जब सलमान खान की विदेशी गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर ने पहनी थी साड़ी, फैंस ने की जमकर तारीफ

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- फोटो : instagram
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lulia vantur
- फोटो : instagram
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lulia vantur
- फोटो : instagram
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lulia vantur
- फोटो : instagram