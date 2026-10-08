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हेल्थ टिप: सुबह मुनक्का खाने से क्या होता है? जानें इसके फायदे और सही तरीका

Thu, 08 Oct 2026 10:24 AM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Thu, 08 Oct 2026 10:24 AM IST
सार

Munakka Khane Ke Fayde: आपने अक्सर घर के बड़ों को ये सलाह देते सुना होगा कि मुनक्का खाओ तबीयत सही हो जाएगी। पर, क्या आपको कभी किसी ने इसके फायदे बताए हैं? आइए इस बारे में जानते हैं। 

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सुबह मुनक्का खाने से क्या होता है? - फोटो : AI
Munakka Khane Ke Fayde: मुनक्का सेहत के लिए फायदेमंद माने जाने वाले सूखे मेवों में शामिल है। इसे लोग अलग-अलग तरीकों से अपनी डाइट में शामिल करते हैं। खासकर सुबह मुनक्का खाने का चलन काफी आम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे खाने से शरीर को क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं और इसका सेवन किस तरह करना बेहतर माना जाता है? साथ ही, क्या हर किसी के लिए मुनक्का खाना फायदेमंद है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आगे पढ़ें। 


 
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सुबह मुनक्का खाने से क्या होता है? - फोटो : Freepik.com
 मुनक्का खाने के फायदे

मुनक्का में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। नियमित और सीमित मात्रा में इसका सेवन कब्ज की समस्या में राहत देने और मल त्याग को आसान बनाने में मददगार हो सकता है। हालांकि, पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है।

 
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सुबह मुनक्का खाने से क्या होता है? - फोटो : Adobe Stock
मुनक्का में प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट और शुगर होती है, इसलिए यह शरीर को जल्दी ऊर्जा देने का काम कर सकता है। सुबह या दिन के समय थोड़ी मात्रा में इसका सेवन करने से शरीर को एनर्जी मिल सकती है।

 
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सुबह मुनक्का खाने से क्या होता है? - फोटो : Freepik
मुनक्का में पोटैशियम जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जो शरीर के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी हैं। पोटैशियम मांसपेशियों और नर्वस सिस्टम के सामान्य कार्य में भूमिका निभाता है।

 
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सुबह मुनक्का खाने से क्या होता है? - फोटो : adobe stock images
इसमें पॉलीफेनॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं। ये शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाव में भूमिका निभाते हैं और संतुलित डाइट का हिस्सा होने पर ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं।

 
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