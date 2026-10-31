देसी जोक्स: चिंटू- भाई, तू सुबह जल्दी क्यों नहीं उठता? मिंटू का जवाब सुन हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

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जिंदगी में खुश रहने के लिए हमेशा किसी बड़ी वजह की जरूरत नहीं होती। कई बार सुबह की गरमागरम चाय, ऑफिस जाते समय रास्ते में सुना कोई मजेदार गाना, घर लौटते ही परिवार के साथ बैठकर दो बातें करना या फिर दोस्तों के साथ थोड़ी हंसी-मजाक ही पूरे दिन की थकान दूर कर देती है। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कई छोटी-छोटी बातें होती हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कभी किसी की मजेदार बात पर हंसी आ जाती है, तो कभी घर में होने वाली छोटी-सी नोकझोंक भी चेहरे पर मुस्कान ले आती है। तो कभी ऐसी मजेदार बातें निकलकर आती हैं कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, पढ़ते हैं चिंटू-मिंटू के कुछ मजेदार जोक्स।





चिंटू - भाई, तू सुबह जल्दी क्यों नहीं उठता?

मिंटू - उठता तो हूं, लेकिन फिर बिस्तर मुझे वापस बुला लेता है।

चिंटू - कैसे?

मिंटू - कहता है, दुनिया में बहुत लोग हैं, तू थोड़ी देर और आराम कर ले।

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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

चिंटू - भाई, आजकल तू बहुत खुश नजर आ रहा है।

मिंटू - हां यार, मैंने एक बड़ा फैसला लिया है।

चिंटू - क्या?

मिंटू - अब मैं छोटी-छोटी बातों पर परेशान नहीं होता।

चिंटू - वाह! ये तो अच्छी बात है।

मिंटू - हां, अब सिर्फ बड़ी बातों पर परेशान होता हूं।

3 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik

चिंटू - तूने कभी सोचा है कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती?

मिंटू - बिल्कुल सोचा है।

चिंटू - फिर क्या समझ आया?

मिंटू - खुशी नहीं खरीद सकते, लेकिन महीने के आखिर में थोड़ी राहत जरूर खरीद सकते हैं।

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4 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik

चिंटू - भाई, तू घर के काम में हाथ क्यों नहीं बंटाता?

मिंटू - बंटाता हूं यार।

चिंटू - कब?

मिंटू - जब घर में कोई काम करने के लिए मुझे आवाज लगाता है, तब मैं तुरंत कहता हूं कि हां, अभी करता हूं।

चिंटू - लेकिन करता कब है?

मिंटू - यही तो घरवालों की सबसे बड़ी शिकायत है।

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik