रिपोर्ट: 2014 के बाद आठ साल में सबसे ज्यादा दल-बदलू सांसद-विधायक किस पार्टी से, इन्हें लेने वालों में कौन आगे?

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आइये जानते हैं इस रिपोर्ट की बड़ी बातें...

भारत में 2014 के बाद से राजनीतिक परिदृश्य में कई बड़े बदलाव आए हैं। फिर चाहे सियासी दलों में नए नेताओं के उभार की बात हो या कुछ नामों के खो जाने की। अब भारत के चुनाव से जुड़े डेटा का विश्लेषण करने वाली संस्था- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने 2014 के बाद से अगले सात साल यानी 2021 तक अलग-अलग राजनीतिक दलों से इधर-उधर होने वाले नेताओं के आंकड़ों की एक समग्र रिपोर्ट जारी की है। इसमें भाजपा, कांग्रेस और अन्य सियासी पार्टियों से निकलने और दूसरे दलों से चुनाव लड़ने वाले नेताओं का डेटा सामने रखा गया है।

1. 2014-21 के बीच किन राजनीतिक दलों से सबसे ज्यादा निकले सांसद-विधायक? एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, 2014 से 2021 के बीच हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में दो राष्ट्रीय दलों से सबसे ज्यादा सांसद-विधायक दूसरे दलों में चुनाव लड़ने गए। हालांकि, इसमें भी कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा। पार्टी से सबसे ज्यादा 177 सांसदों और विधायकों ने दल-बदल किया। यानी सियासी दल छोड़ कर दूसरे दलों से चुनाव लड़ने के लिए जाने वाले सांसद-विधायकों में सबसे ज्यादा कांग्रेस (35.40 फीसदी) के रहे। इस लिस्ट में अगला नंबर भाजपा का है जिसके 33 सांसद-विधायक (करीब 7 फीसदी) पार्टी छोड़ कर दूसरे दलों से चुनाव लड़े।

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मजेदार बात यह है कि दल-बदल करने वाले 500 सांसदों/विधायकों में से सबसे ज्यादा 173 (34.60%) सांसद/विधायक भाजपा में शामिल हुए, जिसके बाद 61 (12.20%) कांग्रेस और 31 (6.20%) तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए।

2. किन सियासी दलों से सबसे ज्यादा निकले चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार इस बीच अगर चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों की बात करें, तो भी सबसे ज्यादा 222 उम्मीदवारों (19.59%) ने कांग्रेस और 153 उम्मीदवारों (13.50%) ने बसपा छोड़कर दूसरे दल जॉइन किए और वहां से चुनाव लड़े।

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इसमें भी एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि चुनाव के बीच कुल 1133 उम्मीदवारों ने पार्टी छोड़ी। इनमें सबसे ज्यादा 253 भाजपा में शामिल होकर चुनाव लड़े। यानी कुल संख्या का 22 फीसदी। वहीं, अलग-अलग पार्टी छोड़ने वाले 115 प्रत्याशी (6 फीसदी) कांग्रेस में शामिल हुए। दूसरे दलों के 65 उम्मीदवार (6 फीसदी) चुनाव लड़ने के लिए बसपा में भी आए।

3. दल-बदलकर दोबारा चुनाव लड़ने वाले कितने करोड़पति? सांसद/विधायक: दल बदलकर दोबारा चुनाव लड़ने वाले कुल 500 सांसदों और विधायकों में से 419 यानी करीब 84 फीसदी करोड़पति थे।



कुल उम्मीदवार: उधर दल बदलकर चुनाव लड़ने वाले कुल 1,133 उम्मीदवारों में से 706 करोड़पति यानी 62% प्रत्याशी करोड़पति थे।