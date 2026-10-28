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वायरल जोक्स: महिला - भैया, ये साड़ी इतनी महंगी क्यों है? दुकानदार ने दिया ऐसा जवाब कि छूट जाएगी हंसी

Wed, 28 Oct 2026 12:21 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 28 Oct 2026 12:21 PM IST
सार

Viral Jokes: दुकानदार और महिला के ये मजेदार जोक्स बाजार में होने वाली रोजमर्रा की बातचीत को हंसी के अंदाज में पेश करते हैं। कीमत, छूट और खरीदारी से जुड़े ये चुटकुले आपको मुस्कुराने का मौका देंगे और दिन की भागदौड़ के बीच हल्का-फुल्का मनोरंजन भी करेंगे।
 

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Funny Shopkeeper and Customer Jokes That Will Make You Laugh
महिला और दुकानदार के बीच हुई मजेदार बातचीत - फोटो : AI

जिंदगी में खुश रहने के लिए हमेशा किसी बड़े मौके की जरूरत नहीं होती। कभी सुबह की चाय सुकून दे जाती है, कभी बाजार से पसंद की चीज मिल जाए तो मन खुश हो जाता है और कभी किसी अनजान इंसान की मजेदार बात पूरे दिन की थकान भुला देती है। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे छोटे-छोटे पल ही तो हैं, जो चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। खासकर जब बात बाजार और खरीदारी की हो, तो वहां मिलने वाले मजेदार किस्सों की भी कमी नहीं होती। तो थोड़ी देर के लिए काम की चिंता छोड़िए और दुकानदार व महिला के इन मजेदार जोक्स का आनंद लीजिए।




महिला - भैया, ये साड़ी इतनी महंगी क्यों है?
दुकानदार - मैडम, इसकी चमक देखिए, दूर से ही पहचान में आ जाएगी।
महिला - लेकिन मुझे तो ऐसी साड़ी चाहिए, जिसे देखकर पड़ोसन की नींद उड़ जाए!
दुकानदार - फिर तो मैडम, साड़ी नहीं, पड़ोसन के लिए अलार्म खरीद लीजिए!
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Funny Shopkeeper and Customer Jokes That Will Make You Laugh
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

महिला - भैया, कुछ छूट मिलेगी?
दुकानदार - मैडम, आपके लिए दस प्रतिशत छूट।
महिला - और अगर मैं दो चीजें खरीदूं तो?
दुकानदार - तब भी दस प्रतिशत।
महिला - और पांच चीजें खरीदूं तो?
दुकानदार - तब आप बिल देखकर खुद ही छूट मांगना बंद कर देंगी!

Funny Shopkeeper and Customer Jokes That Will Make You Laugh
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

महिला - भैया, ये टमाटर इतने महंगे क्यों हैं?
दुकानदार - मैडम, बारिश और महंगाई का असर है।
महिला - तो दो टमाटर कम कर दो।
दुकानदार - मैडम, टमाटर कम कर दूंगा, लेकिन महंगाई का बिल अलग से नहीं काट सकता!

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Funny Shopkeeper and Customer Jokes That Will Make You Laugh
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

महिला - भैया, आपकी दुकान में सबसे अच्छी चीज कौन सी है?
दुकानदार - मैडम, हमारी दुकान की सबसे अच्छी चीज है हमारी ईमानदारी।
महिला - अच्छा! तो फिर सामान का दाम भी ईमानदारी से कम कर दीजिए।
दुकानदार - मैडम, ईमानदारी तो है, लेकिन इतना भी नहीं कि दुकान बंद हो जाए!

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वायरल जोक्स - फोटो : freepik

महिला - भैया, ऐसा बैग दिखाओ जिसमें बहुत सारा सामान आ जाए।
दुकानदार - ये लीजिए मैडम, काफी बड़ा बैग है।
महिला - और ऐसा बैग भी दिखाओ जिसमें सामान कम दिखे।
दुकानदार - मैडम, सामान कम दिखाना है तो बैग के बजाय खरीदारी कम कर लीजिए!

 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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