सुर्खियां: ड्रोन से बाल-बाल बचा जेलेंस्की का विमान, आईफोन 18 प्रो लॉन्च; प्रिंस रहीम आगा खान पंचम का भारत दौरा

एक क्लिक में पढ़ें देश-दुनिया की अहम खबरें-
2 of 8
वोलोदिमिर जेलेंस्की
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक
'जेलेंस्की के विमान के पास पहुंचा ड्रोन': नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोरे का दावा; क्या बनी रणनीति?
नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोरे ने बताया कि वह और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की देर रात तक साथ थे। दोनों ने यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने पर चर्चा की। स्टोर ने कहा कि यूक्रेन में लगातार हो रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाव के लिए हवाई सुरक्षा जरूरी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जब जेलेंस्की मोल्दोवा से उड़ान भर रहे थे, तब उनका विमान जब जेलेंस्की मोल्दोवा से उड़ान भर रहे थे, तब उनका विमान लगभग एक ड्रोन की चपेट में आने से बाल-बाल बचा। पढ़ें पूरी खबर
3 of 8
डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति
- फोटो : ANI
ईरान युद्ध का असर: ट्रंप बोले- चुनाव के बाद ही गिरेंगे तेल के दाम; रिपब्लिकन खेमे की क्यों बढ़ी चिंता?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि ईरान युद्ध की वजह से बढ़े तेल के दाम जल्द नीचे आने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों में गिरावट अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के बाद ही शुरू हो सकती है। पढ़ें पूरी खबर
एपल इवेंट की 10 बड़ी बातें: आईफोन 18 प्रो और एआई से लेकर फोल्डेबल आईफोन तक, एक जगह जानें सभी बड़े एलान
5 of 8
दिल्ली में एमसीडी की कार्रवाई के बीच पीजी छोड़ते छात्र
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक/पीटीआई
विश्वविद्यालयों का हाल: देशभर में 4.5 करोड़ छात्र, हॉस्टल सीटों का केंद्रीय डाटा नहीं; कितनों को मिलती है जगह?
देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों में 4.50 करोड़ छात्र पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन इन छात्रों के लिए हॉस्टल सीटों का कोई केंद्रीय डाटा उपलब्ध नहीं है। सत्य निकेतन पीजी हादसे के बाद छिड़ी देशव्यापी बहस के बाद अमर उजाला की पड़ताल में पता चला कि देश के 1,278 विश्वविद्यालयों में से सिर्फ 1,069 में ही हॉस्टल की सुविधा है। इनमें भी सभी छात्रों को हॉस्टल नहीं मिल पाता। उच्च शिक्षण संस्थानों में कितने छात्रों को हॉस्टल मिल पाता है और कितने बाहर रहने के लिए मजबूर हैं, इसका डाटा किसी के पास नहीं है। पढ़ें पूरी खबर