अहमदाबाद में खुले नाले में गिरी नौ साल की बच्ची: बचाव अभियान जारी; बीएसएफ जवान क्यों बुलाए गए?

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गुजरात के अहमदाबाद में नारोल-पीराना रोड पर नौ साल की बच्ची खुले नाले में गिर गई। बच्ची को बचाने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। पंपिंग स्टेशन और सीवर के रास्ते की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला है।