जानना जरूरी: क्या आपके पेशाब में आ रहा है खून? कहीं ये किडनी के कैंसर का तो नहीं है लक्षण?

1 of 5 किडनी की समस्याएं - फोटो : Amarujala.com/AI







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किडनी में कैंसर होना एक गंभीर बीमारी है, जिसका समय पर पता लगना महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि, इसके लक्षणों और जोखिम कारकों को लेकर लोगों के बीच कई तरह की गलत धारणाएं मौजूद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि पेशाब में खून आना हमेशा कैंसर का संकेत है, तो कुछ को लगता है कि यह बीमारी केवल बुजुर्गों को होती है। ऐसी अधूरी जानकारियां बीमारी की पहचान और उपचार में देरी का कारण बन सकती हैं।



अमेरिकन कैंसर सोसायटी ने वर्ष 2023 के लिए अकेले अमेरिका में किडनी कैंसर के लगभग 81 हजार से ज्यादा नए मामलों का अनुमान लगाया था। इनमें करीब 52,360 पुरुष और 29,440 महिलाएं शामिल थीं। किडनी कैंसर के कारण होने वाली मौतों का बोझ भी वैश्विक स्तर पर गंभीर बना हुआ है।



विशेषज्ञों के अनुसार, शुरुआती चरणों में किडनी कैंसर के लक्षण स्पष्ट नही होते हैं, इसलिए जोखिम कारकों और संभावित संकेतों को समझना जरूरी है। आइए जानते हैं किडनी कैंसर से जुड़े चार आम मिथकों की सच्चाई।

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2 of 5 किडनी की समस्याओं का खतरा - फोटो : Adobe Stock

मिथ: किडनी का कैंसर केवल बुजुर्गों को होता है



किडनी के कैंसर का खतरा उम्र बढ़ने के साथ बढ़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि युवा इस बीमारी से पूरी तरह सुरक्षित हैं। कम उम्र के वयस्कों में भी किडनी कैंसर हो सकता है।

धूम्रपान, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, कुछ आनुवंशिक स्थितियां इसके जोखिमों को बढ़ाने वाली हो सकती हैं।

किडनी की कुछ क्रॉनिक बीमारियां और लंबे समय तक डायलिसिस की जरूरत भी कुछ प्रकार के किडनी कैंसर के जोखिमों का कारण हो सकती है।

उम्र कम होने के कारण असामान्य लक्षणों को अनदेखा न करें। पेशाब में खून, लगातार एक तरफ दर्द या बिना स्पष्ट कारण वजन कम होने जैसी समस्याओं में समय रहते डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

किडनी के कैंसर का खतरा उम्र बढ़ने के साथ बढ़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि युवा इस बीमारी से पूरी तरह सुरक्षित हैं। कम उम्र के वयस्कों में भी किडनी कैंसर हो सकता है।उम्र कम होने के कारण असामान्य लक्षणों को अनदेखा न करें। पेशाब में खून, लगातार एक तरफ दर्द या बिना स्पष्ट कारण वजन कम होने जैसी समस्याओं में समय रहते डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

3 of 5 पेशाब की समस्याएं - फोटो : Freepik.com

मिथ: पेशाब में खून आने का मतलब किडनी कैंसर है?



पेशाब में खून दिखाई देना एक ऐसा लक्षण है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किडनी कैंसर ही है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (यूटीआई), किडनी में पथरी और मूत्र मार्ग से जुड़ी अन्य समस्याएं भी इसका कारण बन सकती हैं।

कभी-कभी पेशाब में खून इतना कम होता है कि वह आंखों से दिखाई भी नहीं देता और जांच के दौरान इसका पता चलता है।

वहीं, पेशाब का लाल या गहरा भूरा रंग कुछ खाद्य पदार्थों और दवाओं के कारण भी हो सकता है। पेशाब में खून दिखाई देना एक ऐसा लक्षण है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किडनी कैंसर ही है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (यूटीआई), किडनी में पथरी और मूत्र मार्ग से जुड़ी अन्य समस्याएं भी इसका कारण बन सकती हैं।

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4 of 5 शराब के नुकसान - फोटो : Freepik.com

मिथ: शराब से केवल लिवर को नुकसान होता है, किडनी को नहीं



स्वास्थ्य विशेषज्ञ, किडनी और लिवर दोनों के लिए अल्कोहल को खतरनाक मानते हैं। शराब का सेवन करने से पूरे शरीर पर इसके गंभीर दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। अल्कोहल की ही तरह धूम्रपान भी किडनी कैंसर के जोखिम को दोगुना कर देता है। सिर्फ यही दो आदतें पुरुषों में गुर्दे में कैंसर के लगभग 30% और महिलाओं में लगभग 25% का कारण बनती हैं।

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5 of 5 महिलाओं में किडनी की समस्याएं - फोटो : Freepik.com