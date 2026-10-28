मजेदार चुटकुले: पान की दुकान पर ग्राहक की फरमाइश सुनकर चकराया दुकानदार, मजेदार हैं ये जोक्स

1 of 5 जोक्स - फोटो : AI







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जिंदगी की असली खुशी कई बार छोटी-छोटी बातों में छिपी होती है। सुबह की चाय, दोस्तों के साथ थोड़ी गपशप, काम के बीच मिला छोटा-सा ब्रेक या किसी अनजान इंसान की मजेदार बात, ये सभी पल दिन को बेहतर बना देते हैं। कभी सड़क किनारे चाय की दुकान पर खड़े होकर दोस्तों से हंसी-मजाक हो जाता है, तो कभी बाजार में किसी दुकानदार के साथ हुई बातचीत यादगार बन जाती है। ऐसे ही छोटे-छोटे किस्से रोजमर्रा की जिंदगी को थोड़ा हल्का और खुशनुमा बना देते हैं। इन्हें पढ़िए और देखिए कि छोटी-सी बात पर हंसने का मौका कैसे मिल जाता है।





ग्राहक - भैया, मेरा उधार कितना हो गया?

पानवाला - इतना कि अब आपका नाम सुनते ही मेरा कैलकुलेटर भी बंद हो जाता है!

ग्राहक - तो आज से उधार बंद।

पानवाला - पक्का?

ग्राहक - हां, आज से सिर्फ पुराना उधार ही लिखना!

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2 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Freepik

ग्राहक - भैया, एक ऐसा मीठा पान बनाना कि खाते ही जिंदगी मीठी हो जाए।

पानवाला - पान तो बना दूंगा साहब, लेकिन बिजली का बिल और घर का किराया खाते ही याद आ जाएगा!

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

ग्राहक - भैया, पान में सुपारी कम डालना।

पानवाला - ठीक है।

ग्राहक - कत्था भी थोड़ा कम।

पानवाला - जी।

ग्राहक - और पैसे भी थोड़े कम लेना।

पानवाला - साहब, फिर तो आप पान की जगह मेरी दुकान की फोटो ही ले जाइए!

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

ग्राहक - भैया, कोई ऐसी चीज है जिससे सेहत भी अच्छी रहे और स्वाद भी मिले?

पानवाला - जी साहब, घर का खाना।

ग्राहक - तो फिर आपकी दुकान पर क्या लेने आया हूं?

पानवाला - शायद घर का खाना खाने से बचने का बहाना ढूंढ रहे हैं!

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik