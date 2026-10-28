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इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फूड: प्रदूषण के बीच मजबूत रखें इम्यूनिटी, डाइट में शामिल करें ये चीजें

Wed, 28 Oct 2026 11:39 AM IST
श्रुति गौड़ हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Wed, 28 Oct 2026 11:39 AM IST
सार

Best Foods to Boost Immunity During Air Pollution:  प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच सेहत और इम्यूनिटी का ध्यान रखना जरूरी है। इस लेख में जानें डाइट में कौन-सी चीजें शामिल करने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिल सकते हैं।
 

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Best Foods to Boost Immunity During Air Pollution: What to Eat for Better Health
बढ़ते प्रदूषण से सेहत बचाने के लिए खाएं ये हेल्दी फूड्स - फोटो : AI
Best Foods to Boost Immunity During Air Pollution: देश के कई हिस्सों में बढ़ते वायु प्रदूषण का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। प्रदूषित हवा में मौजूद बारीक कण आंखों, गले और फेफड़ों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान रखने के साथ-साथ संतुलित और पौष्टिक डाइट लेना भी जरूरी है। सही खानपान शरीर की सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है।  


इस लेख में जानें प्रदूषण के दौरान डाइट में कौन-सी चीजें शामिल करनी चाहिए, कौन-से पोषक तत्व सेहत के लिए उपयोगी हैं और खराब एयर क्वालिटी में किन सावधानियों को अपनाना चाहिए।

 
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Best Foods to Boost Immunity During Air Pollution: What to Eat for Better Health
बढ़ते प्रदूषण से सेहत बचाने के लिए खाएं ये हेल्दी फूड्स - फोटो : Freepik.com
विटामिन C से भरपूर फल खाएं

आंवला, अमरूद, संतरा, नींबू और कीवी जैसे फल विटामिन C के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन C सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली के कामकाज में मदद करता है और शरीर को एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा प्रदान करता है।
  • रोजाना अपनी डाइट में मौसमी फल शामिल करें।
  • जूस की जगह साबुत फल खाना बेहतर विकल्प हो सकता है।
  • किसी एक फल पर निर्भर रहने के बजाय अलग-अलग फल खाएं।

 
Best Foods to Boost Immunity During Air Pollution: What to Eat for Better Health
बढ़ते प्रदूषण से सेहत बचाने के लिए खाएं ये हेल्दी फूड्स - फोटो : freepik
हरी पत्तेदार सब्जियां डाइट में शामिल करें

पालक, मेथी, ब्रोकोली और अन्य हरी सब्जियों में विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली और प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ बनाए रखने में योगदान देते हैं।
  • खाने में नियमित रूप से हरी सब्जियां शामिल करें।
  •  सब्जियों को अच्छी तरह धोकर पकाएं।
  • रंग-बिरंगी सब्जियों को भी डाइट का हिस्सा बनाएं।

 
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Best Foods to Boost Immunity During Air Pollution: What to Eat for Better Health
बढ़ते प्रदूषण से सेहत बचाने के लिए खाएं ये हेल्दी फूड्स - फोटो : Freepik
 बादाम और अखरोट खाएं

बादाम, अखरोट और अन्य मेवों में हेल्दी फैट, प्रोटीन और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड का एक प्रकार ALA पाया जाता है, जबकि बादाम विटामिन E का अच्छा स्रोत है।
  • सीमित मात्रा में बिना ज्यादा नमक वाले मेवे खाएं।
  •  इन्हें नाश्ते या भोजन के बीच शामिल कर सकते हैं।
  • एलर्जी होने पर संबंधित मेवों से परहेज करें।

 
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बढ़ते प्रदूषण से सेहत बचाने के लिए खाएं ये हेल्दी फूड्स - फोटो : adobe stock
दालें और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ खाएं

दाल, चना, राजमा, सोयाबीन, अंडे और दूध जैसे खाद्य पदार्थ प्रोटीन प्रदान करते हैं। प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण तथा मरम्मत के लिए जरूरी है। संतुलित डाइट में पर्याप्त प्रोटीन शामिल करना सेहत के लिए फायदेमंद है।
  •  रोजाना भोजन में दाल या अन्य प्रोटीन स्रोत शामिल करें।
  •  शाकाहारी लोग दाल, चना, राजमा और सोया उत्पादों का विकल्प चुन सकते हैं।
  • अपनी उम्र और जरूरत के अनुसार संतुलित मात्रा में प्रोटीन लें।

 
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