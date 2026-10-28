इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फूड: प्रदूषण के बीच मजबूत रखें इम्यूनिटी, डाइट में शामिल करें ये चीजें

Best Foods to Boost Immunity During Air Pollution:
देश के कई हिस्सों में बढ़ते वायु प्रदूषण का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। प्रदूषित हवा में मौजूद बारीक कण आंखों, गले और फेफड़ों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान रखने के साथ-साथ संतुलित और पौष्टिक डाइट लेना भी जरूरी है। सही खानपान शरीर की सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है।
इस लेख में जानें प्रदूषण के दौरान डाइट में कौन-सी चीजें शामिल करनी चाहिए, कौन-से पोषक तत्व सेहत के लिए उपयोगी हैं और खराब एयर क्वालिटी में किन सावधानियों को अपनाना चाहिए।
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बढ़ते प्रदूषण से सेहत बचाने के लिए खाएं ये हेल्दी फूड्स
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विटामिन C से भरपूर फल खाएं
आंवला, अमरूद, संतरा, नींबू और कीवी जैसे फल विटामिन C के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन C सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली के कामकाज में मदद करता है और शरीर को एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा प्रदान करता है।
- रोजाना अपनी डाइट में मौसमी फल शामिल करें।
- जूस की जगह साबुत फल खाना बेहतर विकल्प हो सकता है।
- किसी एक फल पर निर्भर रहने के बजाय अलग-अलग फल खाएं।
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बढ़ते प्रदूषण से सेहत बचाने के लिए खाएं ये हेल्दी फूड्स
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हरी पत्तेदार सब्जियां डाइट में शामिल करें
पालक, मेथी, ब्रोकोली और अन्य हरी सब्जियों में विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली और प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ बनाए रखने में योगदान देते हैं।
- खाने में नियमित रूप से हरी सब्जियां शामिल करें।
- सब्जियों को अच्छी तरह धोकर पकाएं।
- रंग-बिरंगी सब्जियों को भी डाइट का हिस्सा बनाएं।
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बादाम और अखरोट खाएं
बादाम, अखरोट और अन्य मेवों में हेल्दी फैट, प्रोटीन और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड का एक प्रकार ALA पाया जाता है, जबकि बादाम विटामिन E का अच्छा स्रोत है।
- सीमित मात्रा में बिना ज्यादा नमक वाले मेवे खाएं।
- इन्हें नाश्ते या भोजन के बीच शामिल कर सकते हैं।
- एलर्जी होने पर संबंधित मेवों से परहेज करें।
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दालें और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ खाएं
दाल, चना, राजमा, सोयाबीन, अंडे और दूध जैसे खाद्य पदार्थ प्रोटीन प्रदान करते हैं। प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण तथा मरम्मत के लिए जरूरी है। संतुलित डाइट में पर्याप्त प्रोटीन शामिल करना सेहत के लिए फायदेमंद है।
- रोजाना भोजन में दाल या अन्य प्रोटीन स्रोत शामिल करें।
- शाकाहारी लोग दाल, चना, राजमा और सोया उत्पादों का विकल्प चुन सकते हैं।
- अपनी उम्र और जरूरत के अनुसार संतुलित मात्रा में प्रोटीन लें।