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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   CPRI Recruitment 2026: Short Notice Out for 110 Posts, Check Vacancy, Eligibility and Pay Scale

सीपीआरआई भर्ती 2026: 110 पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी, इंजीनियरिंग से 10वीं पास तक के लिए मौका

Mon, 14 Sep 2026 03:10 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Mon, 14 Sep 2026 03:10 PM IST
सार

CPRI Recruitment 2026: सीपीआरआई ने 110 विभिन्न पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी किया है। इनमें इंजीनियरिंग ऑफिसर, असिस्टेंट, टेक्नीशियन, टेक्निकल अटेंडेंट और एमटीएस पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।
 

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CPRI Recruitment 2026: Short Notice Out for 110 Posts, Check Vacancy, Eligibility and Pay Scale
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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CPRI Recruitment 2026: केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (CPRI) ने विभिन्न गैर-कार्यकारी और कार्यकारी पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया है। संस्थान ने विज्ञापन संख्या CPRI/06/2026 के तहत कुल 110 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। नोटिस 14 सितंबर 2026 को जारी किया गया है।

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इस भर्ती में इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड-I, इंजीनियरिंग असिस्टेंट, टेक्नीशियन ग्रेड-I, असिस्टेंट ग्रेड-II, टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड-I, साइंटिफिक असिस्टेंट और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) समेत कई पद शामिल हैं।
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सीपीआरआई विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। भर्ती से जुड़ी सूचनाएं संस्थान के आधिकारिक करियर पोर्टल पर जारी की जाती हैं। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है।

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सीपीआरआई भर्ती की जानकारी एक नजर में

विवरण जानकारी
संगठन केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (CPRI)
मंत्रालय विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार
भर्ती इंजीनियरिंग, तकनीकी, सहायक और सपोर्ट पद
विज्ञापन संख्या CPRI/06/2026
कुल रिक्तियां 110
नोटिस जारी होने की तारीख 14 सितंबर 2026
आवेदन का माध्यम ऑनलाइन
आवेदन की तारीख अभी घोषित नहीं
चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और/या ट्रेड टेस्ट/कौशल परीक्षा
नौकरी का स्थान पूरे भारत में सीपीआरआई की इकाइयां
वेतनमान 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स में लेवल-1 से लेवल-7
आधिकारिक वेबसाइट cpri.res.in

सीपीआरआई का शॉर्ट नोटिस जारी

सीपीआरआई ने रोजगार समाचार के माध्यम से विज्ञापन संख्या CPRI/06/2026 जारी किया है। शॉर्ट नोटिस में पदों के अनुसार रिक्तियों, वेतन और आयु में छूट से जुड़ी जानकारी दी गई है।

अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता, आवेदन की तारीख, आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के लिए विस्तृत विज्ञापन का इंतजार करना होगा। विस्तृत विज्ञापन जारी होने के बाद भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी स्पष्ट होगी।

110 पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 110 पद भरे जाएंगे। सबसे ज्यादा टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड-I के 37 पद हैं। इसके बाद असिस्टेंट ग्रेड-II के 29 पद और मल्टी-टास्किंग स्टाफ ग्रेड-I के 14 पद हैं।

 

पद रिक्तियां
इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड-I (इलेक्ट्रिकल) 7
इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड-I (सिविल) 1
इंजीनियरिंग असिस्टेंट (इलेक्ट्रिकल) 10
इंजीनियरिंग असिस्टेंट (मैकेनिकल) 1
साइंटिफिक असिस्टेंट (केमिस्ट्री) 2
टेक्नीशियन ग्रेड-I (इलेक्ट्रिकल) 7
टेक्नीशियन ग्रेड-I (मैकेनिकल) 2
टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड-I 37
असिस्टेंट ग्रेड-II 29
मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) 14
कुल 110

 

पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता

सीपीआरआई भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी अलग है। इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड-I के लिए संबंधित विषय में बीई/बीटेक की डिग्री मांगी गई है। वहीं कुछ पदों के लिए डिप्लोमा, आईटीआई, बीएससी, स्नातक या 10वीं पास योग्यता निर्धारित है।

 

पद शैक्षणिक योग्यता
इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड-I (इलेक्ट्रिकल) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक
इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड-I (सिविल) सिविल इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक
इंजीनियरिंग असिस्टेंट (इलेक्ट्रिकल) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा
इंजीनियरिंग असिस्टेंट (मैकेनिकल) मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा
साइंटिफिक असिस्टेंट (केमिस्ट्री) केमिस्ट्री में बीएससी
टेक्नीशियन ग्रेड-I (इलेक्ट्रिकल) इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र
टेक्नीशियन ग्रेड-I (मैकेनिकल) मैकेनिकल ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र
टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड-I 10वीं परीक्षा पास/आईटीआई ट्रेड प्रमाणपत्र
असिस्टेंट ग्रेड-II किसी भी विषय में स्नातक
मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) 10वीं परीक्षा पास

 

आयु सीमा पद के अनुसार अलग

सीपीआरआई भर्ती 2026 में अधिकतम आयु सीमा पद के अनुसार अलग-अलग है। विज्ञापन में दी गई अधिकतम आयु सीमा इस प्रकार है:

 
पद अधिकतम आयु सीमा
इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड-I (इलेक्ट्रिकल/सिविल) 30 वर्ष
इंजीनियरिंग असिस्टेंट (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल) 35 वर्ष
साइंटिफिक असिस्टेंट (केमिस्ट्री) 35 वर्ष
टेक्नीशियन ग्रेड-I (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल) 28 वर्ष
टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड-I 30 वर्ष
असिस्टेंट ग्रेड-II 30 वर्ष
एमटीएस ग्रेड-I (वॉच एंड वार्ड ड्यूटी) 25 वर्ष

 

सीपीआरआई भर्ती में कितना वेतन मिलेगा?

सीपीआरआई ने विज्ञापित पदों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार पे लेवल दिया है। पद के अनुसार वेतनमान का लेवल अलग-अलग है।

पद 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का पे लेवल
इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड-I लेवल-7
इंजीनियरिंग असिस्टेंट लेवल-6
साइंटिफिक असिस्टेंट लेवल-6
टेक्नीशियन ग्रेड-I लेवल-2
टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड-I लेवल-1
असिस्टेंट ग्रेड-II लेवल-4
एमटीएस ग्रेड-I लेवल-1

सीपीआरआई ने फिलहाल भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने और अंतिम तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है। अभ्यर्थियों को विस्तृत विज्ञापन जारी होने का इंतजार करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अभ्यर्थी सीपीआरआई के आधिकारिक करियर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक सूचना का ध्यान रखना चाहिए।
 
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