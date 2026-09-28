हेल्थ टिप्स: मसालों की डिब्बी में रखा जीरा सेहत के लिए क्यों है इतना खास? जानिए इसके फायदे

1 of 5 जीरा से होने वाले फायदे - फोटो : Amarujala.com/AI







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भारतीय रसोई में जीरा एक ऐसा मसाला है, जिसका इस्तेमाल खाने का स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए सदियों से होता आया है। लेकिन इसकी भूमिका सिर्फ मसाले तक सीमित नहीं है। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में भी जीरे को कई स्वास्थ्य समस्याओं में उपयोगी माना गया है। आधुनिक शोध में भी जीरे में मौजूद कुछ प्राकृतिक यौगिकों के संभावित स्वास्थ्य लाभों पर अध्ययन किया गया है।



जीरे में ऐसे जैव सक्रिय तत्व पाए जाते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुण हो सकते हैं। यही वजह है कि इसे पाचन तंत्र, मेटाबॉलिज्म, त्वचा और ब्लड शुगर से जुड़े स्वास्थ्य लाभों के लिए देखा जाता है। हालांकि, किसी बीमारी के इलाज के लिए इसे दवा का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए।

2 of 5 कब्ज की समस्या में जीरा - फोटो : Freepik.com

पाचन तंत्र के लिए मददगार हो सकता है जीरा



जीरे का इस्तेमाल लंबे समय से पेट से जुड़ी परेशानियों में किया जाता रहा है। खासतौर पर गैस, अपच और पाचन संबंधी दिक्कतों में जीरे का पानी या इसका अर्क पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। कुछ अध्ययनों में जीरे के सेवन से पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाने वाले प्रभाव देखे गए हैं।

जीरे में थाइमोल नामक यौगिक पाया जाता है, जो पाचन से जुड़े ग्रंथियों के स्राव को बढ़ाने में भूमिका निभा सकता है। इससे भोजन को पचाने की प्रक्रिया को सहायता मिल सकती है। हालांकि, दस्त या लंबे समय से बनी पाचन संबंधी समस्या में केवल जीरे पर निर्भर रहने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है।

3 of 5 वेट लॉस के लिए जीरा - फोटो : Freepik.com

वजन घटाने की कोशिश में भी आ सकता है काम



वजन कम करने की कोशिश कर रहे लोगों के बीच जीरे का पानी काफी लोकप्रिय है। इसके पीछे वजह यह है कि जीरे में कई जैव सक्रिय यौगिक मौजूद होते हैं, जिन पर मेटाबॉलिज्म और शरीर में वसा के जमा होने से जुड़े प्रभावों को लेकर अध्ययन हुए हैं।

कुछ शोध में जीरे के सेवन से शरीर की वसा और वजन को नियंत्रित करने में संभावित लाभ देखे गए हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुण भी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन सिर्फ जीरे का पानी पीने से वजन कम नहीं होता। संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि और पर्याप्त नींद के साथ ही वजन प्रबंधन पर बेहतर असर पड़ सकता है।

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4 of 5 जीरा के फायदे - फोटो : Freepik.com

त्वचा के लिए भी फायदेमंद



जीरे में एंटीऑक्सीडेंट गुण वाले कई प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद करते हैं। इसी वजह से जीरे को त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी माना जाता है।

जीरे के पानी को लेकर यह दावा किया जाता है कि यह मुंहासों और त्वचा संक्रमण से बचाव में मदद कर सकता है। हालांकि, इन दावों के लिए मजबूत मानव अध्ययनों की जरूरत अभी भी है। इसलिए त्वचा की गंभीर समस्या होने पर घरेलू उपायों के बजाय त्वचा विशेषज्ञ की सलाह लेना ज्यादा उचित है।

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5 of 5 डायबिटीज के खतरे - फोटो : Freepik.com