कोलकाता: ईडन गार्डन्स में दुर्गा पूजा का भव्य आगाज, बंगाल की लोक संस्कृति ने मन मोहा; सीएम शुभेंदु हुए शामिल

1 of 6 ईडन गार्डन्स में दुर्गा पूजा का भव्य आगाज - फोटो : अमर उजाला







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पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के आगाज पर शनिवार को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में भव्य सांस्कृतिक समारोह आयोजित किया गया। महालया के अवसर पर हुए इस आयोजन में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी समेत राज्य सरकार के कई मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी और टॉलीवुड की हस्तियां शामिल हुईं। तस्लीमा नसरीन, अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता सहित कई कलाकारों की मौजूदगी में बंगाल की सांस्कृतिक विरासत और दुर्गा पूजा की परंपराओं को प्रस्तुत किया गया। समारोह से पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मंत्रियों के साथ रेड रोड पर पहुंचे।

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इस कार्यक्रम में पारंपरिक ढाक वादन, संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिये बंगाल की लोककलाओं को प्रदर्शित किया गया। आयोजन में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से भी समारोह को भव्य रूप देने की तैयारी की गई थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दुर्गा पूजा के धार्मिक महत्व को प्रमुखता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल की संस्कृति को संरक्षित करने के साथ पूजा की धार्मिक महत्ता को सामने लाने पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 200 से अधिक पूजा समितियों ने सरकारी अनुदान नहीं लेने पर सहमति जताई है। उनके मुताबिक, इन समितियों से मिलने वाली राशि ग्रामीण क्षेत्रों की पूजा समितियों को देने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में इस बार 12,400 नई पूजा समितियों को अनुमति दी गई है और उनके लिए भी अनुदान की व्यवस्था की गई है। महालया के साथ बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियां तेज हो गई हैं। यह पर्व राज्य की धार्मिक आस्था, लोकसंस्कृति और सामुदायिक परंपराओं का प्रमुख प्रतीक है।

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ड्रोन शो में दिखीं मां दुर्गा की आकृतियां कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण हजारों ड्रोन की मदद से आसमान में मां दुर्गा और कमल की आकृतियां बनाना रहा। लाइट एंड साउंड शो के जरिए महालया के रेडियो प्रसारण से लेकर दशमी के सिंदूर खेला तक दुर्गा पूजा की परंपराओं को दर्शाया गया। लोकप्रिय गायक शान, कौशिकी चक्रवर्ती और लग्नजीता चक्रवर्ती ने प्रस्तुतियां दीं। संगीतकार शांतनु मोइत्रा और अन्य कलाकारों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान 3000 ढाकियों और शंख बजाने तथा उल्लूध्वनि करने वाली 1000 महिलाओं की प्रस्तुति को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया।

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बंगाल की संस्कृति और धार्मिक परंपराओं पर जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गा पूजा बंगाल का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन है। सरकार इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पारंपरिक हिंदू पंचांग के अनुसार धार्मिक अनुष्ठानों पर भी जोर दे रही है। उत्सव को कोलकाता से बाहर ले जाने के लिए दुर्गापुर, बिष्णुपुर, सिलीगुड़ी, कूचबिहार, मालदा, बहरामपुर और दीघा में भी कार्यक्रम होंगे। सरकार ने पूजा के दौरान बिजली शुल्क और अग्निशमन विभाग की अनुमति संबंधी फीस माफ करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने पूजा समितियों से प्रतिमा विसर्जन 24 अक्टूबर तक पूरा करने की अपील की।

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