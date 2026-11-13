विदेश मंत्रालय: आतंकवाद पर भारत-इंडोनेशिया की दोटूक, दुनिया से निर्णायक कार्रवाई की अपील

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विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की और इसके प्रति जीरो टोलरेंस की नीति दोहराई। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक, रणनीतिक साझेदार होने के नाते दोनों देशों ने आतंकवाद को रोकने और उसका मुकाबला करने में आपसी सहयोग के महत्व पर जोर दिया। दोनों पक्षों ने घरेलू, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद की स्थिति और उससे जुड़े खतरों का आकलन साझा किया। इसमें सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा भी शामिल रहा।मंत्रालय ने बताया कि बैठक में आतंकवाद से निपटने से जुड़ी मौजूदा और उभरती चुनौतियों पर भी बात हुई। इनमें कट्टरपंथ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले हिंसक उग्रवाद पर रोक लगाना, आतंकवाद के लिए होने वाली फंडिंग पर लगाम लगाना और इंटरनेट के साथ नई तकनीकों के दुरुपयोग को रोकना शामिल है। दोनों देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया।विदेश मंत्रालय ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जारी आपसी सहयोग भारत और इंडोनेशिया की व्यापक रणनीतिक साझेदारी का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। इंडोनेशिया का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के मुख्यालय का भी दौरा करेगा। इस दौरान दोनों देशों के बीच क्षमता निर्माण के लिए आपसी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा होगी।इस बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में आतंकवाद निरोधक मामलों के अतिरिक्त सचिव सुहेल एजाज खान और इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक एजेंसी में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के उप प्रमुख डियोनिसियस एल्वान स्वासोनो ने की।