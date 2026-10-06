छठी कक्षा से बच्चों को सिखाया जाएगा एआई: खेतों में भी जाएंगे छात्र; कर्नाटक सरकार की क्या है तैयारी?

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कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में अब छठी कक्षा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की पढ़ाई शुरू कराने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अधिकारियों को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और निजी कंपनियों के सहयोग से मौजूदा एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम को कक्षा 9 से की बजाय कक्षा 6 तक ले जाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं।