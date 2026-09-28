सेहत की बात: पढ़ाई और काम में नहीं लगता मन? अपनाएं ये आसान तरीके, फिर देखिए कमाल

1 of 4 ब्रेन का फोकस कैसे बढ़ाएं - फोटो : Adobe Stock







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क्या आपको भी किसी एक काम पर लंबे समय तक ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होती है? अगर हां तो आप ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं, आज के समय में बड़ी संख्या में लोग इसका शिकार हैं।

पढ़ाई करने वाले बच्चों से लेकर नौकरी और कारोबार में व्यस्त लोगों तक, अक्सर लोग बार-बार ध्यान भटकने और चीजों को याद रखने में परेशानी महसूस करते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, तनाव, खराब खान-पान और बिगड़ी जीवनशैली इसका प्रमुख कारण हो सकते हैं।



जब दिमाग किसी काम पर ठीक से ध्यान नहीं लगा पाता, तो इसका असर काम की गुणवत्ता और रोजमर्रा की उत्पादकता पर भी पड़ता है। ऐसे में खान-पान और दिनचर्या में सुधार करना कुछ हद तक मददगार हो सकता हैं। कुछ खाद्य पदार्थ और योग-प्राणायाम जैसी गतिविधियां मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बेहतर रखने में सहायक मानी जाती हैं।

2 of 4 ड्राई फ्रूट्स के फायदे - फोटो : Freepik.com

डाइट में शामिल करें नट्स



मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए डाइट में बादाम, अखरोट और पिस्ता जैसे सूखे मेवों को शामिल किया जा सकता है। इनमें स्वस्थ वसा, प्रोटीन और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो मस्तिष्क के सामान्य स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होते हैं।

बादाम को याददाश्त से संबंधित फायदों के लिए जाना जाता है, जबकि अखरोट में मौजूद फैटी एसिड शरीर में सूजन से जुड़े प्रभावों को कम करने में भूमिका निभा सकते हैं।

कुछ अध्ययनों में मूंगफली के सेवन को भी ब्रेन हेल्थ और तनाव से जुड़े बेहतर परिणामों वाला पाया गया है। हालांकि, इन्हें संतुलित मात्रा में लेना जरूरी है।

3 of 4 प्राणायाम के फायदे - फोटो : Freepik.com

प्राणायाम के लिए निकालें समय



मन को शांत रखने और ध्यान केंद्रित करने के लिए प्राणायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाया जा सकता है। नियंत्रित तरीके से सांस लेने के अभ्यास तनाव और मानसिक दबाव को कम करने में मदद कर सकते हैं, जिसका सकारात्मक असर एकाग्रता पर भी पड़ता है।

भ्रामरी प्राणायाम और गहरी सांस लेने वाले अभ्यास को मानसिक शांति के लिए उपयोगी माना जाता है।

पद्मासन जैसी ध्यानात्मक मुद्रा में बैठकर कुछ समय सांस पर ध्यान केंद्रित करना भी मन को स्थिर करने में मदद करता है। नियमित अभ्यास से तनाव कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायता मिल सकती है।

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4 of 4 अलसी के बीजों के फायदे - फोटो : freepik.com