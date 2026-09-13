सेहत: विटामिन-डी की कमी भी बढ़ा सकती है संक्रमण का खतरा? जानिए क्या है इसका इम्युनिटी से कनेक्शन

शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्युनिटी को मजबूत करने में भी विटामिन-डी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में शामिल कई कोशिकाओं पर विटामिन-डी के रिसेप्टर पाए जाते हैं और यह संक्रमण के दौरान शरीर को रोगजनकों से होने वाले नुकसान से बचाने में भी मदद करता है। अध्ययनों में पाया गया है कि जिन लोगों में विटामिन-डी की कमी होती है उनमें संक्रामक रोगों का खतरा भी अधिक हो सकता है। पर विटामिन-डी इम्यून सिस्टम में मदद कैसे करता है, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं?

अच्छी सेहत के लिए जिन पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, विटामिन-डी उनमें से एक है। विटामिन-डी का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में हड्डियों की मजबूती का ख्याल आता है। मुख्यरूप से धूप से मिलने वाला ये विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करके हड्डियों को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर क्या आप जानते हैं कि विटामिन-डी का उपयोग बस हड्डियों तक सीमित नहीं है?

विटामिन-डी कैसे करता है मदद? शरीर में विटामिन-डी कुछ प्रतिरक्षा कोशिकाओं को संक्रमण की पहचान और उससे लड़ने में मदद करते हुए पाया गया है। मैक्रोफेज और अन्य कोशिकाएं रोगाणुओं के खिलाफ ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया कर सकती हैं।

विटामिन-डी की पूर्ति कैसे करें



धूप को विटामिन-डी का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। त्वचा पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ने पर शरीर खुद विटामिन-डी बनाता है। इसके अलावा कुछ खाद्य पदार्थों से भी विटामिन-डी मिल सकता है। फैटी फिश, अंडे की जर्दी, मशरूम और फोर्टिफाइड दूध को इसका अच्छा स्रोत माना जाता है।



हालांकि जिन लोगों में जांच में विटामिन-डी की कमी का शिकार पाया जाता है उन्हें डॉक्टर इसकी पूर्ति के लिए सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। पर ध्यान रहे कभी भी खुद से कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, इससे नुकसान हो सकता है।





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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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