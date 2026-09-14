सीपीआरआई भर्ती 2026: 110 पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी, इंजीनियरिंग से 10वीं पास तक के लिए मौका

सीपीआरआई भर्ती में कितना वेतन मिलेगा?

सीपीआरआई ने विज्ञापित पदों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार पे लेवल दिया है। पद के अनुसार वेतनमान का लेवल अलग-अलग है।

पद 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का पे लेवल इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड-I लेवल-7 इंजीनियरिंग असिस्टेंट लेवल-6 साइंटिफिक असिस्टेंट लेवल-6 टेक्नीशियन ग्रेड-I लेवल-2 टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड-I लेवल-1 असिस्टेंट ग्रेड-II लेवल-4 एमटीएस ग्रेड-I लेवल-1

सीपीआरआई ने फिलहाल भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने और अंतिम तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है। अभ्यर्थियों को विस्तृत विज्ञापन जारी होने का इंतजार करना होगा।आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अभ्यर्थी सीपीआरआई के आधिकारिक करियर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक सूचना का ध्यान रखना चाहिए।