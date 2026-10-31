जोक्स: पड़ोसी- आपके घर में रोज इतना अच्छा खाना कैसे बनता है? महिला ने दिया ऐसा जवाब कि छूट जाएगी हंसी

1 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी-छोटी बातें ही कई बार चेहरे पर बड़ी मुस्कान ले आती हैं। कभी सुबह की चाय के साथ परिवार की गपशप अच्छी लगती है, तो कभी सब्जी खरीदते समय दुकानदार से हुई मजेदार बातचीत दिन बना देती है। इसी तरह हमारे आसपास रहने वाले पड़ोसी भी जिंदगी का अहम हिस्सा होते हैं। कभी किसी के घर से खाने की खुशबू आती है, तो कभी बालकनी में खड़े होकर दो मिनट की बातचीत लंबी चर्चा में बदल जाती है। पड़ोस में रहने वाली महिलाएं भी अक्सर एक-दूसरे से घर, बाजार, बच्चों और रोजमर्रा के कामों से जुड़ी बातें करती नजर आती हैं। इन बातचीत के बीच कभी कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है, जिसका जवाब सुनकर सामने वाला हंसते-हंसते लोटपोट हो जाए। तो चलिए, पड़ोसी और महिला के बीच होने वाली ऐसी ही मजेदार नोकझोंक पर कुछ छोटे-छोटे जोक्स पढ़ते हैं।







पड़ोसी - बहन जी, आजकल आप सुबह पार्क में दिखाई नहीं देतीं?

महिला - अब घर पर ही योग कर लेती हूं।

पड़ोसी - वाह! फिर तो काफी समय बच जाता होगा।

महिला - कहां भैया, योग के बाद उसकी फोटो और वीडियो देखने में भी तो समय लगता है!

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2 of 5 फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala

पड़ोसी - बहन जी, आपके घर में रोज इतना अच्छा खाना कैसे बनता है?

महिला - बस, रोज कुछ नया बनाने की कोशिश करती हूं।

पड़ोसी - हमें भी कभी बुलाइए।

महिला - जरूर, आप बस खाना खाने आइएगा, रेसिपी पूछने मत बैठ जाइएगा!

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

महिला - पड़ोस वाले भैया, आपने नया फ्रिज लिया है?

पड़ोसी - हां, पुराना खराब हो गया था।

महिला - अच्छा! फिर पुराना कहां रखा?

पड़ोसी - घर में ही रखा है।

महिला - क्यों?

पड़ोसी - नए फ्रिज में जगह कम पड़ गई थी, इसलिए पुराने में सामान रख दिया!

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पड़ोसी - बहन जी, आज बाजार से इतनी सारी सब्जियां लाई हैं?

महिला - हां, सोचा था पूरे हफ्ते की खरीदारी एक साथ कर लूं।

पड़ोसी - बहुत समझदारी का काम किया।

महिला - लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि इन्हें रखने के लिए फ्रिज में जगह कहां बनाऊं!

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