देसी जोक्स: होमवर्क नहीं लाने पर चिंटू ने दिया ऐसा बहाना, पढ़कर छूट जाएगी हंसी

जिंदगी में खुश रहने के लिए हमेशा किसी बड़ी वजह की जरूरत नहीं होती। कभी सुबह की चाय अच्छी बन जाए, कभी रास्ते में किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो जाए, तो कभी घर में किसी की छोटी-सी बात सुनकर हंसी छूट जाए। ऐसे ही छोटे-छोटे पल दिनभर की थकान कम कर देते हैं। जरूरी नहीं कि हर खुशी किसी खास दिन या बड़े मौके पर ही मिले। कई बार रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली छोटी-छोटी बातें ही सबसे प्यारी याद बन जाती हैं। तो चलिए, काम की भागदौड़ से कुछ मिनट का ब्रेक लेते हैं और टीचर-चिंटू के इन मजेदार जोक्स के साथ चेहरे पर मुस्कान लाते हैं।
टीचर - चिंटू, बताओ कि मेहनत करने से क्या मिलता है?
चिंटू - मैम, सफलता मिलती है।
टीचर - बहुत बढ़िया! तो तुम मेहनत क्यों नहीं करते?
चिंटू - मैम, मैं तो आपको सफलता का उदाहरण देकर समझा रहा था, खुद उदाहरण बनना थोड़ी जरूरी है!
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वायरल फनी जोक्स
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टीचर - चिंटू, तुम्हारा होमवर्क कहां है?
चिंटू - मैम, घर पर है।
टीचर - तो स्कूल क्यों नहीं लाए?
चिंटू - मैम, आपने ही तो कहा था कि अपना काम खुद करना चाहिए। अब होमवर्क घर पर था, तो मैं उसे उठाकर यहां कैसे ले आता?
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जोक्स इन हिंदी
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टीचर - चिंटू, परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करना चाहिए?
चिंटू - मैम, सवाल अच्छे होने चाहिए।
टीचर - और अगर सवाल कठिन हों तो?
चिंटू - फिर तो नंबर देने वाले सर अच्छे होने चाहिए!
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वायरल फनी जोक्स
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टीचर - चिंटू, तुम्हें स्कूल में सबसे अच्छा क्या लगता है?
चिंटू - मैम, आपकी पढ़ाई।
टीचर खुश होकर - सच में? मेरी पढ़ाई इतनी अच्छी लगती है?
चिंटू - जी मैम, क्योंकि आपकी क्लास के बाद ही तो छुट्टी होती है!
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टीचर - चिंटू, अपना दिमाग ज्यादा इस्तेमाल किया करो।
चिंटू - मैम, मैं तो बहुत इस्तेमाल करता हूं।
टीचर - अच्छा, फिर होमवर्क क्यों नहीं करते?
चिंटू - मैम, दिमाग को भी आराम चाहिए। आखिर वह भी रोज मेरे साथ स्कूल आता है!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)