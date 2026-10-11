16,000+ सरकारी नौकरियां: इस सप्ताह इन पांच भर्तियों की लास्ट डेट, जल्द भर दें अपनी पसंद की नौकरी का फॉर्म





सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस सप्ताह कैलेंडर जरूर देख लें। अक्तूबर के दूसरे सप्ताह में पांच बड़ी भर्तियों के आवेदन बंद होने वाले हैं। इनमें इंजीनियरिंग और तकनीकी पदों से लेकर चिकित्सा अधिकारी, कृषि स्नातक प्रशिक्षु, सहायक शिक्षक और बैंक अपरेंटिस बनने तक के अवसर शामिल हैं। इन भर्तियों में कुल मिलाकर 16,000 से अधिक पद हैं। कुछ पदों के लिए 10वीं या आईटीआई की योग्यता उपयोगी है, जबकि कुछ में स्नातक, बीएससी कृषि या एमबीबीएस की डिग्री जरूरी है। आवेदन की अंतिम तारीखें 12 से 17 अक्तूबर के बीच हैं। इसलिए अपनी योग्यता के अनुसार भर्ती चुनें और फॉर्म भरने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर पढ़ें।