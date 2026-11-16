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राष्ट्रीय मिर्गी दिवस: मिर्गी का दौरा पड़ने पर तुरंत क्या करना चाहिए और क्या नहीं? जानें जरूरी बातें

Mon, 16 Nov 2026 03:10 PM IST
श्रुति गौड़ हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Mon, 16 Nov 2026 03:10 PM IST
सार

Epileptic Seizure First Aid: इस लेख में जानें कि मिर्गी का दौरा पड़ने पर तुरंत क्या करना चाहिए और मरीज की सुरक्षा के लिए किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। 

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Epileptic Seizure First Aid: What to Do and What Not to Do During a Seizure
मिर्गी का दौरा पड़ने पर तुरंत क्या करें? - फोटो : AI
Epileptic Seizure First Aid: मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जिसमें मस्तिष्क की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में अचानक असामान्यता आने के कारण व्यक्ति को दौरे पड़ सकते हैं। मिर्गी का दौरा पड़ते समय व्यक्ति अचानक बेहोश हो सकता है, उसका शरीर अकड़ सकता है या हाथ-पैर तेजी से हिलने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आसपास मौजूद लोग अक्सर घबरा जाते हैं और अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो मरीज के लिए खतरनाक हो सकती हैं। 


कई लोगों को लगता है कि दौरे के दौरान मरीज के मुंह में चम्मच या कोई कपड़ा डालना चाहिए, जबकि ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के अवसर पर यह समझना जरूरी है कि मिर्गी का दौरा पड़ने पर सही प्राथमिक उपचार क्या है। इस लेख में जानें दौरे के दौरान क्या करें, किन गलतियों से बचें और मरीज को कब तुरंत मेडिकल सहायता की जरूरत होती है।
 
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Epileptic Seizure First Aid: What to Do and What Not to Do During a Seizure
मिर्गी का दौरा पड़ने पर तुरंत क्या करें? - फोटो : AI
मिर्गी का दौरा पड़ने पर तुरंत क्या करें?

मिर्गी का दौरा पड़ने पर सबसे जरूरी है कि मरीज को चोट लगने से बचाया जाए। घबराने के बजाय इन बातों का ध्यान रखें:
 
  • मरीज को सुरक्षित जगह पर रखें: आसपास रखी नुकीली, भारी या सख्त चीजों को हटा दें, ताकि मरीज को चोट न लगे।
  •  सिर के नीचे मुलायम चीज रखें: सिर के नीचे तकिया, मुड़ा हुआ कपड़ा या कोई नरम वस्तु रखें।
  •  दौरे का समय नोट करें: देखें कि दौरा कितनी देर तक चलता है। यह जानकारी डॉक्टर के लिए महत्वपूर्ण होती है।
  •  गले के आसपास के कपड़े ढीले करें: कॉलर, टाई या स्कार्फ को ढीला कर दें, ताकि सांस लेने में परेशानी न हो।
  •  दौरा रुकने के बाद करवट दिलाएं: जब झटके रुक जाएं, तो मरीज को रिकवरी पोजीशन यानी करवट से लिटाएं और सांस पर नजर रखें।
  • मरीज के साथ रहें: जब तक व्यक्ति पूरी तरह होश में न आ जाए, उसके पास रहें और उसे सुरक्षित महसूस कराएं।

 
Epileptic Seizure First Aid: What to Do and What Not to Do During a Seizure
मिर्गी का दौरा पड़ने पर तुरंत क्या करें? - फोटो : Adobe Stock
मिर्गी का दौरा पड़ने पर क्या नहीं करना चाहिए?

दौरे के दौरान कुछ गलतियां मरीज की परेशानी बढ़ा सकती हैं। इसलिए इन बातों से बचें:
  • मरीज के मुंह में चम्मच, कपड़ा, उंगली या कोई दूसरी चीज न डालें।
  • मरीज के हाथ-पैर को जबरदस्ती पकड़कर झटके रोकने की कोशिश न करें।
  • दौरे के दौरान मरीज को पानी, खाना या दवा न दें।
  • मरीज को जबरदस्ती उठाने या चलाने की कोशिश न करें।
  • दौरा खत्म होते ही उसे तुरंत खड़ा करने की कोशिश न करें।
  • मरीज के आसपास भीड़ इकट्ठा न होने दें।

 
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Epileptic Seizure First Aid: What to Do and What Not to Do During a Seizure
मिर्गी का दौरा पड़ने पर तुरंत क्या करें? - फोटो : Adobe Stock
मिर्गी का दौरा कितनी देर तक रहता है?

मिर्गी का दौरा आमतौर पर कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक रह सकता है। कई बार दौरा खत्म होने के बाद व्यक्ति को होश आने में भी समय लगता है। उसे थकान, भ्रम, नींद या कमजोरी महसूस हो सकती है। अगर दौरा 5 मिनट या उससे ज्यादा समय तक जारी रहे, तो यह मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। 

 
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Epileptic Seizure First Aid: What to Do and What Not to Do During a Seizure
मिर्गी का दौरा पड़ने पर तुरंत क्या करें? - फोटो : Adobe Stock
मिर्गी का दौरा पड़ने पर एंबुलेंस कब बुलाएं?

निम्न परिस्थितियों में तुरंत मेडिकल सहायता लें:
  •  दौरा 5 मिनट से ज्यादा समय तक चले।
  • पहला दौरा पड़ा हो।
  • एक दौरे के बाद दूसरा दौरा शुरू हो जाए।
  •  दौरे के बाद मरीज को सांस लेने में परेशानी हो।
  • दौरे के दौरान मरीज को गंभीर चोट लगी हो।
  • मरीज गर्भवती हो।
  • दौरा खत्म होने के बाद भी मरीज होश में न आए या सामान्य स्थिति में वापस न लौटे।

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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
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