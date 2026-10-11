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द्वितीय नवरात्रि का शुभ रंग: द्वितीय नवरात्रि पर पहनें ये रंग, पूजा के साथ आपका लुक भी बनेगा खास

Mon, 12 Oct 2026 08:44 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Mon, 12 Oct 2026 08:44 AM IST
सार

द्वितीय नवरात्रि पर सफेद रंग के वस्त्र पहनकर आप सादगी और पारंपरिक फैशन का खूबसूरत मेल बना सकती हैं। अपनी पसंद के अनुसार साड़ी, सूट या एथनिक सेट चुनें और श्रद्धा के साथ मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें।

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Navratri Day 2 Colour White Outfit Ideas 2026 Maa Brahmacharini Auspicious Colour
नवरात्रि का दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में पहनें शुभ रंग - फोटो : AI

Navratri Day 2 Colour 2026: शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस साल द्वितीय नवरात्रि 12 अक्टूबर 2026, सोमवार को है। नवरात्रि के दूसरे दिन का शुभ रंग सफेद माना गया है, जो शांति, पवित्रता और सादगी का प्रतीक है। अगर आप भी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए खास लुक तैयार करना चाहती हैं, तो सफेद रंग के पारंपरिक वस्त्र आपके लिए खूबसूरत विकल्प हो सकते हैं। 

द्वितीय नवरात्रि पर सफेद रंग के वस्त्र पहनकर आप सादगी और पारंपरिक फैशन का खूबसूरत मेल बना सकती हैं। अपनी पसंद के अनुसार साड़ी, सूट या एथनिक सेट चुनें और श्रद्धा के साथ मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें।
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Navratri Day 2 Colour White Outfit Ideas 2026 Maa Brahmacharini Auspicious Colour
नवरात्रि नौ दिन नौ रंग - फोटो : AI

द्वितीय नवरात्रि पर सफेद रंग क्यों है खास?

नवरात्रि के दूसरे दिन सफेद रंग के कपड़े पहनने की परंपरा कई जगह प्रचलित है। यह रंग सादगी और शांति से जुड़ा माना जाता है। पूजा के अवसर पर सफेद सूट, साड़ी या अनारकली पहनकर आप पारंपरिक और आकर्षक लुक पा सकती हैं। हालांकि, रंगों से जुड़ी परंपराएं अलग-अलग क्षेत्रों में बदल सकती हैं।
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trendy suit design - फोटो : instagram

मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में क्या पहनें?

अगर आप पूजा के लिए एलिगेंट लुक चाहती हैं, तो सफेद कॉटन या चिकनकारी सूट चुन सकती हैं। इसके साथ हल्का दुपट्टा और मोती के ईयररिंग्स आपके लुक को खास बना सकते हैं। साड़ी पहनना पसंद है, तो सफेद या ऑफ-व्हाइट साड़ी के साथ सिल्वर ज्वेलरी एक अच्छा विकल्प है।

युवतियां सफेद अनारकली सूट, एम्ब्रॉयडरी वाले कुर्ते या हल्के वर्क वाले एथनिक सेट भी ट्राई कर सकती हैं। वहीं, गरबा या डांडिया के लिए सफेद चनिया चोली के साथ रंगीन दुपट्टा और पारंपरिक ज्वेलरी पहनकर फेस्टिव लुक बनाया जा सकता है।
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सफेद कुर्ता को कैसे करें स्टाइल - फोटो : AI

सफेद आउटफिट के साथ कैसे करें स्टाइलिंग?

 

सफेद कपड़ों के साथ सिल्वर, पर्ल या हल्की गोल्डन ज्वेलरी खूबसूरत लगती है। मेकअप में न्यूड लिपस्टिक, हल्का ब्लश और काजल चुन सकती हैं। बालों में खुली हेयरस्टाइल, लो बन या गजरा आपके पारंपरिक लुक को और निखार सकता है।
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5 बेस्ट हैंडलूम साड़ी - फोटो : Instagram

कम बजट में पाएं स्टाइलिश नवरात्रि लुक

 

 

नवरात्रि के लिए हर दिन नए कपड़े खरीदना जरूरी नहीं है। अपनी सफेद कुर्ती को अलग-अलग दुपट्टों, ईयररिंग्स और फुटवियर के साथ स्टाइल करके नया लुक बनाया जा सकता है। आरामदायक कपड़े चुनें ताकि पूजा और उत्सव के दौरान सहज महसूस करें।
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