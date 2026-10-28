जोक्स: दांतों का इलाज कराने पहुंचा मरीज, जवाब सुनकर डॉक्टर भी पेट पकड़ कर हंस पड़े

1 of 5 Funny Hindi Jokes - फोटो : Adobe Stock







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जिंदगी में खुश रहने के लिए हमेशा किसी बड़ी वजह की जरूरत नहीं होती। कभी सुबह की चाय के साथ बिस्कुट मिल जाएं, कभी किसी पुराने दोस्त का फोन आ जाए, तो कभी घर में किसी की छोटी-सी बात सुनकर हंसी छूट जाए। ऐसे ही छोटे-छोटे पल रोजमर्रा की भागदौड़ को आसान बना देते हैं। दिनभर काम करने के बाद अगर कुछ मिनट हंसने और मुस्कुराने को मिल जाएं, तो मन भी हल्का हो जाता है। इसलिए कभी-कभी जरूरी कामों के बीच थोड़ा समय निकालकर मजेदार किस्से पढ़ना भी अच्छा लगता है। तो चलिए पढ़ते हैं मजेदार जोक्स।





डेंटिस्ट - बताइए, दांत में दर्द कब से हो रहा है?

मरीज - डॉक्टर साहब, कल रात से।

डेंटिस्ट - तो कल ही क्यों नहीं आए?

मरीज - रात को दर्द हो रहा था, लेकिन आपकी क्लिनिक बंद थी। सोचा, सुबह दर्द को भी आपके पास ले आऊंगा!

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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala

मरीज - डॉक्टर साहब, दांत निकालते समय बहुत दर्द होगा क्या?

डेंटिस्ट - आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी सावधानी रखूंगा।

मरीज - अच्छा, तो फिर मेरा दांत निकालने से पहले उसे समझा दीजिएगा। शायद वो खुद ही बाहर आ जाए!

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डेंटिस्ट - आपका इलाज हो गया। अब बिल दे दीजिए।

मरीज बिल देखकर - डॉक्टर साहब, दांत का दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन ये बिल देखकर फिर दर्द शुरू हो गया!

डेंटिस्ट - घबराइए मत, इसके लिए अगली अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी!

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

डेंटिस्ट - आप मीठा बहुत खाते हैं क्या?

मरीज - जी डॉक्टर साहब, लेकिन अब कम कर दूंगा।

डेंटिस्ट - ऐसा क्यों?

मरीज - आपकी फीस भरने के बाद मिठाई खरीदने के पैसे ही नहीं बचेंगे!

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