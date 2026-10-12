Navratri Day 3 Colour 2026: नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। इस खास अवसर पर भक्त पूजा-पाठ के साथ पारंपरिक कपड़े पहनना भी पसंद करते हैं। अगर आप भी नवरात्रि के तीसरे दिन के लिए खूबसूरत और आरामदायक लुक की तलाश में हैं, तो लाल रंग की साड़ी, कुर्ती या एथनिक सूट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लाल रंग शक्ति, उत्साह और प्रेम से जुड़ा हुआ है। हालांकि, नवरात्रि के हर दिन का प्रचलित रंग वर्ष के अनुसार बदल सकता है।
इस वर्ष 13 अक्तूबर, मंगलवार को मां चंद्रघंटा की उपासना हो रही है। ऐसे मे इस वर्ष तृतीय नवरात्रि का शुभ रंग लाल है। इसे पूजा में शामिल करने के लिए ये टिप्स अपना सकती हैं।
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नवरात्रि नौ दिन नौ रंग
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मां चंद्रघंटा की पूजा में कौन सा रंग पहनें?
नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। तीसरे दिन लाल रंग पहना जाएगा। लाल रंग को पारंपरिक रूप से शक्ति, उत्साह और प्रेम से जोड़ा जाता है। माता की पूजा में लाल चुनरी का प्रयोग भी काफी लोकप्रिय है। लाल साड़ी, लहंगा, कुर्ती या लाल रंग की चुनरी इस दिन के लिए अच्छा विकल्प हो सकती है।
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माधुरी का लाल सूट
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नवरात्रि के तीसरे दिन क्या पहनें?
लाल कुर्ती और पलाजो
आरामदायक और स्टाइलिश लुक के लिए लाल कुर्ती के साथ सफेद या क्रीम पलाजो पहनें। यह आउटफिट घर की पूजा, मंदिर जाने और परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए उपयुक्त है।
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सोनाक्षी का लाल सूट
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अनारकली सूट से बनाएं फेस्टिव लुक
हल्की कढ़ाई वाला पीला अनारकली सूट नवरात्रि के लिए खूबसूरत विकल्प हो सकता है। इसके साथ मैचिंग दुपट्टा और हल्की ज्वेलरी पहनकर एलिगेंट लुक पाया जा सकता है।
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लाल रंग की साड़ी पहनें
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लाल साड़ी में पाएं ट्रेडिशनल लुक
अगर आप पूजा के लिए पारंपरिक अंदाज पसंद करती हैं, तो लाल कॉटन, सिल्क या ऑर्गेंजा साड़ी चुन सकती हैं। इसके साथ हल्के गोल्डन झुमके, चूड़ियां और छोटी बिंदी लुक को आकर्षक बना सकती हैं।
नवरात्रि पूजा के लिए ज्वेलरी और मेकअप टिप्स
ट्रेडिशनल लुक को पूरा करने के लिए छोटे झुमके, चूड़ियां, बिंदी और हल्की नेकलेस पहन सकती हैं। मेकअप में हल्का बेस, काजल और न्यूड या गुलाबी लिपस्टिक चुनें। दिन में पूजा के लिए बहुत भारी मेकअप जरूरी नहीं है। अपनी पसंद और आराम के अनुसार तैयार हों।
पूजा के लिए कपड़े चुनते समय इन बातों का रखें ध्यान
- आरामदायक और मौसम के अनुकूल कपड़े पहनें।
- मंदिर या पूजा स्थल की परंपराओं के अनुसार आउटफिट चुनें।
- चलते समय सुविधा के लिए आरामदायक फुटवियर पहनें।
- दुपट्टे और ज्वेलरी को इस तरह स्टाइल करें कि पूजा में परेशानी न हो।
- व्रत या लंबे समय तक पूजा के दौरान हल्के और आरामदायक कपड़ों को प्राथमिकता दें।