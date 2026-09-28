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हेल्थ टिप्स: मसालों की डिब्बी में रखा जीरा सेहत के लिए क्यों है इतना खास? जानिए इसके फायदे

Tue, 29 Sep 2026 08:40 AM IST
अभिलाष श्रीवास्तव हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिलाष श्रीवास्तव Updated Tue, 29 Sep 2026 08:40 AM IST
सार

जीरा भारतीय रसोई का आम मसाला है, लेकिन इसमें मौजूद प्राकृतिक यौगिकों के कारण इसके कई संभावित स्वास्थ्य लाभों पर शोध हुआ है। यह पाचन, मेटाबॉलिज्म, त्वचा और ब्लड शुगर से जुड़े स्वास्थ्य में लाभकारी पाया गया है।

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जीरा से होने वाले फायदे - फोटो : Amarujala.com/AI

भारतीय रसोई में जीरा एक ऐसा मसाला है, जिसका इस्तेमाल खाने का स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए सदियों से होता आया है। लेकिन इसकी भूमिका सिर्फ मसाले तक सीमित नहीं है। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में भी जीरे को कई स्वास्थ्य समस्याओं में उपयोगी माना गया है। आधुनिक शोध में भी जीरे में मौजूद कुछ प्राकृतिक यौगिकों के संभावित स्वास्थ्य लाभों पर अध्ययन किया गया है।



जीरे में ऐसे जैव सक्रिय तत्व पाए जाते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुण हो सकते हैं। यही वजह है कि इसे पाचन तंत्र, मेटाबॉलिज्म, त्वचा और ब्लड शुगर से जुड़े स्वास्थ्य लाभों के लिए देखा जाता है। हालांकि, किसी बीमारी के इलाज के लिए इसे दवा का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए।
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कब्ज की समस्या में जीरा - फोटो : Freepik.com

पाचन तंत्र के लिए मददगार हो सकता है जीरा

जीरे का इस्तेमाल लंबे समय से पेट से जुड़ी परेशानियों में किया जाता रहा है। खासतौर पर गैस, अपच और पाचन संबंधी दिक्कतों में जीरे का पानी या इसका अर्क पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। कुछ अध्ययनों में जीरे के सेवन से पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाने वाले प्रभाव देखे गए हैं।
 

  • जीरे में थाइमोल नामक यौगिक पाया जाता है, जो पाचन से जुड़े ग्रंथियों के स्राव को बढ़ाने में भूमिका निभा सकता है। इससे भोजन को पचाने की प्रक्रिया को सहायता मिल सकती है। हालांकि, दस्त या लंबे समय से बनी पाचन संबंधी समस्या में केवल जीरे पर निर्भर रहने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है।
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वेट लॉस के लिए जीरा - फोटो : Freepik.com

वजन घटाने की कोशिश में भी आ सकता है काम

वजन कम करने की कोशिश कर रहे लोगों के बीच जीरे का पानी काफी लोकप्रिय है। इसके पीछे वजह यह है कि जीरे में कई जैव सक्रिय यौगिक मौजूद होते हैं, जिन पर मेटाबॉलिज्म और शरीर में वसा के जमा होने से जुड़े प्रभावों को लेकर अध्ययन हुए हैं।
 

  • कुछ शोध में जीरे के सेवन से शरीर की वसा और वजन को नियंत्रित करने में संभावित लाभ देखे गए हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुण भी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन सिर्फ जीरे का पानी पीने से वजन कम नहीं होता। संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि और पर्याप्त नींद के साथ ही वजन प्रबंधन पर बेहतर असर पड़ सकता है।
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जीरा के फायदे - फोटो : Freepik.com

त्वचा के लिए भी फायदेमंद

जीरे में एंटीऑक्सीडेंट गुण वाले कई प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद करते हैं। इसी वजह से जीरे को त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी माना जाता है।
 

  • जीरे के पानी को लेकर यह दावा किया जाता है कि यह मुंहासों और त्वचा संक्रमण से बचाव में मदद कर सकता है। हालांकि, इन दावों के लिए मजबूत मानव अध्ययनों की जरूरत अभी भी है। इसलिए त्वचा की गंभीर समस्या होने पर घरेलू उपायों के बजाय त्वचा विशेषज्ञ की सलाह लेना ज्यादा उचित है।
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डायबिटीज के खतरे - फोटो : Freepik.com

डायबिटीज में फायदेमंद

जीरे और ब्लड शुगर के बीच संबंध को लेकर कई प्रयोगशाला और पशु अध्ययनों में शोध किया गया है। कुछ अध्ययनों में जीरे के सेवन से इंसुलिन के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया और रक्त शर्करा के स्तर पर संभावित सकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं।

जीरे में मौजूद कुछ यौगिक ब्लड शुगर के नियंत्रण में भूमिका निभा सकते हैं। डायबिटीज से जुड़े पशु अध्ययनों में भी इसके संभावित हाइपोग्लाइसेमिक प्रभाव देखे गए हैं। हालांकि, इंसानों में इसके प्रभाव और सही मात्रा को लेकर अभी और शोध की जरूरत है। इसलिए डायबिटीज की दवाओं की जगह जीरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।



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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।

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