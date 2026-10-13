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मजेदार चुटकुले: ननद ने भाभी को घेरा सवालों से, फिर मिला ऐसा जवाब कि नहीं रुकेगी हंसी

Tue, 13 Oct 2026 03:55 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Tue, 13 Oct 2026 03:55 PM IST
सार

Majedar Chutkule: ननद-भाभी के ये मजेदार जोक्स घर-परिवार में होने वाली छोटी-छोटी नोकझोंक, खरीदारी, रसोई और रोजमर्रा की जिंदगी को हंसी के अंदाज में पेश करते हैं। कहीं ननद के सवाल पर भाभी का मजेदार जवाब है, तो कहीं दोनों की बातचीत में दोस्ती और अपनापन झलकता है। इन चुटकुलों को पढ़कर आप अपना मूड अच्छा कर सकते हैं और परिवार के साथ भी शेयर कर सकते हैं।
 

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Nanad Bhabhi Jokes in Hindi Funny and Relatable Family Jokes
हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

ननद और भाभी का रिश्ता कभी दोस्ती से भरा होता है तो कभी छोटी-छोटी बातों पर होने वाली मजेदार नोकझोंक से। घर में कौन-सी सब्जी बनेगी, बाजार से क्या खरीदना है, किसकी पसंद ज्यादा अच्छी है और घर के काम में कौन ज्यादा माहिर है, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर दोनों के बीच हंसी-मजाक चलता रहता है। कभी ननद अपनी भाभी की टांग खींचती है, तो कभी भाभी अपने मजेदार जवाब से ननद को चुप करा देती है। इनकी बातचीत में जब अपनापन और हाजिरजवाबी शामिल हो जाए तो घर का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है।



अगर आप भी कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं, जिसे पढ़कर चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो ननद-भाभी के ये मजेदार जोक्स जरूर पढ़ें। इनमें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सवाल, चतुर जवाब और हल्की-फुल्की कॉमेडी है। इन चुटकुलों में न किसी रिश्ते का अपमान है और न ही फुहड़ता, बस ऐसी मजेदार बातें हैं जिनसे आप अपने परिवार के साथ हंसी के कुछ पल बिता सकते हैं।
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Nanad Bhabhi Jokes in Hindi Funny and Relatable Family Jokes
Funny Hindi Jokes - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

ननद - भाभी, भैया ने शादी से पहले आपकी इतनी तारीफ क्यों की थी?
भाभी - क्योंकि तब उन्हें मेरी खूबियां नजर आती थीं।
ननद - और अब?
भाभी - अब उन्हें घर के काम भी नजर आने लगे हैं!
ननद - अच्छा! तो भैया की नजरें शादी के बाद काफी तेज हो गई हैं!

Nanad Bhabhi Jokes in Hindi Funny and Relatable Family Jokes
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

ननद - भाभी, आज बाजार चलते हैं। कुछ अच्छा-सा खरीदना है।
भाभी - जरूर, लेकिन पहले बजट तय कर लेते हैं।
ननद - अरे भाभी, खरीदारी में बजट कौन देखता है?
भाभी - जो खरीदारी के बाद महीने का हिसाब भी देखता है!
ननद - समझ गई भाभी, आपके साथ बाजार जाने से पहले पैसे भी सोच-समझकर रखने पड़ेंगे!

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Nanad Bhabhi Jokes in Hindi Funny and Relatable Family Jokes
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

ननद - भाभी, आज खाना मैं बनाऊंगी। देखते हैं किसके हाथ में ज्यादा स्वाद है।
भाभी - बिल्कुल, आज तुम्हारी ही चलेगी।
ननद - सच में? आप मेरी तारीफ कर रही हैं या खाना बनाने की जिम्मेदारी मुझे दे रही हैं?
भाभी - दोनों बातें हो सकती हैं। आखिर तारीफ करने के लिए भी तो कुछ चखना पड़ेगा!

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Nanad Bhabhi Jokes in Hindi Funny and Relatable Family Jokes
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

ननद - भाभी, आप घर के सारे काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हैं?
भाभी - काम को सही तरीके से बांट लेती हूं।
ननद - अच्छा! तो आज मेरे हिस्से का काम भी बांट दीजिए।
भाभी - जरूर, तुम अपना काम मुझे दे दो और मेरा काम खुद कर लो!
ननद - भाभी, आपकी समझदारी के आगे मेरी सारी योजनाएं फेल हो जाती हैं!


डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं
 

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