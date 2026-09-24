ऑप्टिकल इल्यूजन एक ऐसा खेल है, जिसमें पहेलियों को हल करना होता है। कई ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में छिपी पहेलियों को हल करना होता है, जबकि कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन गेम्स से दिमागी कसरत भी होती है। इस तरह के गेम्स को खेलना लोगों को काफी पसंद है।
ऐसी तस्वीरों को ही ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है। यह तस्वीरें देखने में बेहद सामान्य होती हैं, लेकिन इन तस्वीरों में कई ऐसी चीजें छिपी होती हैं। यह चीजें आंखों के सामने होने के बाद भी आसानी से दिखाई नहीं देती हैं। आज भी हम आपके लिए एक तस्वीर लेकर आए हैं, जिसमें आपको भेड़ को खोजना है। भेड़ को खोजने के लिए आपके पास सिर्फ 9 सेकेंड का समय है।
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भेड़ को ढूंढने में बड़े-बड़े धुरंधर हो चुके हैं फेल, जीनियस हैं 9 सेकेंड ढूंढकर दिखाइए
- फोटो : Adobe Stock
ऑप्टिकल इल्यूजन्स तस्वीरों लोगों को भ्रमित करते हैं। ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह साधारण तस्वीर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस तस्वीर में दिख रहा है कि बाड़े के भीतर कई जानवर बंदकर रखे गए हैं, जिनमें मुर्गा से लेकर हाथी तक हैं। इन्हें के बीच भेड़ भी है, जिसके आपको खोजना है।
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भेड़ को ढूंढने में बड़े-बड़े धुरंधर हो चुके हैं फेल, जीनियस हैं 9 सेकेंड ढूंढकर दिखाइए
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ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर को देखने के बाद लगता है कि हमारी आंखों को धोखा हो रहा है। अगर आप किसी इंसान का आईक्यू लेवल टेस्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह तस्वीर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप अभी तक भेज को नहीं खोज पाते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।
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भेड़ को ढूंढने में बड़े-बड़े धुरंधर हो चुके हैं फेल, जीनियस हैं 9 सेकेंड ढूंढकर दिखाइए
- फोटो : Adobe Stock
ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों को देखकर ज्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इनसे दिमाग की अच्छी खासी कसरत होती है। सोशल मीडिया पर आए दिन इतनी पहेलियां देखने को मिलती हैं जो लोगों के दिमाग को घुमाकर रख देती हैं। इन तस्वीरों में कोई न कोई चीज छिपी होती हैं जिन्हें खोजना होता है।
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भेड़ को ढूंढने में बड़े-बड़े धुरंधर हो चुके हैं फेल, जीनियस हैं 9 सेकेंड ढूंढकर दिखाइए
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तस्वीर देखने में बेहद सामान्य है, लेकिन इसमें भेड़ को खोजना आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको अपने दिमाग पर काफी जोर डालने की जरूरत है, तभी आप सही जवाब दे सकते हैं। अगर आप तस्वीर में भेड़ को नहीं खोज पाते हैं, तो खबर की आखिर तस्वीर में आप आसानी से पीले घेरे में देख सकते हैं।