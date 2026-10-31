वायरल वीडियो: पैरों से नहीं, सिर के बल कर रहा गोवर्धन की परिक्रमा, शख्स का अनोखा अंदाज देख लोग हैरान

भगवान के प्रति आस्था दिखाने के कई तरीके आपने देखे होंगे। कोई पैदल लंबी यात्रा करता है तो कोई दंडवत प्रणाम करते हुए मंदिर तक पहुंचता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी को सिर के बल परिक्रमा करते देखा है? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स उत्तर प्रदेश के मथुरा में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा सिर के बल करते नजर आ रहा है। उसका यह अनोखा अंदाज देखकर लोग हैरान हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

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सिर के बल गोवर्धन परिक्रमा कर रहे इस शख्स का नाम कैप्टन पूरण सिंह बताया जा रहा है। वह करीब 21 किलोमीटर लंबी गोवर्धन परिक्रमा शीर्षासन करते हुए पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वह पैरों से चलने के बजाय सिर और हाथों के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। उनका यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है।वीडियो में पूरण सिंह सड़क पर सिर के बल आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, उन्होंने अपनी यात्रा दान घाटी मंदिर से शुरू की है। वह रोज सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच परिक्रमा के लिए निकलते हैं। उनका लक्ष्य हर दिन लगभग 600 मीटर की दूरी तय करना है। वह एक बार में लगातार आगे नहीं बढ़ते, बल्कि हर 100 मीटर के बाद कुछ देर आराम करते हैं। इस दौरान वह योग भी करते रहते हैं।वीडियो में बताया गया है कि यात्रा के चौथे दिन तक पूरण सिंह करीब 1800 मीटर की दूरी पूरी कर चुके थे। 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा उनके लिए आसान नहीं है। यही वजह है कि वह रोजाना तय लक्ष्य के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। उनकी इस अनोखी यात्रा को देखने के लिए आसपास के लोग भी पहुंच रहे हैं। कई लोग उनके इस प्रयास को देखकर हैरानी जता रहे हैं।वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि कैप्टन पूरण सिंह चार घंटे तक हेडस्टैंड यानी सिर के बल खड़े रहने का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बना चुके हैं। बताया जा रहा है कि गोवर्धन परिक्रमा पूरी करने के बाद वह अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में हैं। इस बार उनका लक्ष्य 4 घंटे 30 मिनट तक सिर के बल खड़े रहने का है। फिलहाल उनका यह अनोखा प्रयास सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।