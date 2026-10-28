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मजेदार चुटकुले: पान की दुकान पर ग्राहक की फरमाइश सुनकर चकराया दुकानदार, मजेदार हैं ये जोक्स

Wed, 28 Oct 2026 12:50 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 28 Oct 2026 12:50 PM IST
सार

Majedar Chutkule: पानवाले और ग्राहक के ये छोटे जोक्स रोजमर्रा की बातचीत, उधार के हिसाब और मजेदार जवाबों पर आधारित हैं। हल्के-फुल्के अंदाज वाले ये चुटकुले आपको मुस्कुराने का मौका देंगे और व्यस्त दिन के बीच थोड़ा मनोरंजन भी करेंगे।
 

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Funny Paan Shop Jokes Hilarious Conversations Between a Shopkeeper and Customers
जोक्स - फोटो : AI

जिंदगी की असली खुशी कई बार छोटी-छोटी बातों में छिपी होती है। सुबह की चाय, दोस्तों के साथ थोड़ी गपशप, काम के बीच मिला छोटा-सा ब्रेक या किसी अनजान इंसान की मजेदार बात, ये सभी पल दिन को बेहतर बना देते हैं। कभी सड़क किनारे चाय की दुकान पर खड़े होकर दोस्तों से हंसी-मजाक हो जाता है, तो कभी बाजार में किसी दुकानदार के साथ हुई बातचीत यादगार बन जाती है। ऐसे ही छोटे-छोटे किस्से रोजमर्रा की जिंदगी को थोड़ा हल्का और खुशनुमा बना देते हैं। इन्हें पढ़िए और देखिए कि छोटी-सी बात पर हंसने का मौका कैसे मिल जाता है।




ग्राहक - भैया, मेरा उधार कितना हो गया?
पानवाला - इतना कि अब आपका नाम सुनते ही मेरा कैलकुलेटर भी बंद हो जाता है!
ग्राहक - तो आज से उधार बंद।
पानवाला - पक्का?
ग्राहक - हां, आज से सिर्फ पुराना उधार ही लिखना!
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Funny Paan Shop Jokes Hilarious Conversations Between a Shopkeeper and Customers
जोक्स का खजाना - फोटो : Freepik

ग्राहक - भैया, एक ऐसा मीठा पान बनाना कि खाते ही जिंदगी मीठी हो जाए।
पानवाला - पान तो बना दूंगा साहब, लेकिन बिजली का बिल और घर का किराया खाते ही याद आ जाएगा!

Funny Paan Shop Jokes Hilarious Conversations Between a Shopkeeper and Customers
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

ग्राहक - भैया, पान में सुपारी कम डालना।
पानवाला - ठीक है।
ग्राहक - कत्था भी थोड़ा कम।
पानवाला - जी।
ग्राहक - और पैसे भी थोड़े कम लेना।
पानवाला - साहब, फिर तो आप पान की जगह मेरी दुकान की फोटो ही ले जाइए!

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Funny Paan Shop Jokes Hilarious Conversations Between a Shopkeeper and Customers
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

ग्राहक - भैया, कोई ऐसी चीज है जिससे सेहत भी अच्छी रहे और स्वाद भी मिले?
पानवाला - जी साहब, घर का खाना।
ग्राहक - तो फिर आपकी दुकान पर क्या लेने आया हूं?
पानवाला - शायद घर का खाना खाने से बचने का बहाना ढूंढ रहे हैं!

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Funny Paan Shop Jokes Hilarious Conversations Between a Shopkeeper and Customers
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

पानवाला - साहब, आप रोज मेरी दुकान पर आते हैं। आपको मेरा पान इतना पसंद है?
ग्राहक - पान तो ठीक है भैया, लेकिन घर पर पत्नी पूछती है कि दिनभर कहां थे, तो कम से कम यहां आने का सबूत तो मिल जाता है!
पानवाला - साहब, पान के साथ अब रोज की हाजिरी भी लगानी पड़ेगी!

 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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