सेहत की बात: हेल्दी दिखने वाली डाइट में भी हो सकती है पोषण की कमी, फिर कैसे रखें सेहत का ख्याल?

1 of 4 खान-पान पर दें ध्यान - फोटो : Amarujala.com/AI







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सेहत को ठीक रखना चाहते हैं तो इसके लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को अपने खान-पान को ठीक रखने की सलाह देते हैं। हम रोजाना क्या चीजें खा रहे हैं, सेहत पर इसका सीधा असर होता है? यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को ऐसी डाइट लेने की सलाह देते हैं जिससे शरीर के लिए जरूरी आवश्यक पोषक तत्वों की आसानी से पूर्ति हो सके।



आमतौर पर माना जाता है कि भोजन में अगर सलाद और फल हैं, ओट्स जैसी हेल्दी चीजें हैं और तेल भी कम है तो ये डाइट पूरी तरह हेल्दी होगी। लेकिन आहार विशेषज्ञ कहते हैं, सिर्फ कुछ हेल्दी चीजें लेना संतुलित डाइट की गारंटी नहीं है।



असल में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें रोजाना अलग-अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है। डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज वाली चीजों की मात्रा जरूरी है। इनमें से किसी एक की भी लगातार कमी सेहत के लिए दिक्कतें बढ़ाने वाली हो सकती है। आइए जान लेते हैं कि आपकी डाइट हेल्दी है या नहीं?

2 of 4 डाइट का रखें ध्यान - फोटो : Freepik.com

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?



विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट के अनुसार संतुलित डाइट का मतलब आहार में पोषक तत्वों की पर्याप्तता, संतुलन, विविधता और सही मात्रा जरूरी है। मसलन, अगर आप रोज सलाद और फल तो खा रहे हैं, लेकिन पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहे तो इसे हेल्दी डाइट नहीं माना जा सकता।

इसी तरह आप दूध-दही तो खाते हैं लेकिन भोजन में दाल, सब्जियां, फल और साबुत अनाज बहुत कम है तो ऐसी डाइट को भी संतुलित नहीं माना जा सकता है।

डाइट में एक ही तरह के चीजों को बार-बार खाने के बजाय अलग-अलग पोषक तत्वों वाली चीजों को शामिल करना जरूरी है।

यही विविधता शरीर को विटामिन्स, खनिज, प्रोटीन, फाइबर और जरूरी फैट उपलब्ध कराने में मदद करती है।

3 of 4 प्रोटीन की जरूरत - फोटो : Adobe Stock

प्रोटीन और वसा भी जरूरी



आहार विशेषज्ञ पूजा शर्मा बताती हैं, फल और सब्जियां विटामिन्स, खनिज और फाइबर का अच्छा स्रोत हैं, लेकिन केवल फल-सब्जियों पर आधारित डाइट से सभी पोषक तत्व नहीं प्राप्त किए जा सकते। हमारे शरीर को रोजाना प्रोटीन और वसा भी चाहिए।

प्रोटीन और वसा की पूर्ति के लिए आहार में दाल-चने, राजमा, साबुत अनाज, सब्जियां और फल को जरूर शामिल करें।

नट्स और जरूरत के अनुसार दूध, अंडे, मछली या दूसरे प्रोटीन स्रोतों को डाइट में शामिल करना भी संतुलित डाइट के लिए जरूरी हैं।

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4 of 4 डाइट में मिनरल्स जरूरी - फोटो : Adobe Stock