करवा चौथ 2026: डायबिटीज-हाई बीपी की शिकार महिलाएं व्रत से पहले जान लें ये बातें, वरना बिगड़ सकती है सेहत

करवा चौथ विवाहित महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इसमें महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ये त्योहार मनाया जाता है, इस साल 29 अक्तूबर को करवा चौथ है।

डायबिटीज वाले किन बातों का रखें ध्यान स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, कोई भी व्रत करने से पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डायबिटीज और बीपी के मरीजों को सेहत को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतनी चहिए। अमर उजाला से बातचीत में जनरल फिजिशियन डॉक्चर शेखर रंजन बताते हैं, डायबिटीज के मरीजों के लिए लंबे समय तक बिना कुछ खाए-पिए रहना जोखिम भरा हो सकता है।

व्रत के दौरान कैसा होना चाहिए खान-पान डॉक्टर आपकी स्थिति को देखते हुए फलाहार व्रत रखने की अनुमति देते हैं। इसमें सरगी में प्रोटीन और फाइबर वाली चीजें जरूर खाएं जिससे पेट भरा रहे और शुगर बढ़ने के खतरा भी न हो।

ऐसे लक्षणों को नजरअंदाज न करें



व्रत के दौरान बेहोशी, सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी, बहुत ज्यादा कमजोरी या चक्कर आएं, तो तुरंत डॉक्टर की सहायता लें। ऐसे लक्षणों में व्रत जारी रखना सेहत के लिए ठीक नहीं है।



डायबिटीज या हाई बीपी जैसी स्थितियों में व्रत रखना या न रखना आपकी दवाओं, बीमारी की गंभीरता और स्वास्थ्य की स्थिति पर निर्भर करता है। धार्मिक आस्था के साथ अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। करवा चौथ या दूसरे किसी भी तरह के व्रत से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

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