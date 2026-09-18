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वजन घटाने का आसान तरीका: क्या हर दिन सिर्फ 30 मिनट पैदल चलने से वजन कम हो सकता है?

Fri, 18 Sep 2026 11:51 AM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Fri, 18 Sep 2026 11:51 AM IST
सार

Does Walking Can Help You Lose Weight  : अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि हर दिन वॉक करने से आप अपन वजन कम कर सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं इस लेख में।

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is walking helps in weight loss Can Walking 30 Minutes a Day Really Help With Weight Loss
क्या हर दिन सिर्फ 30 मिनट पैदल चलने से वजन कम हो सकता है? - फोटो : AI
Does Walking Can Help You Lose Weight  : अक्सर आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि रोजाना सिर्फ 30 मिनट पैदल चलने से वजन कम किया जा सकता है। लेकिन क्या सच में रोज 30 मिनट की वॉक वजन घटाने में मदद करती है? क्या वॉक की स्पीड और रोजाना चलने की अवधि का भी वजन कम होने पर असर पड़ता है? लोगों से मन में ये सवाल आना स्वाभाविक है।


वजन घटाने के लिए रोज कितनी देर चलना चाहिए और 30 मिनट की वॉक से वास्तव में कितना फायदा मिल सकता है, इन सभी सवालों के जवाब इस लेख में जानते हैं।

 
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क्या हर दिन सिर्फ 30 मिनट पैदल चलने से वजन कम हो सकता है? - फोटो : AI
क्या रोज 30 मिनट वॉक करने से वजन कम हो सकता है?

हां, रोजाना 30 मिनट वॉक करना वजन कम करने की प्रक्रिया में मदद कर सकता है। वॉकिंग एक ऐसी लो-इम्पैक्ट एक्टिविटी है जिसे ज्यादातर स्वस्थ लोग अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में आसानी से शामिल कर सकते हैं।

जब आप चलते हैं तो शरीर ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। अगर लंबे समय तक आपकी कुल कैलोरी खपत, शरीर द्वारा खर्च की जाने वाली कैलोरी से कम रहती है, तो वजन कम होने की संभावना बनती है। इसलिए वॉकिंग का फायदा सिर्फ उस आधे घंटे तक सीमित नहीं है, बल्कि नियमित रूप से एक्टिव रहने की आदत बनाने में भी है।

 
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क्या हर दिन सिर्फ 30 मिनट पैदल चलने से वजन कम हो सकता है? - फोटो : AI
30 मिनट की वॉक कितनी तेज होनी चाहिए?

वजन मैनेजमेंट के लिए सिर्फ धीरे-धीरे टहलना ही एकमात्र विकल्प नहीं है। अगर आपकी सेहत अनुमति देती है, तो कुछ समय के लिए तेज गति से चलना यानी ब्रिक्स वॉकिंग किया जा सकता है।

तेज चलने पर सांस और हार्ट रेट सामान्य से कुछ बढ़ सकते हैं, लेकिन व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार गति तय करे। जो लोग लंबे समय से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वे शुरुआत धीमी गति से करके धीरे-धीरे अपनी स्पीड और समय बढ़ा सकते हैं।

 
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क्या हर दिन सिर्फ 30 मिनट पैदल चलने से वजन कम हो सकता है? - फोटो : AI
क्या सिर्फ वॉकिंग से पेट की चर्बी कम होगी?

यह समझना जरूरी है कि शरीर के किसी एक हिस्से की चर्बी को सिर्फ उसी हिस्से की एक्सरसाइज या वॉकिंग से अलग से कम नहीं किया जा सकता। नियमित शारीरिक गतिविधि शरीर में कुल फैट कम करने की प्रक्रिया में मदद कर सकती है। अगर आपका लक्ष्य पेट की चर्बी कम करना है, तो रोजाना वॉक के साथ खान-पान, नींद, तनाव और पूरी दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी है।

 
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क्या हर दिन सिर्फ 30 मिनट पैदल चलने से वजन कम हो सकता है? - फोटो : AI
वजन घटाने के लिए वॉक के साथ डाइट भी जरूरी

अगर कोई व्यक्ति रोज 30 मिनट वॉक करता है लेकिन साथ ही अपनी जरूरत से काफी ज्यादा कैलोरी लेता है, तो वजन कम होना मुश्किल हो सकता है।इसलिए वॉकिंग के साथ डाइट में प्रोटीन, सब्जियां, फल, साबुत अनाज और पर्याप्त फाइबर जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल करना और अत्यधिक कैलोरी वाले प्रोसेस्ड फूड, मीठे पेय और अनावश्यक स्नैकिंग को सीमित करना मददगार हो सकता है।

 
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