
नाश्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रोटीन, फाइबर और जरूरी पोषक तत्व मिल सकें। उदाहरण के तौर पर:
- वेजिटेबल पोहा या उपमा
- दलिया
- ओट्स
- अंडा और मल्टीग्रेन/होल-ग्रेन ब्रेड
- दही के साथ फल और नट्स
- मूंग दाल या बेसन चीला
- इडली-सांभर
- अंकुरित अनाज
सिर्फ चाय-बिस्किट या मीठे और अत्यधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को रोजाना नाश्ते का मुख्य हिस्सा बनाना संतुलित विकल्प नहीं माना जाता।
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सुबह का नाश्ता स्किप करना सही या गलत?
- फोटो : Freepik
किन लोगों को नाश्ता छोड़ने में सावधानी बरतनी चाहिए?
बच्चों और किशोरों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और डायबिटीज जैसी स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों को भोजन का समय बदलने या लंबे समय तक खाली पेट रहने से पहले डॉक्टर या डाइटीशियन से सलाह लेनी चाहिए। खासकर डायबिटीज की दवाइयां लेने वाले लोगों में भोजन छोड़ने से ब्लड शुगर प्रभावित हो सकता है।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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