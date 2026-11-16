जानना जरूरी: क्या आप भी खुद को स्वस्थ समझकर डायबिटीज की जांच टाल रहे हैं? जानें क्यों जरूरी है समय पर टेस्ट

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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।

इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन (IDF) के डायबिटीज एटलस के अनुसार, वर्ष 2024 में भारत में 20 से 79 वर्ष की आयु के लगभग 8.98 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित थे, जिनमें से 43 प्रतिशत लोगों को अपनी बीमारी के बारे में पता ही नहीं था। यानी 3.8 करोड़ से अधिक लोग इस बात से अनजान थे कि उन्हें डायबिटीज है। अगर डायबिटीज का पता चलने तक शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, तो शायद यह स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। लेकिन लंबे समय तक ब्लड शुगर का बढ़ा हुआ स्तर धीरे-धीरे हृदय, किडनी, आंखों और नसों को नुकसान पहुंचा सकता है।IDF के अनुसार, कई लोग टाइप 2 डायबिटीज के साथ वर्षों तक बिना जांच या निदान के जीवन बिताते हैं। ऐसे में जब तक बीमारी का पता चलता है, तब तक शरीर में इससे जुड़ी जटिलताएं शुरू हो चुकी हो सकती हैं। अत्यधिक प्यास लगना, बार-बार पेशाब आना, थकान महसूस होना या धुंधला दिखाई देना जैसे सामान्य लक्षणों को भी लोग अक्सर काम के तनाव या थकान का परिणाम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।जब बीमारी के लक्षण सामने आने में इतना समय लग सकता है, तो समझदारी इसी में है कि समय रहते इसकी पहचान की जाए। यही संदेश इस साल के विश्व मधुमेह दिवस 2026 की थीम, "Early Action on Diabetes" यानी "डायबिटीज पर समय रहते कदम उठाना" भी देती है। समय पर जांच कराने से उन लोगों की पहचान भी हो सकती है, जिनमें आगे चलकर डायबिटीज विकसित होने का खतरा है।ICMR-INDIAB के राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2021 में भारत में लगभग 13.6 करोड़ लोग प्रीडायबिटीज की स्थिति में थे। प्रीडायबिटीज वह अवस्था है, जिसमें ब्लड शुगर सामान्य से अधिक होता है, लेकिन डायबिटीज के निर्धारित स्तर तक नहीं पहुंचा होता। यही वह अवस्था है, जब जीवनशैली में बदलाव करके टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करने के सबसे मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध हैं।अमेरिका में किए गए डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम के अनुसार, खानपान और शारीरिक गतिविधियों में व्यापक बदलाव करने से तीन वर्षों में टाइप 2 डायबिटीज विकसित होने का जोखिम 58 प्रतिशत तक कम हुआ। वहीं, इंडियन डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम में अपेक्षाकृत कम गहन जीवनशैली संबंधी बदलावों से भी ग्लूकोज़ टॉलरेंस में कमी वाले भारतीयों में डायबिटीज का खतरा 28.5 प्रतिशत कम पाया गया। हालांकि, ये निष्कर्ष टाइप 1 डायबिटीज पर लागू नहीं होते, क्योंकि WHO के अनुसार फिलहाल टाइप 1 डायबिटीज को रोकने का कोई प्रमाणित तरीका उपलब्ध नहीं है।डायबिटीज से बचाव की शुरुआत यह जानने से होती है कि आपको इसका कितना खतरा है। भारत में यह जोखिम हमेशा वैसा नहीं दिखता, जैसा आमतौर पर समझा जाता है। एशियाई भारतीयों में अपेक्षाकृत कम उम्र और कम शारीरिक वजन पर भी टाइप 2 डायबिटीज विकसित होने की प्रवृत्ति देखी गई है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण पेट के आसपास अधिक चर्बी जमा होना है। इसलिए केवल शरीर के वजन के आधार पर डायबिटीज के खतरे का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडियन डायबिटीज रिस्क स्कोर में उम्र, कमर का माप, परिवार में डायबिटीज का इतिहास और शारीरिक गतिविधियों जैसे कारकों को शामिल किया जाता है, ताकि यह पहचाना जा सके कि किन लोगों को डायबिटीज की जांच करानी चाहिए।जिन लोगों में डायबिटीज का खतरा अधिक है, उनके लिए WHO हर सप्ताह कम से कम 150 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि, संतुलित और पौष्टिक आहार, स्वस्थ वजन बनाए रखने और तंबाकू से दूर रहने की सलाह देता है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि डायबिटीज के बारे में जागरूकता और बातचीत की शुरुआत तब होनी चाहिए, जब व्यक्ति खुद को पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहा हो। लोगों को अपने जोखिम के बारे में सही जानकारी देना और समय रहते उचित कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना बेहद जरूरी है। टाइप 2 डायबिटीज के लक्षण सामने आने में कई साल लग सकते हैं, लेकिन इसका पता लगाने के लिए हमें इतने लंबे समय तक इंतज़ार करने की जरूरत नहीं है।