जोक्स: दांतों का इलाज कराने पहुंचा मरीज, जवाब सुनकर डॉक्टर भी पेट पकड़ कर हंस पड़े

जिंदगी में खुश रहने के लिए हमेशा किसी बड़ी वजह की जरूरत नहीं होती। कभी सुबह की चाय के साथ बिस्कुट मिल जाएं, कभी किसी पुराने दोस्त का फोन आ जाए, तो कभी घर में किसी की छोटी-सी बात सुनकर हंसी छूट जाए। ऐसे ही छोटे-छोटे पल रोजमर्रा की भागदौड़ को आसान बना देते हैं। दिनभर काम करने के बाद अगर कुछ मिनट हंसने और मुस्कुराने को मिल जाएं, तो मन भी हल्का हो जाता है। इसलिए कभी-कभी जरूरी कामों के बीच थोड़ा समय निकालकर मजेदार किस्से पढ़ना भी अच्छा लगता है। तो चलिए पढ़ते हैं मजेदार जोक्स।
डेंटिस्ट - बताइए, दांत में दर्द कब से हो रहा है?
मरीज - डॉक्टर साहब, कल रात से।
डेंटिस्ट - तो कल ही क्यों नहीं आए?
मरीज - रात को दर्द हो रहा था, लेकिन आपकी क्लिनिक बंद थी। सोचा, सुबह दर्द को भी आपके पास ले आऊंगा!
2 of 5
मजेदार फनी जोक्स
- फोटो : Freepik/Amar Ujala
मरीज - डॉक्टर साहब, दांत निकालते समय बहुत दर्द होगा क्या?
डेंटिस्ट - आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी सावधानी रखूंगा।
मरीज - अच्छा, तो फिर मेरा दांत निकालने से पहले उसे समझा दीजिएगा। शायद वो खुद ही बाहर आ जाए!
3 of 5
Funny Hindi Jokes
- फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala
डेंटिस्ट - आपका इलाज हो गया। अब बिल दे दीजिए।
मरीज बिल देखकर - डॉक्टर साहब, दांत का दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन ये बिल देखकर फिर दर्द शुरू हो गया!
डेंटिस्ट - घबराइए मत, इसके लिए अगली अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी!
4 of 5
वायरल फनी जोक्स
- फोटो : Freepik
डेंटिस्ट - आप मीठा बहुत खाते हैं क्या?
मरीज - जी डॉक्टर साहब, लेकिन अब कम कर दूंगा।
डेंटिस्ट - ऐसा क्यों?
मरीज - आपकी फीस भरने के बाद मिठाई खरीदने के पैसे ही नहीं बचेंगे!
5 of 5
मजेदार फनी जोक्स
- फोटो : freepik
डेंटिस्ट - आपको रोज दो बार दांत साफ करने चाहिए।
मरीज - डॉक्टर साहब, मैं तो रोज करता हूं।
डेंटिस्ट - फिर भी दांतों में इतनी गंदगी कैसे?
मरीज - क्या करूं डॉक्टर साहब, मेरे दांत भी मेरी तरह थोड़े आलसी हैं, काम करते हैं लेकिन सफाई पसंद नहीं!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)