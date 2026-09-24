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भेड़ को ढूंढने में बड़े-बड़े धुरंधर हो चुके हैं फेल, जीनियस हैं 9 सेकेंड ढूंढकर दिखाइए

Thu, 24 Sep 2026 07:53 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Thu, 24 Sep 2026 07:53 PM IST
सार

सोशल मीडिया पर अक्सर हमें क्विज और पजल देखने को मिलते हैं। जिसमें हमें इन तस्वीरों में छिपी वस्तुओं को खोजना होता है। इन तस्वीरों में चीजें हमारी आंखों के सामने ही होती हैं, लेकिन नजर नहीं आती हैं। 

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optical illusion find hidden sheep in 9 seconds brain teaser
भेड़ को ढूंढने में बड़े-बड़े धुरंधर हो चुके हैं फेल, जीनियस हैं 9 सेकेंड ढूंढकर दिखाइए - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन एक ऐसा खेल है, जिसमें पहेलियों को हल करना होता है। कई ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में छिपी पहेलियों को हल करना होता है, जबकि कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन गेम्स से दिमागी कसरत भी होती है। इस तरह के गेम्स को खेलना लोगों को काफी पसंद है। 



ऐसी तस्वीरों को ही ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है। यह तस्वीरें देखने में बेहद सामान्य होती हैं, लेकिन इन तस्वीरों में कई ऐसी चीजें छिपी होती हैं। यह चीजें आंखों के सामने होने के बाद भी आसानी से दिखाई नहीं देती हैं। आज भी हम आपके लिए एक तस्वीर लेकर आए हैं, जिसमें आपको भेड़ को खोजना है। भेड़ को खोजने के लिए आपके पास सिर्फ 9 सेकेंड का समय है।
 
optical illusion find hidden sheep in 9 seconds brain teaser
भेड़ को ढूंढने में बड़े-बड़े धुरंधर हो चुके हैं फेल, जीनियस हैं 9 सेकेंड ढूंढकर दिखाइए - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन्स तस्वीरों लोगों को भ्रमित करते हैं। ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह साधारण तस्वीर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस तस्वीर में दिख रहा है कि बाड़े के भीतर कई जानवर बंदकर रखे गए हैं, जिनमें मुर्गा से लेकर हाथी तक हैं। इन्हें के बीच भेड़ भी है, जिसके आपको खोजना है। 
 

optical illusion find hidden sheep in 9 seconds brain teaser
भेड़ को ढूंढने में बड़े-बड़े धुरंधर हो चुके हैं फेल, जीनियस हैं 9 सेकेंड ढूंढकर दिखाइए - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर को देखने के बाद लगता है कि हमारी आंखों को धोखा हो रहा है। अगर आप किसी इंसान का आईक्यू लेवल टेस्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह तस्वीर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप अभी तक भेज को नहीं खोज पाते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।

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भेड़ को ढूंढने में बड़े-बड़े धुरंधर हो चुके हैं फेल, जीनियस हैं 9 सेकेंड ढूंढकर दिखाइए - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों को देखकर ज्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इनसे दिमाग की अच्छी खासी कसरत होती है। सोशल मीडिया पर आए दिन इतनी पहेलियां देखने को मिलती हैं जो लोगों के दिमाग को घुमाकर रख देती हैं। इन तस्वीरों में कोई न कोई चीज छिपी होती हैं जिन्हें खोजना होता है। 

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भेड़ को ढूंढने में बड़े-बड़े धुरंधर हो चुके हैं फेल, जीनियस हैं 9 सेकेंड ढूंढकर दिखाइए - फोटो : Adobe Stock

तस्वीर देखने में बेहद सामान्य है, लेकिन इसमें भेड़ को खोजना आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको अपने दिमाग पर काफी जोर डालने की जरूरत है, तभी आप सही जवाब दे सकते हैं। अगर आप तस्वीर में भेड़ को नहीं खोज पाते हैं, तो खबर की आखिर तस्वीर में आप आसानी से पीले घेरे में देख सकते हैं।

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