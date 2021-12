Funny Jokes: जब पप्पू ने गर्लफ्रेंड की जगह अपनी मम्मी को लगा दिया फोन, पढ़िए मजेदार चुटकुले

1 of 5



अगर आप उदास और चिंतित रहते हैं, तो हंसना शुरू कर दीजिए। प्रसन्न रहने से मानसिक तनाव दूर हो जाता है। इसलिए हम सभी को नियमित रूप से सुबह और शाम को हंसना चाहिए। इंसान को हंसाने में जोक्स और चुटकुले बड़ी भूमिका निभाते हैं। हम आपके लिए वायरल जोक्स लेकर जिससे पढ़ने के बाद लोटपोट हो जाएंगे।





पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड पम्मी को नए नंबर से फोन लगाता है।



पप्पू - हैलो जान कैसी हो, "I Miss you so much"



लड़की- तू चिंटू बोल रहा है न?



पप्पू- अरे वाह, मेरी आवाज़ से ही पहचान लिया...



लड़की- तेरे पापा का नाम हीरालाल ही है न



पप्पू - चौंककर हां, बिलकुल सही



लड़की- और तेरे दादा का नाम बनवारीलाल है?

.

पप्पू- अरे लगता है तू मेरी दीवानी हो गयी है, मेरी पूरी डिटेल रखने लगी है तू



लड़की- अबे गधे मैं तेरी मां बोल रही हूं,



पप्पू- मजाक क्यों कर रही हो पम्मी



उधर से आवाज आती है अरे बेवकूफ तूने पम्मी की जगह गलती से मम्मी का नंबर लगा दिया है। तू घर आ फिर बताती हुं तुझे...