स्किन केयर: सर्दियों में त्वचा रूखी और बेजान क्यों हो जाती है? जानें असली वजहें और बचाव के उपाय

What Causes Dry Skin in Winter:
सर्दियों का मौसम शुरू होते ही त्वचा में रूखापन, खिंचाव, खुजली और पपड़ी जमने जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। कई लोगों को चेहरा, हाथ-पैर और होंठ सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा रूखे महसूस होते हैं। अक्सर इसके लिए सिर्फ ठंड को जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन इसके पीछे कई अन्य कारण भी हो सकते हैं।
ऐसे में जरूरी है कि त्वचा के रूखेपन के कारणों को समझा जाए और सही देखभाल की जाए। इस लेख में जानें सर्दियों में ड्राई स्किन क्यों होती है, इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं और त्वचा को मुलायम व स्वस्थ रखने के लिए कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं।
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सर्दियों में ड्राई स्किन से बचने के उपाय
- फोटो : AI
सर्दियों में त्वचा रूखी होने के प्रमुख कारण
हवा में नमी की कमी
सर्दियों में वातावरण की नमी कम होने से त्वचा से पानी का नुकसान बढ़ सकता है। इससे त्वचा की बाहरी परत रूखी और खुरदरी महसूस होने लगती है।
गर्म पानी से नहाना
बहुत गर्म पानी से देर तक नहाने से त्वचा के प्राकृतिक तेल कम हो सकते हैं। इससे त्वचा में खिंचाव, रूखापन और खुजली बढ़ सकती है।
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सर्दियों में ड्राई स्किन से बचने के उपाय
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साबुन और स्किन केयर प्रोडक्ट्स
तेज खुशबू वाले साबुन, कठोर क्लींजर और अल्कोहल वाले कुछ उत्पाद त्वचा की सुरक्षात्मक परत को प्रभावित कर सकते हैं।
हीटर और ब्लोअर का ज्यादा इस्तेमाल
कमरे में हीटर या ब्लोअर चलाने से हवा शुष्क हो सकती है। ऐसी स्थिति में त्वचा की नमी बनाए रखना मुश्किल हो सकता है।
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सर्दियों में ड्राई स्किन से बचने के उपाय
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पर्याप्त मॉइस्चराइजर न लगाना
नहाने के बाद त्वचा पर मॉइस्चराइजर न लगाने से नमी जल्दी निकल सकती है। सर्दियों में गाढ़ा, खुशबू रहित मॉइस्चराइजर अधिक उपयोगी हो सकता है।
त्वचा संबंधी समस्याएं
एक्जिमा, सोरायसिस और कुछ अन्य त्वचा संबंधी स्थितियों में रूखापन, लालिमा, खुजली या त्वचा फटने की समस्या अधिक हो सकती है।
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सर्दियों में ड्राई स्किन से बचने के उपाय
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सर्दियों में ड्राई स्किन से बचने के उपाय
- नहाने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और नहाने का समय लगभग 5–10 मिनट रखें।
- नहाने के तुरंत बाद, जब त्वचा हल्की नम हो, मॉइस्चराइजर लगाएं।
- खुशबू रहित क्रीम या मलहम आधारित मॉइस्चराइजर चुनें।
- कठोर साबुन और बहुत गर्म पानी से बचें।
- घर के अंदर हवा बहुत शुष्क हो तो ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- होंठों पर पेट्रोलियम जेली या उपयुक्त लिप बाम लगाएं।
- सर्दियों में भी खुले हिस्सों पर सनस्क्रीन लगाना न भूलें।
- त्वचा को बार-बार खुजलाने से बचें।
डॉक्टर से कब मिलें
अगर त्वचा में गहरी दरारें, खून आना, तेज खुजली, सूजन या संक्रमण के संकेत हों, अथवा घरेलू देखभाल के बावजूद समस्या बनी रहे, तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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