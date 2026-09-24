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चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की तैयारी, विपक्ष दोनों सदनों में देगा नोटिस?

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Sumit Singh Updated Thu, 24 Sep 2026 08:27 PM IST







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एसआईआर को लेकर जारी विवाद के बीच विपक्ष ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में नया नोटिस देने की तैयारी कर रहा है ... और पढ़ें

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