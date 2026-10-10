सेहत की बात: रोज खाने में करते हैं रिफाइंड तेल का इस्तेमाल तो जान लीजिए ये बातें, वरना पड़ सकता है पछताना

1 of 4 रिफाइंड ऑयल - फोटो : Amarujala.com/AI







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शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक भोजन करना जितना जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण खाना पकाने के लिए सही तेल का चुनाव करना भी है। रोजाना इस्तेमाल होने वाला कुकिंग ऑयल आपकी हृदय सेहत, कोलेस्ट्रॉल और शरीर में फैट के संतुलन को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में तेल खरीदते समय केवल स्वाद और कीमत ही नहीं, बल्कि उसमें मौजूद फैट के प्रकार और उसे इस्तेमाल करने के तरीके पर भी ध्यान देना चाहिए।



स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, अधिक मात्रा में सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट का सेवन बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने और हृदय रोगों का जोखिम बढ़ाने में योगदान दे सकता है। वहीं, कुछ तेलों को जरूरत से ज्यादा गर्म करने या बार-बार इस्तेमाल करने से उनमें हानिकारक यौगिक बन सकते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि रिफाइंड तेल क्या है, इसका इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से तेल बेहतर विकल्प हो सकते हैं।

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2 of 4 खाने के लिए हेल्दी ऑयल - फोटो : AdobeStock

तेलों का सही चयन क्यों जरूरी



जब खाना पकाने के तेल को गर्म किया जाता है, विशेष रूप से उच्च ताप पर, तो वे धुएं के बिंदु तक पहुंच जाते हैं। इस स्थिति में तेलों का ब्रेकडाउन भी होने लगता है। इस स्थिति में ऑक्सीकरण होना शुरू हो जाता है जिससे इससे फ्री रेडिकल्स रिलीज होने लगते हैं।

इन यौगिकों के सेहत पर कई नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। तेलों के धुएं के बिंदु तक पहुंचने पर वे एक्रोलिन नामक पदार्थ छोड़ते हैं, जो जला हुआ स्वाद पैदा करता है। यह फेफड़ों से लेकर हृदय तक के लिए कई प्रकार से नुकसानदायक हो सकता है।

3 of 4 रिफाइंड तेल खाते हैं आप? - फोटो : freepik.com

क्या रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल हानिकारक है?



अध्ययनकर्ता कहते हैं, रिफाइनिंग प्रक्रिया के दौरान उच्च तापमान के कारण तेलों में मौजूद मूल्यवान और प्राकृतिक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है। वहीं इनके सेवन से ट्रांस फैट बढ़ सकता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और इंसुलिन के स्तर को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। ये सभी धमनियों के भीतर जमाव का कारण बनते हैं, जिससे हृदय की सेहत को क्षति पहुंचने का जोखिम रहता है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक खाने के लिए हमेशा स्वस्थ तेलों का ही चयन किया जाना चाहिए। रिफाइंड तेलों की जगह प्राकृतिक तेलों का इस्तेमाल अधिक लाभकारी होता है। अध्ययनकर्ता कहते हैं, रिफाइनिंग प्रक्रिया के दौरान उच्च तापमान के कारण तेलों में मौजूद मूल्यवान और प्राकृतिक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है। वहीं इनके सेवन से ट्रांस फैट बढ़ सकता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और इंसुलिन के स्तर को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। ये सभी धमनियों के भीतर जमाव का कारण बनते हैं, जिससे हृदय की सेहत को क्षति पहुंचने का जोखिम रहता है।

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4 of 4 खाने के तेल को लेकर बरतें सावधानी - फोटो : Amarujala.com/Ai