Hindi Viral Jokes: मोनू के दोस्त ने उसका निक नेम पूछा, जवाब सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

बैंक में इंटरव्यू चल रहा था। ब्रांच मैनेजर पहले सवाल का जवाब सुनकर 200 से ज्यादा लोगो को रिजेक्ट कर चुके थे। अब अंतिम 3 बचे थे…

पहले कैंडिडेट से मैनेजर: तुम्हारा नाम क्या है?

कैंडिडेट 1: रोहन सिंह

मैनेजर: Get out।

दूसरा कैंडिडेट से मैनेजर: तुम्हारा नाम क्या है?

कैंडिडेट 2: मेरा नाम अंकुर सिंह है।

मैनेजर: दफा हो जाओ।

मैनेजर: तुम्हारा नाम क्या है?

तीसरा कैंडिडेट कुछ नहीं बोला

मैनेजर: मैंने पूछा What’s your name?

कैंडिडेट फिर चुप मैनेजर: अबे अपना नाम बता।

मैनेजर: सर कृपया अपना नाम बताइए।

कैंडिडेट 3: मुझे नहीं पता, काउंटर नंबर 4 में पूछिए।

मैनेजर: बहुत खूब तुम इस पद के लिए एकदम सही हो… तुम्हारी नौकरी पक्की।