विश्व अल्जाइमर दिवस: 25 की उम्र में चीजें भूल रहे हैं? अल्जाइमर नहीं, ये 4 गलतियां हैं वजह

1 of 6 25 की उम्र में कमजोर याददाश्त का क्या है कारण? - फोटो : AI







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World Alzheimer's Day 2026: क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि मोबाइल कहां रखा था, किसी का नाम क्या था या अभी-अभी कही गई बात अचानक याद नहीं आ रही? छोटी-छोटी बातें भूलना आजकल युवाओं में भी आम हो गया है।



खासकर 20 से 25 साल की उम्र में ऐसी समस्या होने पर कई लोग इसे अल्जाइमर या किसी गंभीर दिमागी बीमारी से जोड़कर देखने लगते हैं। हालांकि, कम उम्र में भूलने की समस्या के पीछे कई सामान्य कारण भी हो सकते हैं।



आपको ये समझने की जरूरत है कि हर बार भूलने की समस्या अल्जाइमर का संकेत है। फिर भी अगर भूलने की समस्या लगातार बढ़ रही है, रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं या दूसरे लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। आइए पहले जान लें कि ये परेशानी कम उम्र में क्यों होती है।

क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि मोबाइल कहां रखा था, किसी का नाम क्या था या अभी-अभी कही गई बात अचानक याद नहीं आ रही? छोटी-छोटी बातें भूलना आजकल युवाओं में भी आम हो गया है।

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1. लगातार तनाव



काम, पढ़ाई, रिश्तों या आर्थिक चिंताओं से जुड़ा लगातार तनाव दिमाग की एकाग्रता को प्रभावित कर सकता है। जब ध्यान किसी काम पर ठीक से नहीं लगता, तो उस जानकारी को याद रखना भी मुश्किल हो सकता है।





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2. नींद पूरी न होना



रात में देर तक जागना या लगातार कम नींद लेना याददाश्त और ध्यान पर असर डाल सकता है। अच्छी नींद दिमाग को दिनभर मिली जानकारी को व्यवस्थित करने में मदद करती है।





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3. मोबाइल और स्क्रीन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल



लगातार सोशल मीडिया, वीडियो और दूसरी डिजिटल गतिविधियों में व्यस्त रहने से ध्यान बार-बार भटक सकता है। इससे एकाग्रता कम महसूस हो सकती है और छोटी-छोटी बातें याद रखने में परेशानी हो सकती है।





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