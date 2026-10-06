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सुर्खियां: सऊदी जाएगी पाकिस्तान-तुर्किये की सेना; जयशंकर का यूएन में सुधार पर जोर; यूपी शिक्षक भर्ती में बदलाव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
Published by: निर्मल कांत
Updated Tue, 06 Oct 2026 05:13 AM IST
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आज की बड़ी खबरें
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पाकिस्तान और तुर्किये ने सऊदी अरब में सैन्य बलों की तेजी से तैनाती के लिए कदम उठाने पर सहमति जताई है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरत पर जोर दिया है और कहा है कि कुछ देश बदलाव के खिलाफ हैं। उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के नियमों में बदलाव हुआ है, अब पहली बार माइनस मार्किंग होगी और 120 सवाल पूछे जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापत्तनम में नौसेना के पहले फ्लीट सपोर्ट शिप-1 का शुभारंभ करेंगे, जिससे देश की स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्विस राष्ट्रपति को तीन खास भारतीय उपहार दिए हैं, जिनकी खूब चर्चा हो रही है। देशभर की 22 हाई-सिक्योरिटी लैब में नए वायरस की समय रहते पहचान के लिए तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी तीसरा उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। गीतकार जावेद अख्तर ने तीन तलाक और वंदे मातरम् विवाद पर अपनी राय रखी है। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स में कोचिंग स्टाफ में बदलाव की तैयारी है और सौरव गांगुली की एंट्री की चर्चा है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारत-पाकिस्तान मुकाबला नहीं होगा, पाकिस्तान चैंपियंस ने टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री रहमान के दौरे को लेकर फोन पर बातचीत से आगे बढ़ने की जरूरत बताई है। अमेरिका में ताइवान के राष्ट्रपति के परिवार की जासूसी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। एक क्लिक में पढ़ें देश दुनिया की अहम खबरें-
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पाकिस्तान-सऊदी अरब-तुर्किये में सैन्य बलों की तैनाती पर सहमति
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सऊदी अरब में पाकिस्तान-तुर्किये की सेना होगी तैनात: हूती विद्रोहियों से तनाव के बीच बड़ा फैसला; क्या है योजना?
पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने सऊदी अरब में सैन्य बलों की तेजी से तैनाती के लिए जरूरी कदम उठाने पर सहमति जताई है। यह फैसला सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच लिया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। पढ़ें पूरी खबर
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विदेश मंत्री जयशंकर
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संयुक्त राष्ट्र को ठीक करने पर जोर: जयशंकर बोले- कुछ देश यूएन में सुधार के खिलाफ, क्यों नहीं बदल रही व्यवस्था?
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र (UN) की मौजूदा व्यवस्था पर गंभीर टिप्पणी की है। बदलाव की जरूरत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े मुद्दों पर यह वैश्विक संस्था अब प्रभावी फैसले लेने में काफी हद तक नाकाम हो रही है। साढ़े चार साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन-रूस संघर्ष और खाड़ी देशों के टकराव का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री ने कहा, संयुक्त राष्ट्र इस समय गतिरोध में फंसा हुआ है। पढ़ें पूरी खबर
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जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में पहली बार माइनस मार्किंग
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यूपीएसएसएससी ने किया बदलाव: जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में पहली बार माइनस मार्किंग; पूछे जाएंगे 120 सवाल
उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया- 2026 में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। परीक्षा नए पैटर्न पर कराने की तैयारी है। पहली बार इस भर्ती परीक्षा में माइनस मार्किंग लागू की जाएगी। कुल 360 अंकों की परीक्षा होगी। 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए तीन अंक निर्धारित होंगे। गलत जवाब देने पर संबंधित प्रश्न के लिए निर्धारित अंक में से एक तिहाई काट लिए जाएंगे। पढ़ें पूरी खबर
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रक्षामंत्री राजनाथ सिंह
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फ्लीट सपोर्ट शिप-1 का शुभारंभ: राजनाथ सिंह विशाखापत्तनम में नौसेना को सौंपेंगे एफएसएस-1, बढ़ रही स्वदेशी ताकत
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को यहां हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में बेड़ा सहायता जहाज-1 (फ्लीट सपोर्ट शिप-1) का जलावतरण करेंगे। वह बेड़ा सहायता जहाज-5 की आधारशिला भी रखेंगे। इसके साथ ही वह उन्नत स्लिपवे-4 और 300 टन की गोलियथ क्रेन का उद्घाटन भी करेंगे। पढ़ें पूरी खबर
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