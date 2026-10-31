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मजेदार चुटकुले: ससुर- बाजार से मेरे लिए चश्मा ले आना, सास ने दिया ऐसा जवाब कि हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

Sat, 31 Oct 2026 01:21 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sat, 31 Oct 2026 01:21 PM IST
सार

Majedaar Chutkule: सास-ससुर और परिवार के दूसरे सदस्यों के बीच होने वाली छोटी-छोटी बातचीत कई बार हंसी की वजह बन जाती है। घर के काम, चाय, बाजार और रोजमर्रा की बातों पर होने वाली ऐसी नोकझोंक रिश्तों में अपनापन भी दिखाती है। इन मजेदार जोक्स को पढ़कर आप भी मुस्कुराएंगे।
 

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Funny Saas Sasur Jokes Hilarious Family Conversations That Will Make You Laugh
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

जिंदगी की असली खुशियां अक्सर रोजमर्रा के छोटे-छोटे पलों में मिलती हैं। कभी सुबह की चाय के साथ परिवार की गपशप मन खुश कर देती है, तो कभी घर में किसी की मजेदार बात सुनकर हंसी छूट जाती है। परिवार में हर रिश्ते की अपनी खासियत होती है। सास-ससुर के साथ भी कई बार ऐसी दिलचस्प बातचीत हो जाती है, जो लंबे समय तक याद रहती है। कभी सास घर के काम को लेकर कोई सवाल पूछ लेती हैं तो कभी ससुर अपनी बातों से सबको हंसा देते हैं। वहीं, बहू या बेटा भी अपने जवाबों से बातचीत को और मजेदार बना देते हैं। घर में जब ऐसी हल्की-फुल्की नोकझोंक होती है तो माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। अगर आप भी कुछ देर के लिए अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ भूलकर मुस्कुराना चाहते हैं, तो पढ़िए सास-ससुर से जुड़े ये छोटे-छोटे मजेदार जोक्स।




सास - बहू, आज खाना बनाने में इतनी देर क्यों हो गई?
बहू - मम्मी जी, आज आपकी पसंद का खाना बना रही थी।
सास - तो फिर देर क्यों?
बहू - आपकी पसंद पूछने में ही आधा घंटा लग गया!
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Funny Saas Sasur Jokes Hilarious Family Conversations That Will Make You Laugh
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

ससुर - बेटा, आजकल घर में इतनी शांति क्यों रहती है?
बहू - पापा जी, सब अपने-अपने काम में व्यस्त रहते हैं।
ससुर - अच्छा है, लेकिन कभी-कभी बहस भी होनी चाहिए।
बहू - क्यों पापा जी?
ससुर - ताकि पता तो चले कि घर में सब जाग रहे हैं!

Funny Saas Sasur Jokes Hilarious Family Conversations That Will Make You Laugh
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

सास - बहू, तुम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठती?
बहू - मम्मी जी, मैं तो रात को जल्दी सो जाती हूं।
सास - फिर भी देर से उठती हो?
बहू - जी, नींद भी तो पूरी करनी पड़ती है। आखिर दिनभर काम भी तो करना है!

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Funny Saas Sasur Jokes Hilarious Family Conversations That Will Make You Laugh
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

ससुर - बेटा, बाजार से मेरे लिए चश्मा ले आना।
बेटा - पापा, आपके पास तो पहले से दो चश्मे हैं।
ससुर - एक से अखबार पढ़ता हूं और दूसरे से टीवी देखता हूं।
बेटा - तो तीसरा किसलिए?
ससुर - दोनों चश्मे ढूंढने के लिए!

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

 सास - बहू, तुम्हारे हाथ की चाय में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा।
बहू - मम्मी जी, आज क्या कमी रह गई?
सास - पता नहीं, कुछ अलग लग रहा है।
बहू - शायद आज चाय में चीनी कम है।
सास - हां, लेकिन तुम्हारी बातों में मिठास पहले जैसी ही है!
 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)



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