{"_id":"62219d45daf20b6f1c5daa09","slug":"habits-that-help-you-lose-weight-tips-for-lose-weight-in-hindi","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"आज का हेल्थ टिप्स: लाख कोशिशों के बाद भी नहीं कम हो रहा है वजन? दिनचर्या में यह बदलाव करके देखिए, मिलेगा लाभ","category":{"title":"Health & Fitness","title_hn":"हेल्थ एंड फिटनेस","slug":"fitness"}} हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिलाष श्रीवास्तव Updated Fri, 04 Mar 2022 11:36 AM IST 1 of 4 वजन कम करने के आसान तरीके - फोटो : pixabay विज्ञापन बढ़ते वजन को स्वास्थ्य विशेषज्ञ मौजूदा समय की सबसे बड़ी चिंता के तौर पर देखते हैं। वजन अधिक होने के कारण हृदय रोग, डायबिटीज जैसी कई तरह की बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। यही कारण है कि सभी लोगों को नियमित रूप से ऐसे उपाय करते रहने की सलाह दी जाती है जिससे वजन को नियंत्रित किया जा सके। इसके लिए जिम जाने से लेकर डाइटिंग तक, लोग तमाम तरह के प्रयास करते रहते हैं। क्या आप भी उनमें से एक हैं जो हजार कोशिशों के बाद भी वजन कम नहीं कर पा रहे हैं? ऐसे में आपको जीवनशैली में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, सेंडेंटरी लाइफस्टाइल को आज के समय में वजन बढ़ने का प्रमुख कारण माना जा रहा है। इसके अलावा जंक फूड्स के अधिक सेवन जैसी आदतें भी इस खतरे को बढ़ाती जा रही हैं। दिनचर्या में कुछ बदलाव करने से आपको अपना वजन कम करने और तमाम तरह की बीमारियों को दूर रखने में मदद मिल सकती है। आइए उन आदतों के बारे में जानते हैं जिनको प्रयोग में लाकर आपको लाभ मिल सकता है। 2 of 4 शारीरिक निष्क्रियता से बढ़ता है वजन - फोटो : istock सेंडेंटरी लाइफस्टाइल को कहें बाय

जैसी कि बताया गया है कि सेंडेंटरी लाइफस्टाइल वजन बढ़ने का प्रमुख कारण मानी जाती है, ऐसे में आपको नियमित रूप से व्यायाम जरूर करना चाहिए। सुबह के समय कुछ हल्के से मध्यम स्तर की शारीरिक गतिविधियां करने से वजन घटाने में मदद मिल सकती है। अधिक वजन वाली 50 महिलाओं पर किए गए एक जैसी कि बताया गया है कि सेंडेंटरी लाइफस्टाइल वजन बढ़ने का प्रमुख कारण मानी जाती है, ऐसे में आपको नियमित रूप से व्यायाम जरूर करना चाहिए। सुबह के समय कुछ हल्के से मध्यम स्तर की शारीरिक गतिविधियां करने से वजन घटाने में मदद मिल सकती है। अधिक वजन वाली 50 महिलाओं पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि एरोबिक व्यायाम वजन को नियंत्रित रखने में मददगार हो सकते हैं। सुबह व्यायाम करने से भी पूरे दिन ऊर्जा का स्तर भी बेहतर बना रहता है, साथ ही रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखने में भी मदद मिल सकती है। विज्ञापन विज्ञापन 3 of 4 खूब पानी पिएं - फोटो : istock पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं

यदि आप भी पूरे दिन में कम मात्रा में पानी पीते हैं तो आपकी यह आदत कई तरह की दिक्कतों को बढ़ा सकती है, जिसमें से वजन बढ़ना एक है। एक यदि आप भी पूरे दिन में कम मात्रा में पानी पीते हैं तो आपकी यह आदत कई तरह की दिक्कतों को बढ़ा सकती है, जिसमें से वजन बढ़ना एक है। एक अध्ययन में पाया गया कि 500 मिली पानी पीने से मेटाबॉलिक रेट में औसतन 30% की वृद्धि होती है। एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि अधिक वजन वाली महिलाओं ने अपने आहार या व्यायाम दिनचर्या में कोई अन्य बदलाव किए बिना, प्रतिदिन एक लीटर अधिक पिया। एक साल में इससे 2 किग्रा तक वजन कम करने में मदद मिली। शरीर के स्वास्थ्य को कई स्तर से बेहतर बनाए रखने में भी पर्याप्त मात्रा में पानी पीने को लाभदाक माना जाता है। 4 of 4 नींद बहुत आवश्यक - फोटो : iStock अच्छी नींद लेना भी जरूरी

अगर आपको लगता है कि सिर्फ शारीरिक रूप से कुछ करते रहना ही वजन कम करने के लिए आवश्यक है तो ऐसा नहीं है, आपके लिए नींद भी उतनी ही जरूरी है। अध्ययनों से पता चलता है कि जिन लोगों की नींद की गुणवत्ता सही नहीं होती है, उनमें अन्य लोगों की तुलना में वजन बढ़ने का खतरा भी अधिक होता है। नींद आपको शारीरिक-मानसिक दोनों तरह से फिट रखने के लिए आवश्यक मानी जाती है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए रोजाना रात में कम से कम आठ घंटे की नींद जरूर सुनिश्चित करें।





नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्ट्स और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सुझाव के आधार पर तैयार किया गया है। बताए गए तरीके वैकल्पिक उपचार हैं, इन्हें दवाइयों का विकल्प नहीं माना जा सकता।



