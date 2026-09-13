एडीएचडी: तीन महीने में 4 लाख से ज्यादा लोगों को डॉक्टरों ने लिखी दवा, अब सामने आया इसका गंभीर खतरा

स्टिमुलेंट दवाएं लेने वाले के बढ़ रहे आंकड़े



ब्रिटेन के विशेषज्ञों ने बताया कि सिर्फ एक साल की बात करें तो एडीएचडी में इस्तेमाल होने वाली स्टिमुलेंट दवाएं लेने वाले मरीजों की संख्या करीब 40 प्रतिशत बढ़ी है। ये दवाएं दिमाग की सक्रियता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को कंट्रोल करती हैं।



जनवरी से जून के बीच कुल 24 लाख एडीएचडी प्रिस्क्रिप्शन दिए गए।

इस रफ्तार को देखते हुए ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस यानी एनएचएस पिछले साल के रिकॉर्ड 42 लाख प्रिस्क्रिप्शन से भी आगे निकल सकती है।



विशेषज्ञ इस तेज बढ़ोतरी को लेकर भी कुछ सवाल भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इसकी एक वजह ‘मेडिकलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रेस’ भी हो सकती है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि सामान्य तनाव, परेशानी या रोजमर्रा की मुश्किलों को भी बीमारी मानकर इलाज की जरूरत समझी जाने लगना।



विशेषज्ञों को चिंता है कि पहले जिन व्यवहारों को सामान्य माना जाता था, उन्हें अब कई बार ऐसी समस्या के रूप में देखा जा रहा है जिसके लिए मेडिकल इलाज जरूरी है।



जागरूकता बढ़ी पर चिंता भी



एडीएचडी को लेकर दुनियाभर में जागरूकता बढ़ रही है, इसके लिए सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स के अपने अनुभव खुलकर साझा करने को बड़ा योगदान वाला माना जा रहा है। इससे लोगों को इस समस्या के बारे में ज्यादा जानकारी मिल रही है और कई लोग अपने लक्षणों को पहचानकर जांच के लिए आगे आ रहे हैं।



एडीएचडी के लिए काम करने वाले समूह इसे सकारात्मक बदलाव मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकारी अधिकारियों ने इलाज की मांग में इतनी तेज बढ़ोतरी को लेकर चिंता भी जताई है।



एनएचएस की रिपोर्ट में एडीएचडी की दवाओं पर होने वाले खर्च की जानकारी भी सामने आई है। एडीएचडी की दवाओं पर एनएचएस का खर्च करीब 12 प्रतिशत बढ़कर 5.6 करोड़ पाउंड हो गया। पिछली तिमाही में यह खर्च करीब 5 करोड़ पाउंड था।