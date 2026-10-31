मजेदार चुटकुले: ससुर- बाजार से मेरे लिए चश्मा ले आना, सास ने दिया ऐसा जवाब कि हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

जिंदगी की असली खुशियां अक्सर रोजमर्रा के छोटे-छोटे पलों में मिलती हैं। कभी सुबह की चाय के साथ परिवार की गपशप मन खुश कर देती है, तो कभी घर में किसी की मजेदार बात सुनकर हंसी छूट जाती है। परिवार में हर रिश्ते की अपनी खासियत होती है। सास-ससुर के साथ भी कई बार ऐसी दिलचस्प बातचीत हो जाती है, जो लंबे समय तक याद रहती है। कभी सास घर के काम को लेकर कोई सवाल पूछ लेती हैं तो कभी ससुर अपनी बातों से सबको हंसा देते हैं। वहीं, बहू या बेटा भी अपने जवाबों से बातचीत को और मजेदार बना देते हैं। घर में जब ऐसी हल्की-फुल्की नोकझोंक होती है तो माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। अगर आप भी कुछ देर के लिए अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ भूलकर मुस्कुराना चाहते हैं, तो पढ़िए सास-ससुर से जुड़े ये छोटे-छोटे मजेदार जोक्स।





सास - बहू, आज खाना बनाने में इतनी देर क्यों हो गई?

बहू - मम्मी जी, आज आपकी पसंद का खाना बना रही थी।

सास - तो फिर देर क्यों?

बहू - आपकी पसंद पूछने में ही आधा घंटा लग गया!

Trending Videos

2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

ससुर - बेटा, आजकल घर में इतनी शांति क्यों रहती है?

बहू - पापा जी, सब अपने-अपने काम में व्यस्त रहते हैं।

ससुर - अच्छा है, लेकिन कभी-कभी बहस भी होनी चाहिए।

बहू - क्यों पापा जी?

ससुर - ताकि पता तो चले कि घर में सब जाग रहे हैं!

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

सास - बहू, तुम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठती?

बहू - मम्मी जी, मैं तो रात को जल्दी सो जाती हूं।

सास - फिर भी देर से उठती हो?

बहू - जी, नींद भी तो पूरी करनी पड़ती है। आखिर दिनभर काम भी तो करना है!

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

ससुर - बेटा, बाजार से मेरे लिए चश्मा ले आना।

बेटा - पापा, आपके पास तो पहले से दो चश्मे हैं।

ससुर - एक से अखबार पढ़ता हूं और दूसरे से टीवी देखता हूं।

बेटा - तो तीसरा किसलिए?

ससुर - दोनों चश्मे ढूंढने के लिए!

विज्ञापन