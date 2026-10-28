इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फूड: प्रदूषण के बीच मजबूत रखें इम्यूनिटी, डाइट में शामिल करें ये चीजें

बढ़ते प्रदूषण से सेहत बचाने के लिए खाएं ये हेल्दी फूड्स - फोटो : AI





इस लेख में जानें प्रदूषण के दौरान डाइट में कौन-सी चीजें शामिल करनी चाहिए, कौन-से पोषक तत्व सेहत के लिए उपयोगी हैं और खराब एयर क्वालिटी में किन सावधानियों को अपनाना चाहिए।





देश के कई हिस्सों में बढ़ते वायु प्रदूषण का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। प्रदूषित हवा में मौजूद बारीक कण आंखों, गले और फेफड़ों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान रखने के साथ-साथ संतुलित और पौष्टिक डाइट लेना भी जरूरी है। सही खानपान शरीर की सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है।