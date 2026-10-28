देसी जोक्स: होमवर्क नहीं लाने पर चिंटू ने दिया ऐसा बहाना, पढ़कर छूट जाएगी हंसी

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जिंदगी में खुश रहने के लिए हमेशा किसी बड़ी वजह की जरूरत नहीं होती। कभी सुबह की चाय अच्छी बन जाए, कभी रास्ते में किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो जाए, तो कभी घर में किसी की छोटी-सी बात सुनकर हंसी छूट जाए। ऐसे ही छोटे-छोटे पल दिनभर की थकान कम कर देते हैं। जरूरी नहीं कि हर खुशी किसी खास दिन या बड़े मौके पर ही मिले। कई बार रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली छोटी-छोटी बातें ही सबसे प्यारी याद बन जाती हैं। तो चलिए, काम की भागदौड़ से कुछ मिनट का ब्रेक लेते हैं और टीचर-चिंटू के इन मजेदार जोक्स के साथ चेहरे पर मुस्कान लाते हैं।





टीचर - चिंटू, बताओ कि मेहनत करने से क्या मिलता है?

चिंटू - मैम, सफलता मिलती है।

टीचर - बहुत बढ़िया! तो तुम मेहनत क्यों नहीं करते?

चिंटू - मैम, मैं तो आपको सफलता का उदाहरण देकर समझा रहा था, खुद उदाहरण बनना थोड़ी जरूरी है!

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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepic

टीचर - चिंटू, तुम्हारा होमवर्क कहां है?

चिंटू - मैम, घर पर है।

टीचर - तो स्कूल क्यों नहीं लाए?

चिंटू - मैम, आपने ही तो कहा था कि अपना काम खुद करना चाहिए। अब होमवर्क घर पर था, तो मैं उसे उठाकर यहां कैसे ले आता?

3 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock

टीचर - चिंटू, परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करना चाहिए?

चिंटू - मैम, सवाल अच्छे होने चाहिए।

टीचर - और अगर सवाल कठिन हों तो?

चिंटू - फिर तो नंबर देने वाले सर अच्छे होने चाहिए!

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/ Amar Ujala

टीचर - चिंटू, तुम्हें स्कूल में सबसे अच्छा क्या लगता है?

चिंटू - मैम, आपकी पढ़ाई।

टीचर खुश होकर - सच में? मेरी पढ़ाई इतनी अच्छी लगती है?

चिंटू - जी मैम, क्योंकि आपकी क्लास के बाद ही तो छुट्टी होती है!

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5 of 5 फनी मजेदार जोक्स - फोटो : freepik