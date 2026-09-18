प्रेग्नेंसी टेस्ट गाइड: गर्भावस्था में कौन सी जांच कब करानी जरूरी है? हर महीने की लिस्ट देख लें

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Women Health Tip: प्रेग्नेंसी एक महिला के जीवन का सबसे खूबसूरत और संवेदनशील समय होता है, जिसमें एक छोटी सी लापरवाही भी मां और बच्चे दोनों की सेहत पर भारी पड़ सकती है। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं प्रेग्नेंसी कंफर्म होने के बाद डॉक्टर को दिखाती तो हैं, लेकिन सही समय पर जरूरी जांचे और स्कैन नहीं करातीं, जिससे कई बार जोखिम का पता देर से चलता है।



हर महीने होने वाली जांचों का अपना अलग महत्व होता है, जो बच्चे के विकास और मां की हेल्थ के बारे में सही जानकारी देती है। अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं या परिवार में कोई प्रेग्नेंट है, तो यह जानना बहुत जरूरी है कि किस महीने में कौन सा टेस्ट और स्कैन कराना अनिवार्य है।



प्रेग्नेंसी एक महिला के जीवन का सबसे खूबसूरत और संवेदनशील समय होता है, जिसमें एक छोटी सी लापरवाही भी मां और बच्चे दोनों की सेहत पर भारी पड़ सकती है। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं प्रेग्नेंसी कंफर्म होने के बाद डॉक्टर को दिखाती तो हैं, लेकिन सही समय पर जरूरी जांचे और स्कैन नहीं करातीं, जिससे कई बार जोखिम का पता देर से चलता है।

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गर्भावस्था में कब-कब कौन सी जांच जरूरी है?



पहली तिमाही — पहले तीन महीने



लगभग 6 से 8 सप्ताह में पहला अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इससे गर्भावस्था की स्थिति और स्थान तथा बच्चे की धड़कन की जानकारी मिलती है। 11 से 13 सप्ताह के बीच एनटी स्कैन और डबल मार्कर जांच की जाती है। इन जांचों से बच्चे में डाउन सिंड्रोम जैसी कुछ गुणसूत्र संबंधी असामान्यताओं के जोखिम का आकलन किया जाता है।



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दूसरी तिमाही — चौथे से छठे महीने तक



यह गर्भावस्था का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। लगभग 18 से 20 सप्ताह में लेवल-2 या एनोमली स्कैन किया जाता है। इसमें बच्चे के मस्तिष्क, हृदय, हड्डियों, गुर्दों और शरीर के अन्य अंगों की बनावट और विकास की जांच की जाती है। लगभग 24 से 28 सप्ताह में मौखिक ग्लूकोज़ सहनशीलता जांच (ओजीटीटी/जीटीटी) की जाती है, जिससे गर्भावस्था के दौरान होने वाली मधुमेह की पहचान की जा सके। इसी अवधि में हीमोग्लोबिन की जांच से खून की कमी यानी एनीमिया का भी पता लगाया जाता है।





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तीसरी तिमाही — सातवें से नौवें महीने तक



लगभग 28 से 32 सप्ताह में ग्रोथ स्कैन के माध्यम से बच्चे के विकास, अनुमानित वजन और गर्भ में पानी की मात्रा का आकलन किया जा सकता है। 32 से 36 सप्ताह के बीच जरूरत के अनुसार डॉप्लर स्कैन किया जाता है, जिससे बच्चे और गर्भनाल की ओर रक्त प्रवाह की स्थिति देखी जाती है। गर्भावस्था के अंतिम महीनों में डॉक्टर रक्तचाप, वजन, पेशाब की जांच और एनएसटी जैसी जांचों की सलाह दे सकते हैं। इनसे मां और बच्चे की स्थिति पर नजर रखने तथा प्रसव की योजना बनाने में मदद मिलती है।





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