वायरल जोक्स: महिला - भैया, ये साड़ी इतनी महंगी क्यों है? दुकानदार ने दिया ऐसा जवाब कि छूट जाएगी हंसी

1 of 5 महिला और दुकानदार के बीच हुई मजेदार बातचीत - फोटो : AI







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जिंदगी में खुश रहने के लिए हमेशा किसी बड़े मौके की जरूरत नहीं होती। कभी सुबह की चाय सुकून दे जाती है, कभी बाजार से पसंद की चीज मिल जाए तो मन खुश हो जाता है और कभी किसी अनजान इंसान की मजेदार बात पूरे दिन की थकान भुला देती है। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे छोटे-छोटे पल ही तो हैं, जो चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। खासकर जब बात बाजार और खरीदारी की हो, तो वहां मिलने वाले मजेदार किस्सों की भी कमी नहीं होती। तो थोड़ी देर के लिए काम की चिंता छोड़िए और दुकानदार व महिला के इन मजेदार जोक्स का आनंद लीजिए।





महिला - भैया, ये साड़ी इतनी महंगी क्यों है?

दुकानदार - मैडम, इसकी चमक देखिए, दूर से ही पहचान में आ जाएगी।

महिला - लेकिन मुझे तो ऐसी साड़ी चाहिए, जिसे देखकर पड़ोसन की नींद उड़ जाए!

दुकानदार - फिर तो मैडम, साड़ी नहीं, पड़ोसन के लिए अलार्म खरीद लीजिए!

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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

महिला - भैया, कुछ छूट मिलेगी?

दुकानदार - मैडम, आपके लिए दस प्रतिशत छूट।

महिला - और अगर मैं दो चीजें खरीदूं तो?

दुकानदार - तब भी दस प्रतिशत।

महिला - और पांच चीजें खरीदूं तो?

दुकानदार - तब आप बिल देखकर खुद ही छूट मांगना बंद कर देंगी!

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

महिला - भैया, ये टमाटर इतने महंगे क्यों हैं?

दुकानदार - मैडम, बारिश और महंगाई का असर है।

महिला - तो दो टमाटर कम कर दो।

दुकानदार - मैडम, टमाटर कम कर दूंगा, लेकिन महंगाई का बिल अलग से नहीं काट सकता!

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

महिला - भैया, आपकी दुकान में सबसे अच्छी चीज कौन सी है?

दुकानदार - मैडम, हमारी दुकान की सबसे अच्छी चीज है हमारी ईमानदारी।

महिला - अच्छा! तो फिर सामान का दाम भी ईमानदारी से कम कर दीजिए।

दुकानदार - मैडम, ईमानदारी तो है, लेकिन इतना भी नहीं कि दुकान बंद हो जाए!

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5 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik