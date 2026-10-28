स्किन केयर: सर्दियों में त्वचा रूखी और बेजान क्यों हो जाती है? जानें असली वजहें और बचाव के उपाय

1 of 5 सर्दियों में ड्राई स्किन से बचने के उपाय - फोटो : AI







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What Causes Dry Skin in Winter: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही त्वचा में रूखापन, खिंचाव, खुजली और पपड़ी जमने जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। कई लोगों को चेहरा, हाथ-पैर और होंठ सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा रूखे महसूस होते हैं। अक्सर इसके लिए सिर्फ ठंड को जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन इसके पीछे कई अन्य कारण भी हो सकते हैं।



ऐसे में जरूरी है कि त्वचा के रूखेपन के कारणों को समझा जाए और सही देखभाल की जाए। इस लेख में जानें सर्दियों में ड्राई स्किन क्यों होती है, इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं और त्वचा को मुलायम व स्वस्थ रखने के लिए कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं।



सर्दियों का मौसम शुरू होते ही त्वचा में रूखापन, खिंचाव, खुजली और पपड़ी जमने जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। कई लोगों को चेहरा, हाथ-पैर और होंठ सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा रूखे महसूस होते हैं। अक्सर इसके लिए सिर्फ ठंड को जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन इसके पीछे कई अन्य कारण भी हो सकते हैं।

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सर्दियों में त्वचा रूखी होने के प्रमुख कारण



हवा में नमी की कमी



सर्दियों में वातावरण की नमी कम होने से त्वचा से पानी का नुकसान बढ़ सकता है। इससे त्वचा की बाहरी परत रूखी और खुरदरी महसूस होने लगती है।



गर्म पानी से नहाना



बहुत गर्म पानी से देर तक नहाने से त्वचा के प्राकृतिक तेल कम हो सकते हैं। इससे त्वचा में खिंचाव, रूखापन और खुजली बढ़ सकती है।



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साबुन और स्किन केयर प्रोडक्ट्स



तेज खुशबू वाले साबुन, कठोर क्लींजर और अल्कोहल वाले कुछ उत्पाद त्वचा की सुरक्षात्मक परत को प्रभावित कर सकते हैं।



हीटर और ब्लोअर का ज्यादा इस्तेमाल



कमरे में हीटर या ब्लोअर चलाने से हवा शुष्क हो सकती है। ऐसी स्थिति में त्वचा की नमी बनाए रखना मुश्किल हो सकता है।





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पर्याप्त मॉइस्चराइजर न लगाना



नहाने के बाद त्वचा पर मॉइस्चराइजर न लगाने से नमी जल्दी निकल सकती है। सर्दियों में गाढ़ा, खुशबू रहित मॉइस्चराइजर अधिक उपयोगी हो सकता है।



त्वचा संबंधी समस्याएं



एक्जिमा, सोरायसिस और कुछ अन्य त्वचा संबंधी स्थितियों में रूखापन, लालिमा, खुजली या त्वचा फटने की समस्या अधिक हो सकती है।





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