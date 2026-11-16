राष्ट्रीय मिर्गी दिवस: मिर्गी का दौरा पड़ने पर तुरंत क्या करना चाहिए और क्या नहीं? जानें जरूरी बातें

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Epileptic Seizure First Aid: मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जिसमें मस्तिष्क की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में अचानक असामान्यता आने के कारण व्यक्ति को दौरे पड़ सकते हैं। मिर्गी का दौरा पड़ते समय व्यक्ति अचानक बेहोश हो सकता है, उसका शरीर अकड़ सकता है या हाथ-पैर तेजी से हिलने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आसपास मौजूद लोग अक्सर घबरा जाते हैं और अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो मरीज के लिए खतरनाक हो सकती हैं।



कई लोगों को लगता है कि दौरे के दौरान मरीज के मुंह में चम्मच या कोई कपड़ा डालना चाहिए, जबकि ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के अवसर पर यह समझना जरूरी है कि मिर्गी का दौरा पड़ने पर सही प्राथमिक उपचार क्या है। इस लेख में जानें दौरे के दौरान क्या करें, किन गलतियों से बचें और मरीज को कब तुरंत मेडिकल सहायता की जरूरत होती है।

मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जिसमें मस्तिष्क की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में अचानक असामान्यता आने के कारण व्यक्ति को दौरे पड़ सकते हैं। मिर्गी का दौरा पड़ते समय व्यक्ति अचानक बेहोश हो सकता है, उसका शरीर अकड़ सकता है या हाथ-पैर तेजी से हिलने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आसपास मौजूद लोग अक्सर घबरा जाते हैं और अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो मरीज के लिए खतरनाक हो सकती हैं।

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मिर्गी का दौरा पड़ने पर तुरंत क्या करें?



मिर्गी का दौरा पड़ने पर सबसे जरूरी है कि मरीज को चोट लगने से बचाया जाए। घबराने के बजाय इन बातों का ध्यान रखें:

मरीज को सुरक्षित जगह पर रखें: आसपास रखी नुकीली, भारी या सख्त चीजों को हटा दें, ताकि मरीज को चोट न लगे।

आसपास रखी नुकीली, भारी या सख्त चीजों को हटा दें, ताकि मरीज को चोट न लगे। सिर के नीचे मुलायम चीज रखें: सिर के नीचे तकिया, मुड़ा हुआ कपड़ा या कोई नरम वस्तु रखें।

सिर के नीचे तकिया, मुड़ा हुआ कपड़ा या कोई नरम वस्तु रखें। दौरे का समय नोट करें : देखें कि दौरा कितनी देर तक चलता है। यह जानकारी डॉक्टर के लिए महत्वपूर्ण होती है।

: देखें कि दौरा कितनी देर तक चलता है। यह जानकारी डॉक्टर के लिए महत्वपूर्ण होती है। गले के आसपास के कपड़े ढीले करें: कॉलर, टाई या स्कार्फ को ढीला कर दें, ताकि सांस लेने में परेशानी न हो।

कॉलर, टाई या स्कार्फ को ढीला कर दें, ताकि सांस लेने में परेशानी न हो। दौरा रुकने के बाद करवट दिलाएं : जब झटके रुक जाएं, तो मरीज को रिकवरी पोजीशन यानी करवट से लिटाएं और सांस पर नजर रखें।

: जब झटके रुक जाएं, तो मरीज को रिकवरी पोजीशन यानी करवट से लिटाएं और सांस पर नजर रखें। मरीज के साथ रहें: जब तक व्यक्ति पूरी तरह होश में न आ जाए, उसके पास रहें और उसे सुरक्षित महसूस कराएं।

मिर्गी का दौरा पड़ने पर सबसे जरूरी है कि मरीज को चोट लगने से बचाया जाए। घबराने के बजाय इन बातों का ध्यान रखें:

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मिर्गी का दौरा पड़ने पर क्या नहीं करना चाहिए?



दौरे के दौरान कुछ गलतियां मरीज की परेशानी बढ़ा सकती हैं। इसलिए इन बातों से बचें: मरीज के मुंह में चम्मच, कपड़ा, उंगली या कोई दूसरी चीज न डालें।

मरीज के हाथ-पैर को जबरदस्ती पकड़कर झटके रोकने की कोशिश न करें।

दौरे के दौरान मरीज को पानी, खाना या दवा न दें।

मरीज को जबरदस्ती उठाने या चलाने की कोशिश न करें।

दौरा खत्म होते ही उसे तुरंत खड़ा करने की कोशिश न करें।

मरीज के आसपास भीड़ इकट्ठा न होने दें।

दौरे के दौरान कुछ गलतियां मरीज की परेशानी बढ़ा सकती हैं। इसलिए इन बातों से बचें:

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मिर्गी का दौरा कितनी देर तक रहता है?



मिर्गी का दौरा आमतौर पर कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक रह सकता है। कई बार दौरा खत्म होने के बाद व्यक्ति को होश आने में भी समय लगता है। उसे थकान, भ्रम, नींद या कमजोरी महसूस हो सकती है। अगर दौरा 5 मिनट या उससे ज्यादा समय तक जारी रहे, तो यह मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है।





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