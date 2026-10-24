सुर्खियां: फ्रांस के युवा फिर आक्रोशित; 27 से यूक्रेन-रूस सीजफायर; पैरा एशियाड में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन





आज शनिवार, 24 अक्तूबर 2026 की सुबह देश-दुनिया की बड़ी और हलचल भरी खबरों के साथ आपका अमर उजाला हाजिर है। देश-दुनिया में कई बड़ी घटनाएं सुर्खियों में रहीं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस में युवाओं के विरोध प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है और चेहरा ढककर प्रदर्शन करने पर रोक लगाई गई है। वहीं, दिल्ली में देशभर के 31 जल संरक्षकों को जल प्रहरी सम्मान से नवाजा गया, जबकि विनय दास ने राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया। दूसरी ओर, रूस और यूक्रेन के बीच करीब 56 महीने से जारी संघर्ष के बाद शांति की उम्मीद जगी है। खबरों के मुताबिक, 27 अक्तूबर से सीजफायर को लेकर मानवीय आधार पर सहमति के संकेत मिले हैं। देश-दुनिया की ये सभी बड़ी खबरें विस्तार से पढ़ें एक जगह और एक ही क्लिक में...