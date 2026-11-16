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प्रदूषण में हेयर केयर टिप्स: वायु प्रदूषण से सिर्फ फेफड़े नहीं, बालों को भी नुकसान! जानें बचाव के 7 आसान तरीके

Mon, 16 Nov 2026 05:23 PM IST
श्रुति गौड़ हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Mon, 16 Nov 2026 05:23 PM IST
सार

How Air Pollution Affects Your Hair: इस लेख में जानें कि वायु प्रदूषण का बालों और स्कैल्प पर किस तरह असर पड़ता है। साथ ही जानें प्रदूषण के बीच बालों को सुरक्षित रखने के लिए कौन-से हेयर केयर टिप्स अपनाने चाहिए।

 

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How Air Pollution Affects Your Hair: Causes of Hair Fall, Scalp Problems and Prevention Tips disprj
प्रदूषण से बालों को बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके - फोटो : AI
How Air Pollution Affects Your Hair:  वायु प्रदूषण का असर सिर्फ फेफड़ों, आंखों और त्वचा पर ही नहीं, बल्कि बालों की सेहत पर भी पड़ सकता है। आजकल बढ़ते एयर पॉल्यूशन, धूल-मिट्टी और जहरीले कणों के कारण बालों से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। प्रदूषित हवा में मौजूद बारीक कण (PM2.5 और PM10), धुआं और अन्य प्रदूषक बालों और स्कैल्प पर जमा हो सकते हैं। इससे बालों में तमाम दिक्कतें हो सकती हैं। 


ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वायु प्रदूषण बाल झड़ने की वजह बन सकता है? क्या प्रदूषण से बालों की प्राकृतिक चमक खत्म हो जाती है? इस लेख में जानें वायु प्रदूषण का बालों पर क्या असर पड़ता है, इससे बालों को कैसे नुकसान पहुंचता है और प्रदूषण के बीच बालों की देखभाल किस तरह करनी चाहिए।

 
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प्रदूषण से बालों को बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके - फोटो : AI
वायु प्रदूषण का बालों पर कैसे पड़ता है असर?

वायु प्रदूषण में मौजूद धूल, धुआं और छोटे-छोटे प्रदूषक कण बालों और स्कैल्प पर जमा हो सकते हैं। लगातार इनके संपर्क में रहने से बालों की बाहरी परत प्रभावित हो सकती है।

1. बाल हो सकते हैं रूखे और बेजान

प्रदूषण और धूल-मिट्टी के संपर्क में रहने से बालों की प्राकृतिक चमक कम हो सकती है। बाल रूखे और बेजान महसूस होने लगते हैं। इसके अलावा बालों में उलझन और टूटने की समस्या भी बढ़ सकती है।

 
How Air Pollution Affects Your Hair: Causes of Hair Fall, Scalp Problems and Prevention Tips disprj
प्रदूषण से बालों को बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके - फोटो : AI
2. बाल झड़ने की समस्या बढ़ सकती है

वायु प्रदूषण और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बीच संबंध को लेकर शोध जारी हैं। कुछ अध्ययनों में प्रदूषकों के संपर्क और बालों के रोमछिद्रों से जुड़ी कोशिकाओं पर संभावित प्रभाव की बात सामने आई है। हालांकि, यह कहना सही नहीं होगा कि हर व्यक्ति में प्रदूषण सीधे बाल झड़ने का कारण बनता है।

3. स्कैल्प में खुजली और जलन

प्रदूषण में मौजूद धूल और अन्य कण स्कैल्प पर जमा होकर संवेदनशील त्वचा वाले लोगों में खुजली और जलन की परेशानी बढ़ा सकते हैं। अगर स्कैल्प पहले से संवेदनशील है, तो समस्या ज्यादा महसूस हो सकती है।

 
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प्रदूषण से बालों को बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके - फोटो : AI
4. बालों की प्राकृतिक चमक हो सकती है कम

प्रदूषण के कण बालों की सतह पर चिपक सकते हैं। इससे बालों की बनावट प्रभावित हो सकती है और वे पहले की तुलना में कम चमकदार दिखाई दे सकते हैं।

5. बालों का टूटना बढ़ सकता है

जब बाल रूखे और कमजोर हो जाते हैं, तो कंघी करते समय या बालों को बांधते समय उनके टूटने की आशंका बढ़ सकती है। इसलिए प्रदूषण के दौरान बालों की अतिरिक्त देखभाल जरूरी है।

 
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प्रदूषण से बालों को बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके - फोटो : AI
प्रदूषण से बालों को बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके
  •  बाहर निकलते समय बालों को ढकें
  • नियमित रूप से बाल धोएं
  • कंडीशनर लगाना न भूलें
  • गीले बालों में जोर से कंघी न करें
  • संतुलित डाइट लें
  • हीट स्टाइलिंग कम करें
  • स्कैल्प की समस्या को नजरअंदाज न करें

अगर लगातार खुजली, जलन, रूसी या बाल झड़ने की समस्या हो रही है, तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी तरह के हेयर ट्रीटमेंट का इस्तेमाल न करें।

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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
 
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