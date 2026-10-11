Navratri Day 2 Colour 2026: शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस साल द्वितीय नवरात्रि 12 अक्टूबर 2026, सोमवार को है। नवरात्रि के दूसरे दिन का शुभ रंग सफेद माना गया है, जो शांति, पवित्रता और सादगी का प्रतीक है। अगर आप भी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए खास लुक तैयार करना चाहती हैं, तो सफेद रंग के पारंपरिक वस्त्र आपके लिए खूबसूरत विकल्प हो सकते हैं।



द्वितीय नवरात्रि पर सफेद रंग के वस्त्र पहनकर आप सादगी और पारंपरिक फैशन का खूबसूरत मेल बना सकती हैं। अपनी पसंद के अनुसार साड़ी, सूट या एथनिक सेट चुनें और श्रद्धा के साथ मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें।