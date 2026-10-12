सेंसिटिव स्किन वालों को इन 7 ब्यूटी हैक्स से रहना चाहिए सावधान

चेहरे पर सीधे नींबू लगाने से बचें

नींबू का रस अम्लीय होता है और त्वचा पर जलन पैदा कर सकता है। धूप के संपर्क में आने पर इससे त्वचा पर गंभीर प्रतिक्रिया और दाग पड़ने का जोखिम भी हो सकता है। चेहरे को साफ रखने के लिए सौम्य क्लींजर का इस्तेमाल बेहतर विकल्प है।