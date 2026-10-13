मजेदार चुटकुले: ननद ने भाभी को घेरा सवालों से, फिर मिला ऐसा जवाब कि नहीं रुकेगी हंसी

1 of 5 हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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ननद और भाभी का रिश्ता कभी दोस्ती से भरा होता है तो कभी छोटी-छोटी बातों पर होने वाली मजेदार नोकझोंक से। घर में कौन-सी सब्जी बनेगी, बाजार से क्या खरीदना है, किसकी पसंद ज्यादा अच्छी है और घर के काम में कौन ज्यादा माहिर है, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर दोनों के बीच हंसी-मजाक चलता रहता है। कभी ननद अपनी भाभी की टांग खींचती है, तो कभी भाभी अपने मजेदार जवाब से ननद को चुप करा देती है। इनकी बातचीत में जब अपनापन और हाजिरजवाबी शामिल हो जाए तो घर का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है।



अगर आप भी कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं, जिसे पढ़कर चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो ननद-भाभी के ये मजेदार जोक्स जरूर पढ़ें। इनमें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सवाल, चतुर जवाब और हल्की-फुल्की कॉमेडी है। इन चुटकुलों में न किसी रिश्ते का अपमान है और न ही फुहड़ता, बस ऐसी मजेदार बातें हैं जिनसे आप अपने परिवार के साथ हंसी के कुछ पल बिता सकते हैं।

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2 of 5 Funny Hindi Jokes - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

ननद - भाभी, भैया ने शादी से पहले आपकी इतनी तारीफ क्यों की थी?

भाभी - क्योंकि तब उन्हें मेरी खूबियां नजर आती थीं।

ननद - और अब?

भाभी - अब उन्हें घर के काम भी नजर आने लगे हैं!

ननद - अच्छा! तो भैया की नजरें शादी के बाद काफी तेज हो गई हैं!

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

ननद - भाभी, आज बाजार चलते हैं। कुछ अच्छा-सा खरीदना है।

भाभी - जरूर, लेकिन पहले बजट तय कर लेते हैं।

ननद - अरे भाभी, खरीदारी में बजट कौन देखता है?

भाभी - जो खरीदारी के बाद महीने का हिसाब भी देखता है!

ननद - समझ गई भाभी, आपके साथ बाजार जाने से पहले पैसे भी सोच-समझकर रखने पड़ेंगे!

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

ननद - भाभी, आज खाना मैं बनाऊंगी। देखते हैं किसके हाथ में ज्यादा स्वाद है।

भाभी - बिल्कुल, आज तुम्हारी ही चलेगी।

ननद - सच में? आप मेरी तारीफ कर रही हैं या खाना बनाने की जिम्मेदारी मुझे दे रही हैं?

भाभी - दोनों बातें हो सकती हैं। आखिर तारीफ करने के लिए भी तो कुछ चखना पड़ेगा!

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik