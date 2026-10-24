फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   France Braces for Massive Protests as 70,000 Police Officers Deploy; Face Coverings Banned

फ्रांस: आज फिर सड़कों पर उतरेंगे लाखों लोग, 70 हजार पुलिसकर्मी तैनात; चेहरा ढककर प्रदर्शन करने पर लगी रोक

Sat, 24 Oct 2026 04:41 AM IST
शिवम गर्ग एजेंसी, पेरिस।
एजेंसी, पेरिस। Published by: शिवम गर्ग Updated Sat, 24 Oct 2026 04:41 AM IST
सार

फ्रांस में शनिवार को बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। हिंसा की आशंका के बीच 70 हजार पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे और चेहरा ढककर प्रदर्शन करने पर रोक लगाई गई है। उधर, इटली में ट्रक चालकों की हड़ताल से जरूरी सामान की सप्लाई प्रभावित हुई है।

विज्ञापन
France Braces for Massive Protests as 70,000 Police Officers Deploy; Face Coverings Banned
फ्रांस विरोध प्रदर्शन - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

फ्रांस में आंदोलनकारी युवाओं और श्रमिक संगठनों ने इस सप्ताहांत फिर सड़क पर उतरने की घोषणा कर रखी है। पेरिस की अदालत ने पूर्व में पुलिस की तरफ से लगाई गई पाबंदी हटाकर युवाओं को प्रदर्शन की अनुमति दे दी है। ऐसे में पिछले हफ्ते के हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार ने भी प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने की तैयार कर ली है।

विज्ञापन


फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने शुक्रवार को बताया कि शनिवार को होने वाले प्रदर्शनों से निपटने के लिए फ्रांस विशेष इकाइयों के समर्थन से 70,000 पुलिसकर्मियों को तैनात करेगा। उन्होंने अति-वामपंथी समूहों पर हिंसा और लूटपाट को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। सरकार ने चेहरा ढककर प्रदर्शन करने पर भी रोक लगा दी है।
विज्ञापन


नुनेज ने कहा कि अधिकारियों ने ऑनलाइन ऐसे कई संदेशों की पहचान की है जो कट्टर-वामपंथी समूहों ने भेजे थे। इनमें कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक इमारतों को निशाना बनाने के लिए उकसाया जा रहा था। इस बीच, पेरिस प्रशासन ने प्रदर्शन से पहले सड़कों से कूड़ेदान, अवरोधक और निर्माण सामग्री हटाने का फैसला किया है, ताकि इनका इस्तेमाल हिंसा या तोड़फोड़ के लिए न हो सके। कुछ अन्य शहरों में भी सोमवार तक चेहरा ढकने वाले कपड़ों और आतिशबाजी की खरीद-बिक्री पर भी रोक लगाई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इटली : ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से गहराया संकट
ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से इटली में संकट गहरा गया है। दक्षिणी इटली में ट्रक चालकों की हड़ताल और सड़क जाम के कारण सामान की सप्लाई बाधित हो गई है। सुपरमार्केट में दूध, अंडे, फल-सब्जियां और दूसरी जरूरी चीजें खत्म होने लगी हैं।

पेट्रोल पंपों पर भी ईंधन नहीं मिल रहा है।  कैंपानिया क्षेत्र में करीब 90% पेट्रोल पंपों का ईंधन खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री जियॉर्जिया मेलनी ने बृहस्पतिवार को ट्रक चालकों, किसानों और मछुआरों के लिए करीब 200 मिलियन डॉलर की सहायता देने की  घोषणा की। प्रदर्शन कर रहे ट्रक चालकों ने इसे नाकाफी बताया है। उनका कहना है कि चक्का जाम जारी रखेंगे। एजेंसी


लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना
पेरिस में शनिवार दोपहर को बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया गया है, जिसके बारे में फ्रांसीसी मीडिया का अनुमान है कि इसमें लाखों लोग शामिल हो सकते हैं। प्रदर्शन फ्रांस के मुख्य छात्र संघ यूएनईएफ की तरफ से आयोजित किया गया है, और देश के सबसे बड़े ट्रेड यूनियनों में से एक सीजीटी ने भी शामिल होने की घोषणा की है। किसानों, जलवायु कार्यकर्ताओं और यलो वेस्ट्स समूह के भी शामिल होने की उम्मीद है।  nपेरिस के कई मुख्य पर्यटक स्थल शनिवार को बंद रहेंगे, जिनमें दुनियाभर में मशहूर लूव्र, ओर से और ओरेंगेरी आदि संग्रहालय भी शामिल हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed