Navratri Day 3 Colour 2026: नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। इस खास अवसर पर भक्त पूजा-पाठ के साथ पारंपरिक कपड़े पहनना भी पसंद करते हैं। अगर आप भी नवरात्रि के तीसरे दिन के लिए खूबसूरत और आरामदायक लुक की तलाश में हैं, तो लाल रंग की साड़ी, कुर्ती या एथनिक सूट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लाल रंग शक्ति, उत्साह और प्रेम से जुड़ा हुआ है। हालांकि, नवरात्रि के हर दिन का प्रचलित रंग वर्ष के अनुसार बदल सकता है।





इस वर्ष 13 अक्तूबर, मंगलवार को मां चंद्रघंटा की उपासना हो रही है। ऐसे मे इस वर्ष तृतीय नवरात्रि का शुभ रंग लाल है। इसे पूजा में शामिल करने के लिए ये टिप्स अपना सकती हैं।