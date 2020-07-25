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जब सलमान खान की विदेशी गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर ने पहनी थी साड़ी, फैंस ने की जमकर तारीफ

लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली, Updated Sat, 25 Jul 2020 05:54 PM IST
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सलमान खान और यूलिया वंतूर को बहुत से लोग गर्लफ्रेंड और ब्वॉयफ्रेंड बताते हैं लेकिन खुद सलमान खान या यूलिया इस बारे में कुछ नहीं कहते। उनके मुताबिक वो केवल अच्छे दोस्त हैं। भले ही इनके रिश्ते की कुछ भी सच्चाई हो लेकिन यूलिया को भारतीय पहनावे से प्यार हो गया है। इस बात का सबूत वो तस्वीरें हैं जिसमें वो भारतीय पहनावे में नजर आ रहीं हैं जिसे देख सलमान खान के फैंस काफी खुश हो जाते हैं और सोशल मीडिया पर कमेंट्स करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। तो आगे की स्लाइड में देखिए यूलिया की भारतीय परिधान साड़ी में शानदार तस्वीरें।


 
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iulia vantur सलमान खान iulia salman यूलिया वंतूर

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lulia
lulia
lulia vantur
lulia vantur - फोटो : instagram
lulia vantur
lulia vantur - फोटो : instagram
lulia vantur
lulia vantur - फोटो : instagram
lulia vantur
lulia vantur - फोटो : instagram
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