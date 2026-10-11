16,000+ सरकारी नौकरियां: इस सप्ताह इन पांच भर्तियों की लास्ट डेट, जल्द भर दें अपनी पसंद की नौकरी का फॉर्म

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस सप्ताह कैलेंडर जरूर देख लें। अक्तूबर के दूसरे सप्ताह में पांच बड़ी भर्तियों के आवेदन बंद होने वाले हैं। इनमें इंजीनियरिंग और तकनीकी पदों से लेकर चिकित्सा अधिकारी, कृषि स्नातक प्रशिक्षु, सहायक शिक्षक और बैंक अपरेंटिस बनने तक के अवसर शामिल हैं। इन भर्तियों में कुल मिलाकर 16,000 से अधिक पद हैं। कुछ पदों के लिए 10वीं या आईटीआई की योग्यता उपयोगी है, जबकि कुछ में स्नातक, बीएससी कृषि या एमबीबीएस की डिग्री जरूरी है। आवेदन की अंतिम तारीखें 12 से 17 अक्तूबर के बीच हैं। इसलिए अपनी योग्यता के अनुसार भर्ती चुनें और फॉर्म भरने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर पढ़ें।
2 of 6
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : Freepik
सीपीआरआई के 110 पदों के लिए कब तक भरें फॉर्म?
केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान यानी सीपीआरआई ने विज्ञापन संख्या सीपीआरआई/06/2026 के तहत 110 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड-1 के आठ, इंजीनियरिंग असिस्टेंट के 11, साइंटिफिक असिस्टेंट के दो, टेक्नीशियन के नौ, टेक्निकल अटेंडेंट के 37, असिस्टेंट ग्रेड-2 के 29 और मल्टी-टास्किंग स्टाफ के 14 पद शामिल हैं। योग्यता पद के अनुसार बीई/बीटेक, डिप्लोमा, बीएससी, आईटीआई या 10वीं पास है। अधिकतम आयु सीमा भी पद के अनुसार 25 से 35 वर्ष तक है। वेतनमान सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स में लेवल-1 से लेवल-7 तक है। आवेदन की अंतिम तारीख 12 अक्तूबर 2026 है। आधिकारिक वेबसाइट cpri.res.in पर आवेदन करें। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी यहां पढ़ें...
3 of 6
मेडिकल कॉलेज में टर्मिनल एग्जाम में शामिल एमबीबीएस के विद्यार्थी।
राजस्थान में 600 चिकित्सा अधिकारी पदों पर कौन कर सकता है आवेदन?
राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने चिकित्सा अधिकारी के 600 पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। इसके लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए और लिखित परीक्षा की तारीख तक राजस्थान मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण जरूरी है। निर्धारित आयु सीमा 22 से 45 वर्ष है, जिसकी गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर होगी। चयन के लिए 100 अंकों की बहुविकल्पीय परीक्षा होगी, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा अंग्रेजी में होगी और गलत उत्तर पर अंक नहीं काटे जाएंगे। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 5,000 रुपये और एससी-एसटी वर्ग के लिए 2,500 रुपये है। आवेदन की अंतिम तारीख 13 अक्तूबर 2026 है। विवरण ruhsraj.org पर देखें। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी यहां पढ़ें...
4 of 6
IFFCO AGT Recruitment 2026
- फोटो : AI Generated
इफको में कृषि स्नातकों को कितना वजीफा मिलेगा?
भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी इफको में कृषि स्नातक प्रशिक्षु पद के लिए आवेदन का मौका है। उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से चार वर्षीय नियमित बीएससी कृषि की डिग्री होनी चाहिए। सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए कम से कम 60 प्रतिशत तथा एससी-एसटी वर्ग के लिए 55 प्रतिशत अंक जरूरी हैं। एक सितंबर 2026 को अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए; नियमानुसार आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। चयनित अभ्यर्थियों को एक साल के प्रशिक्षण के दौरान हर महीने 33,300 रुपये वजीफा दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षाएं, साक्षात्कार और चिकित्सीय जांच शामिल हैं। प्रशिक्षण के बाद संगठन की जरूरत के अनुसार नियमित नियुक्ति मिल सकती है। आवेदन की अंतिम तारीख 14 अक्तूबर 2026 है। फॉर्म इफको भर्ती पोर्टल पर भरें। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी यहां पढ़ें...
5 of 6
यूपीईएसएससी सहायक शिक्षक भर्ती
- फोटो : AI
यूपी में 12,405 सहायक शिक्षक पदों के लिए क्या योग्यता चाहिए?
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायक शिक्षक के 12,405 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें शहरी प्राथमिक विद्यालयों के 11,508 और संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों के 897 पद शामिल हैं। आवेदन के लिए स्नातक डिग्री के साथ बीटीसी, डीएलएड या निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता और संबंधित टीईटी उत्तीर्ण होना जरूरी है। शहरी सहायक शिक्षक पद के लिए आयु सीमा 1 जुलाई 2026 को 21 से 40 वर्ष है। चयन 360 अंकों की लिखित परीक्षा से होगा, जिसमें 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। सही उत्तर पर तीन अंक और गलत उत्तर पर एक अंक की कटौती होगी। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग का शुल्क 1,000 रुपये, एससी-एसटी का 500 रुपये और दिव्यांग अभ्यर्थियों का 300 रुपये है। आवेदन की अंतिम तारीख 15 अक्तूबर 2026 है। आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर फॉर्म भरें। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी यहां पढ़ें...